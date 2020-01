Hafta sonu için İstanbul'a yakın en huzurlu tatil rotaları

.

Haftasonu İstanbul’da kalmak istemiyor, ama çok yol gidip yorulmak da istemiyorsanız... Yeşillikli, deniz kenarı, dağın başı, göl kıyısı bir yer olsun diyorsanız...Beş yıldızlı otellerden, tatil köylerinden sıkıldık, şöyle sevimli butik oteller, dağ evleri, bungalowlar yok mu diye arayıştaysanız... Bu yazım tam da size göre. Kış için şahane butik otel, pansiyon, dağ evi önerilerim var. yeşilin, ormanın içinde, kimi denizin kenarında. Kimi kuzineli, şömineli, kimi manzaralı... Bavullar, atkılar, eldivenler, bereler hazırsa çıkıyoruz yola. :)

1- Casa Lavanda (Şile Ulupelit Köyü)

İstanbul’a, diyelim Kadıköy’e bir saat mesafede ama hissiyatı çok uzaklara gitmiş, şehirler, ülkeler aşmış gibi... Sadece İstanbul’un değil Türkiye’nin en güzel, en şık otellerinden biri Casa Lavanda. Şile’nin, Ulupelit köyünde fakat daha çok Güney Fransa’nın dantel gibi kasabalarında hissediyorsunuz.Tatilden sadece ‘temiz bir oda’ beklemeyenler için muhteşem bir seçenek. Çünkü burası çok daha fazlası. 21 dönüm arazi içinde 14 oda. (İsteseler çok daha fazla oda yaparlardı ama yapmamayı seçmişler)Birbirinden çıldırtıcı renklerin olduğu bir bahçe, zevkli döşenmiş - her biri farklı konseptli odalar, çıtayı arşa ve hatta Mars’a çıkaran bir restoran... Casa Lavanda sadece otel hizmeti sunmuyor, muhteşem bir deneyim yaşatıyor. Mesela son yıllarda yediğim en leziz, en yaratıcı yemekleri kesinlikle burada yedim.Masaya gelen ürünlerin çoğu kendi seralarından ve bostanlarından. Doğal, taze, leziz.Kahvaltı, yemek ve SPA için dışarıdan da gelebilirsiniz ama önceden rezervasyon şart.

2- Papuli (Karamürsel)



Papuli, Karamürsel’in Çamçukur köyünde. Ve adından da anlaşılacağı üzre çamlarla çevrili şirinler şirini bir köy. İstanbul’a da oldukça yakın. Osmangazi köprüsünden geçin, bir saat beş dakika oradasınız. Papuli, Lazca ‘dede’ demek. Osmanlı Rus savaşında Artvin Arhavi’den gelenlerin kurduğu bir köy olduğu için ismi Papuli. Yedi odalı ahşap tuğla karışımı bir butik otel. Jilet gibi, şık şıkırdam bir butik otel beklemeyin. Butik otel havasında güzel bir köy evi demek daha doğru olur aslında. Odalar sevimli ve pırıl. Ev sahibesi eski objeleri seviyor ve özellikle ortak alanda kullanmış. Girişte hemen bir kuzine var. Ettafında yayılıp yuvarlanmalık koltuklar. Yanında küçümen bir mutfak. Raflar emayelerle süslü. Bahçe özellikle ilkbahar aylarında fevkalade. Manzara ormanların içinden İzmit körfezi. Not: Haftasonu dışarıdan da kahvaltıya gelenlerle çılgın bir kalabalık oluyor. İmkanınız varsa ‘hafta içi’ gitmenizi öneririm.

3 - Betahome Gölevi



Özellikle çocuklu ailelerin mutluluktan deli çıkacağı, biz buraya daha önce niye gelmedik diyeceği bir önerim var. Betahome Gölevi. Kocaman bir bahçe içinde, gölün kıyısında içinde üç müstakil ev. En büyük ev gölün hemen dibinde. Ev dediğime bakmayın. İstediğiniz taktirde tüm otel hizmetlerini alabiliyorsunuz.Tüm evler dayalı döşeli, tam teşekküllü. Mutfak, oturma odası, şömine... Eşyalar fanfinfon ve yeni model değil. Eski usul ama tertemiz. Evlerin hepsinde üçer yatak odası var. Her bir evde 5 - 6 kişi rahatlıkla kalabiliyor. Yeme içme olayını ise önceden söylemeniz gerekiyor. Şunu istiyoruz, bunu hazırlayabilir misiniz diye... Her an bir restoran servisi yok. Gitmeden bilgilendirmek lazım.

4 - Ortanca Evleri



Şimdiki önerim; memleketimden, Sakarya’dan geliyor. Ortanca Evleri. Bölgenin en yeşil, en şirin köylerinden birinde, Doğançay’da. Bilmesek Karadeniz’in bir köyüne ışınlanıverdik zannederiz. Etrafta gözün gördüğü tek bir damla beton yok. Ev sahipleri her şeyi ama her şeyi ahşaptan yapmış. Önce kendilerine şahane bir ev. Sonra misafirleri için üç minik ev. Bakmışlar çok talep var. Pansiyon oluvermişler :) Burada vakit geçirmekten en hoşlandığım yer ortak alan oldu. Gürül gürül kuzine yanıyor. Üstünde çay demleniyor, ıhlamur kaynıyor, kestane pişiyor... Tüm misafirler kaynaşıyor, yemek hep beraber yeniyor. Ortanca Evleri’nde: Lüks yok. Jilet gibi odalar yok. İyi çeken bir internet yok.Kitap var. Klasik müzik var. Kedi köpek var. Ve sonsuz yeşil var. Ama en çok huzur var.

5- Sergüzeşt



Sergüzeşt hem Ada merkezine yakın, hem de sahil kalabalığından uzak fevkalade bir köşk. Işığı, enerjisi, konumu, gıcırdayan merdivenleri, bahçesi, balkonu fevkalade. Ev sahibi dünya tatlısı bir çift. Hale ve Hakan. Hakan Adalı. Burada doğmuş, büyümüş. Ada ruhunu iyi biliyor ve otelin her köşesinde de bu hissediliyor. Sergüzeşt sıkı bir restorasyon geçirmiş ve binbir emekle bugünkü haline gelmiş. Odalar ferah feza. En güzel oda (benim kaldığım) çatı katı odası. Balkondan İstanbul manzarası muazzam.

6 - Erkansas City



Karamürsel’in Çamçukur Köyü’ndeki Erkansas City bir kovboy kasabası. Evet evet. Yanlış duymadınız. Baya baya bir kovboy kasabasından bahsediyorum.Kimin, hangi çılgının aklına gelmiş böyle bir kasaba kurmak? Erkan Erdem’in. Gördüğüm en acaip, en çılgın adamlardan biri. O anlatsın, siz dinleyin. O çalsın söylesin, siz eşlik edin. Proje üretiyor, birçok müzik aleti çalıyor, şarkı söylüyor, stand-up yapıyor. Öyle de yetenekli. Peki. Neler var bu kovboy kasabasında? Hapishane, banka, şerif, haydut, kızılderili... Ortada kocaman bir alan. O alanda kahvaltı yapılıyor, yemek yeniyor. Siz yemek yerken bir yandan ‘banka soygunu, haydut yakalama, kızılderili saldırısı’ aksiyonları oluyor. Burası hem kovboy kasabası, hem de otel. Odalar son derece sevimli. Nefes kesen bir manzarası var.

7 - Villa Fe

Şahane bir arazi içinde nefis bir malikane.İçeri girer girmez insanı kucaklayan, evim burası olsa hissine kapılacağınız Villa Fe, İstanbul çevresinde gidilecek en şahane yerlerden. Manzarası uçsuz bucaksız tarlalar. Gözü yoran tek bir beton yok. Odalar, ortak alanlar zevkli antikalar, objeler ve mobilyalarla döşeli.Oturma odasındaki şömine her daim gürül gürül yanıyor. Misafirler etrafında kaynaşıyor.Birazda magazin: Villa Fe aynı zamanda meşhur Aşk-ı Memnu dizisinin çiftlik sahnelerinin çekildiği yer :)