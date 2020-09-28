Ermenistan Karabağ’ı Bekaa yapma peşinde

Temmuz ayında Azerbaycan’ın stratejik öneme sahip bölgesi Tovuz’a saldıran Ermenistan şimdi de cephe hattı boyunca geniş kapsamlı provokasyonda bulunarak Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine büyük çaplı silahlar, top ve havanlarla ateş açtı. Yani alçaklıkta sınır tanımayan, Ermenistan gözü dönmüş vaziyette yeni kirli oyunlar peşinde koşuyor. Çünkü bir yandan da teröre ve teröristlere kucak açıyor. Bu bağlamda da Suriye’den, Irak’tan ve Lübnan’dan getirdiği PKK’lı teröristleri işgal altındaki Dağlık Karabağ’a yerleştirdi. Çok sayıda PKK’lının İran’da geçiş için hazırlık yaptığına ilişkin istihbari bilgiler de var. Bu arada Lübnan ve Suriye’deki radikal Ermenilerin de bu bölgeye taşınması söz konusu. Yani Ermenistan bir zamanlar Ermeni terör örgütü ASALA ile PKK’nın birlikte terörist yetiştirip askeri eğitim verdikleri Lübnan’daki Bekaa Vadisi gibi bir terör üretim merkezi oluşturmak peşinde. Bunun da sadece Azerbaycan’ı değil tüm bölgeyi karıştırmayı amaçlayan çok ciddi bir tehdit olduğu açık. Yaşanan bu gelişmeleri ve olası tehditleri yıllar önce “Ermenistan, ikinci Kandil konumundadır” diye uyarıda bulunan Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi (TÜRKSAM) Başkanı ve MHP Iğdır eski Milletvekili Sinan Oğan’a sordum. Yanıtı şuydu:

“Şu anda Erivan’da PKK’nın büyük bir bölge ofisi var. Erivan’ın en işlek caddelerinin birisinde ve resmi olarak da faaliyet gösteriyor. Yani öyle kaçak göçek falan da değil. Uzun süreden beri de Bekaa Vadisi gibi bir role bürünecek bir alana ihtiyaçları vardı. Şimdi Dağlık Karabağ’ı Bekaa Vadisi’ne çevirmek istiyorlar. Bununla ne yapacaklar? PKK orada Azerbaycan’a karşı savaştırılacak. Yakın bir zamanda Ermenistan Başbakanı’nın eşi elinde silahla bir açıklamada bulundu 100 bin sivil direnişçi örgütlüyoruz dedi. Bunlara gayri nizami harp usullerini öğretmek için PKK’dan istifade ediyorlar. Bir de Suriye ve Lübnan’da ASALA’yı yeniden diriltmeye çalışıyorlar. Suriye’de de zaten bir Ermeni birliği kurmuşlardı onu da Dağlık Karabağ’a kaydırdılar. O Ermeni Birliği Kobani olaylarında falan daha sonra da Türkiye’nin o bölgeye operasyonlarında Türkiye’ye karşı PKK’yla birlikte savaşacağını açıkça ilan etmişti.”

Ermenistan terör merkezi mi oluyor?

“Ermenistan terörü bir savaş metodu olarak kullanmak istiyor. Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesini elinde çok tutamayacağını biliyor çünkü Azerbaycan’ın topraklarını işgalden kurtarma hazırlığı var. Orada da Ermenistan’ın dayanma gücü yok. Zaten ciddi bir asker kaçağı var. Onlarda savaşta, sahada tecrübesi olan PKK gibi terör unsurlarıyla o bölgede kendi tahkimatını güçlendirmek istiyor. Yani Dağlık Karabağ’ı yeni terör üssü haline getirmek istiyorlar.”

Neler olabilir bu süreçte? PKK’lılar hakkında rakamsal bir veri var mı?

“Net bir rakam telaffuz etmek çok mümkün değil ama PKK operasyonlar nedeniyle Türkiye’de sıkışınca Aras nehrini geçerek Ermenistan’a sığınıyordu. Maalesef ki özellikle açılım sürecinde Tuzluca başta olmak üzere sınır karakolları kapatılınca da geçişler oldu. Şimdi de Ermenistan o bölgede gayri nizami harp usullerini bilen bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Yani Ermenistan şunun farkında karşılıklı topyekûn bir savaşta kaybetmesi yüzde yüz ama gayri nizami savaş usulleriyle Azerbaycan’a karşı bir yıpratma savaşına girişebilir hedef bu. Bunu da kiminle yapabilir PKK’yla ve diğer PKK’yla aynı kafada yurt dışındaki radikal Ermenileri, böyle bir takım paralı terör unsurlarını kullanarak. Yani PKK’nın Türkiye’ye karşı yürüttüğü terör saldırılarını orada yapmak istiyorlar.”

Rusya bu olayın neresinde?

“Rusya da bu olayın koordinasyon kısmında. Ermenistan sınırlarını Rusya kontrol ediyor, dolayısıyla Rusya isterse bir tane PKK’lı geçirmez ama çok rahatlıkla PKK’lılar sınırdan bir o tarafa bir bu tarafa geçip geliyorlar. Zaten şu da var biz Rusya’dan önce kendimiz sınırlarımızı korumak durumundayız.”

Ciddi bir tehdit söz konusu yani?

“Kesinlikle zaten dikkat ettiyseniz ASALA bitti PKK başladı. Şimdi PKK’yı SDG’ye çeviriyorlar. ASALA’yı yeniden diriltecekler. Bu defa Dağlık Karabağ’da bu saldırıları yapan PKK olmayacak ASALA olacak. ASALA şapkasıyla PKK’yı orada saldırtacaklar...”