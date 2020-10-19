Temassız Yaşam Dinamikleri ve Yeni Ekonomik Düzen

İnsanoğlu her konuya adapte olma ve alışma özelliği sayesinde senelerdir yaşam döngüsünü devam ettirebiliyor. Son 5 aydır artık sokakta maskesiz insan gördüğümüzde garipseyen bir yaşam stiline adapte olduk. Covid19 veya Korona nedeni ile sosyal hayatımızın en önemli unsuru olan sosyalleşme ve temas etme alışkanlarımız yeni bir boyuta geçti. İnsanların sağlıklı bir psikolojik dengeye sahip olması için sevdikleri, arkadaşları ve aileleri ile temas etmek en ihtiyaç duydukları yaşam yöntemi idi. Covid19 ile tüm sosyal teması minimuma indirmek ve sosyal mesafeyi korumak gibi yeni bir kavram hayatımıza girdi. Bu durumun sosyolojik ve psikolojik etkilerini muhtemelen 5 ile 10 sene arasında çok farklı şekillerde gözlemleyeceğiz. Ancak bu temassız hayatı yeni tüketim alışkanlarımız olarak birçok tüketim ve alışveriş davranışımıza uyarladık. Bu yeni yöntemlerin ekonomik etkilerini anında yaşamaya başladık.

Alışveriş ve yeme alışkanlarımız neredeyse tamamen online üstünden sipariş ile şekillenir oldu. Bu açıdan artık birçok işletmenin bu temassız hayatın gerektirdiği dinamikleri anlayarak müşterilerinin alışveriş yolculuğuna bu dinamikleri eklemeleri rekabet avantajlarını devam ettirebilmek için bir zorunluluk haline geldi.

Peki rekabet edebilmek ve müşteri tatmini arttırmak için yatırım yapılması gereken konular nelerdir? ABD ve Avrupa’da online alışveriş yapan müşterilerin yüzde 76’sı artık temassız bir alışveriş istiyor. Bu açıdan ister temassız sipariş, ister temassız teslim olsun bunu sağlayabilmek için firmaların e-ticaret alt yapıları ile lojistik dağıtım organizasyonlarına bu talebi karşılayacak şekilde organize etmeleri gerekiyor. Çünkü bu şekilde hayatın en az 1 sene daha devam etmesi beklenirken yapılan araştırmalarda Covid19 sonrası bu şekilde hizmet almaya alışan müşterilerin yüzde 73’ün bu alışkanlığı devam ettirmesi bekleniyor.

Bu teknolojik çözümlerin online ödeme altyapısı, müşterinin temassız bir şekilde ürünü alırken fiş/fatura gösterme çözümlerine kadar birçok yeni çözüm gerektiriyor.

Temassız hayatı sağlayabilmek için 2 temel konuya önem vermek gerekiyor.

Dijitalleşme – Online hizmet verebilmek Müşteri talepleri ve ihtiyaçlarını doğru okumak ve analiz edebilmek

Temassız Kurye ve Lojistik – Temassız teslimat ve/veya temassız alım noktaları oluşturmak

Dijitalleşme:

Firmaların müşterilerine rekabeti kaybetmemeleri ve müşteri beklentilerini istenilen seviyede karşılayabilmeleri için kendi yetkinleri aşağıdaki temel sorular kapsamında gözden geçirmeleri gerekiyor.

Öncellikle online satış için tüm stok ve ürünleriniz gerçek zamanlı takip edilebiliyor mu? Müşterinin siparişini zamanında ulaştırabilmek için yeterli stok taşıyor musun? Lojistik ve Kurye anlaşmaların bu talebi zamanında karşılayacak şekilde yeniden tanımlandı mı? Ödeme konusunda temassız ödeme konusunda ne kadar farklı alternatif çözüm sunabiliyorsun? Dijital pazarlama iletişiminde temassız hayat için sağladığın kolaylıkları müşterilerine ne kadar iyi anlatıyorsun ve rekabete göre ne fark yaratıyorsun?

Temassız ödeme konusunda özellikle bankacılık sektöründe ve gıda perakendecilerinde çok güzel örnekler görüyoruz. ATM’lerden artık dokunmaya gerek kalmadan sadece telefonunuz ile QR okutarak para çekebiliyorsunuz. Amerika’da Wallmart cep telefonu entegrasyonu sayesinde alınan ürünleri bar kodlarını okutarak sepetine ekleyebiliyor ve çıkışta kasada toplam tutarı ister telefonun üstünde olan aplikasyondan ister yazar kasada olan QR kodu okutarak ödeme yapabiliyor.

Müşteri Temel İhtiyacı “Sosyal Mesafe ve Hijyen” kurallarının kusursuz uygulanması:

Alışveriş sürecinde hem müşterilerini hem de çalışanlarını korumak için işletmelerin maske ve sosyal mesafe kurallarının uygulanmasında her türlü aksiyonu alması gerekiyor. Siparişlerin zamanında teslimi gereksiz sıraların oluşmasını engelleyen önemli bir konu bu açıdan bekleme sıralarını azaltmak için ödeme ve teslim noktalarının arttması ve ürünlerin hızlıca hazırlanıp teslime hazır hale gelmesi önemli bir kriter oluyor.

Özellikle tüketiciler sıraların uzun olduğu ve içeride kalabalık olan bir ortamdan uzak durdurduğu için perakendecilerin iş akışını hızlandıracak çözümler geliştirmesi çok daha önemli bir hale geldi.

Eve sipariş verilen siparişlerde özellikle yemek siparişlerinde müşteriler yemeğin hazırlanma sürecinden teslimata kadar minimum temas olmasını tercih ediyor. Yemeksepeti ve Getir Yemek gibi firmalar bu konuda yaptıkları çalışmaları çok güzel anlatıyor. Amerika’da Pizza Hut bu güven ortamını arttırmak için online videolar ile pizza hazırlanma sürecinden teslimata kadar sıfır temas uygulamalarını anlatıyor. Pizzalar hazırlandıktan sonra fırından alınırken nasıl temassız bir şekilde alınıyor, paketleniyor ve temassız bir şekilde evinize veya arabanıza servis ediliyor müşteriler tarafından izlenebiliyor. Güven ve şeffaflık müşterilerin bu belirsizlik ortamında tekrar sipariş vermesini sağlayan unsurlar olarak ön plana çıkıyor.

Yakın gelecekte yapay zeka ve dijitalin yetkinlikleri daha fazla kullanılarak mağazadan teslim zamanı öngören uygulamalar, drone ve yapay zekanın kullandığı arabalarla hiç insan teması olmadan eve siparişin teslimi gibi uygulamaların çok hızlı bir şekilde E-ticaret süreç ve uygulamalarında rekabet avantajı yaratmak için kullanıldığını görüyor olacağız.