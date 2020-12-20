Bana mutluluğun puanını verir misin?

Tüm dünya olarak son derece zor bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz güç bir mücadelenin içindeyiz. Pandemide sağlığımızı korumanın yanı sıra, duygusal ve zihinsel sağlığımızı korumak da gün geçtikçe zorlaşıyor.

Pek çok farklı kaynaktan biliyoruz ki; araştırmalar başarının mutluluğu değil, mutluluğun başarıyı getirdiğini söylüyor. Yani başarılı olunca mutlu olmaktan çok, mutlu olunca çok daha başarılı oluyoruz.

Ve mutluluk sadece özel hayatımızı değil, iş hayatımızı da etkiliyor.

Peki sürekli karamsar haberler aldığımız korona günlerinde kalıcı mutluluğu nasıl yakalayabiliriz?

Psikolog ve yaşam koçu Elia Gourgouris “Kalıcı Mutluluğun 7 Yolu” adlı yeni yayımlanan kitabında (Remzi Kitabevi), mutluluğu bulmak adına basit bir ankete yer veriyor ve bizlere bir yol haritası sunuyor.

Anketteki 25 konu, insanların mutluluk duygusuna katkıda bulunan en önemli göstergelere işaret ediyor.

Haydi başlayalım...

Öncelikle anketteki her bir konunun sonundaki üç noktanın üzerine; şu andaki duygularınıza en yakın olan seçeneğin rakamını (hemen sağda) yazmanız gerekiyor.

0. “Asla” böyle hissetmem

1. “Çok seyrek” böyle hissederim

2. “Bazen” böyle hissederim

3. “Çoğunlukla” böyle hissetmem

4. “Daima” böyle hissederim

İşte 25 konulu anket

Yaşamdaki amacımın ne olduğunu biliyorum ...

Yeni şeyler öğrenmek, becerilerimi geliştirmek beni heyecanlandırır ...

Yaşamım fiziksel açıdan dengelidir ...

Yaşamım duygusal açıdan dengelidir ...

Yaşamım ruhsal açıdan dengelidir ...

Yaşamım kontrolden çıkmış gibi geldiğinde, olağan dışı davranışa (Alışveriş yapmak, yemek yemek, madde kullanmak vb) yönelmem ...

Anı yaşadığımın farkındayım ve hoşlanıyorum. Geçmiş ve geleceği kafama takmıyorum ...

Ailem ve arkadaşlarımla doyurucu ilişkilerim var ...

Yaşantımda doyurucu samimi ilişkilerim var ...

Mizah, kahkaha ve eğlence yaşamımın büyük bir parçasıdır ...

İlişkilerim iş yaşantımda ve sosyal hayatımda adil ve dengelidir ...

Stresle başa çıkmak için olumlu yollar (sohbet, yürüyüş, meditasyon vb) bulurum ...

Yaşamımda denetleyebileceğim şeyler üzerinde uygun denetim uygularım ...

Yaşamımı sürekli şükrederek sürdürüyorum ..

Yaşamımı tutku ve sevinçle sürdürüyorum ...

Gerçekleşmesini sabırsızlıkla beklediğim heyecanlı hallerim ve isteklerim var ...

İyimser bir insanım ...

Benimkilerden farklı olsa bile başkalarının görüş ve bakış açılarını dinlemekten hoşlanırım ...

İncindiğim zaman kolayca bağışlayabilirim ...

Ben birini incittiğim zaman derhal özür dilerim ve hatamı telafi ederim ...

Yaşamımdaki olayları belirli bir perspektifte tutmakta başarılıyım ...

Tüm ilişkilerimi doğruluk ve dürüstlükle yaşarım ...

Nezaket ve merhamet her gün uyguladığım erdemdir ...

Her gün birilerine yardım ederim ...

Güçlü inancım yaşamım boyunca beni destekler ...

OZAN GÜZELCE Milliyet

Toplayın ve hesaplayın

Anketi tamamladıysanız, şimdi sıra geldi, mutluluk puanınızı hesaplamaya...

Her “Asla” yanıtı için

0 puan

Her “Çok seyrek” yanıtı için

1 puan

Her “Bazen” yanıtı için

2 puan

Her “Çoğunlukla” yanıtı için

3 puan

Her “Daima” yanıtı için

4 puan

(Toplam puanınız yaşamınızdaki doyum ve mutluluk duygusunun belirtisi anlamına geliyor.)

81-100 puan: Genelde yaşamımda huzurlu ve mutluyum.

61-80 puan: Yaşamım fena sayılmaz ama her zaman istediği kadar iyi değil.

41-60 puan: Yaşamım istediğim yönde ilerlemiyor.

40 ve daha aşağısı: Yaşamımda doyum ve neşe eksik.

Aslında hiç kimsenin çıkan sonuçlara bakıp karamsarlığa kapılmaması gerekiyor.

Çünkü kitapta, toplam puan ne kadar düşükse aslında olgunlaşma fırsatının o kadar büyük olduğu hatırlatılıyor.

Bizler buna “hep bardağın dolu tarafına bakmak” diyoruz.

Mutluluğa değmez mi!..