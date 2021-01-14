GAYRİMENKUL SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE’NİN VE AVRUPANIN EN BÜYÜK FİZİKİ OFİSİNİN VE EKİBİNİN HİKAYESİ

Değerli okurlarım takip edenler bilirler birçok yazı ve faydalı bilgileri paylaşmanın yanında kendi alanında fark yaratan, başarılı kişilere de köşemde yer vermeye özen gösteriyorum. 2021 yılının ilk röportajını Gayrimenkul sektöründe alanında deneyimli ve çok başarılı sevgili Uğur FER ile gerçekleştirdim. Antalya merkezli bu marka Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük fiziki ofisine sahip ve 200 kişiye yaklaşan sayıda uzmana istihdam oluşturuyor.

Gelin hep birlikte Uğur FER’i yakından tanıyalım.

Uğur Bey Merhaba:

Merhabalar Ümit Bey

Sizi yakından tanımak isteriz bize kendinizi tanıtabilir misiniz?

Tabi, çok teşekkürler bu güzel röportaj için. Ben Uğur FER, 1970 Antalya doğumluyum esnaf bir ailenin çocuğuyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Antalya’da bitirdim. Okuduğum yıllarda yazın babamın yanında esnaf kahvesinde çalışıyordum. Yani küçük yaşlardan beri çalışma hayatının içerisindeyim. Kazanmış olduğum üniversiteye o an ki hayat koşullarından kaynaklı olarak gidemedim ve genç yaşta hizmet sektöründe çalışmaya başladım. 1994 de ki ekonomik kriz tüm koşulları yine değiştirdiği için 1996 yılında gayrimenkul sektörüne girdim. 4 yıl alaylı yaptığım mesleğime 2000 yılında sonra kurumsal bir firmada gayrimenkul danışmanı olarak devam ettim. 2008 yılına kadar gayrimenkul danışmanlığı yaptıktan sonra şu an 180 danışmana sahip Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük fiziki ofisi olan işletmemizi kurup o zamandan bu zamana kadar Broker olarak meslek hayatıma devam etmekteyim.

Harika! sizi tebrik ediyorum. Antalya ziyaretimde ofisinizi yerinde görme şansım oldu. Gerçekten harika bir ofis oluşturmuşsunuz.

Çok teşekkürler gerek müşterilerimiz gerekse birçok yatırımcı beğenilerini her zaman dile getiriyor. Amacımız, sadece büyüklük açısından bir fiziki ortam oluşturmak değildi, insanların kendilerini değerli hissedebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, tanıtımlarını kurumsal bir yapıda ve profesyonel bir ortamda gerçekleştirebilecekleri dünya standartlarında bir yaşam alanı oluşturmaktı ve sanırım bunu da başardık.

Sektörde gelişiminizi nasıl sağladınız?

Bu mesleki hayatımın içerisinde kendimi geliştirmek adına, 50’nin üstünde yurtiçi ve yurtdışı eğitim, seminer ve konferanslara katıldım. 2009 yılında Arel Üniversitesi ‘’Dijital iletişim ve geleceğin satış teknolojileri’’, 2012 yılında Boğaziçi Üniversitesi ‘’Eğiticinin Eğitimi’’, ‘’İleri broker eğitimi’’, ‘’Maximum sonuçlar için stratejiler’’ eğitimi, uluslararası geçerliliği olan ‘’Ticari Gayrimenkul ACP’’ eğitimi ve yine aynı geçerliliğe sahip ‘’Lüks konut satış uzmanlığı’’ eğitimlerini alarak devam ettim ve daha birçok eğitimlerim, diploma ve sertifikalarım var. Şu an edindiğim bilgileri ekip arkadaşlarıma ofis içerisinde eğitimler vererek içinde bulunduğumuz mesleğimizde bilgili ve deneyimli uzmanlar yetiştirmek için eğitim programları tasarlamaya ve gerçekleştirmeye devam ediyorum.

Tebrik ediyorum, eğitimin kişinin gelişimi açısından önemi son derece büyük. Peki ya ödül? Alanınızda bunca başarınız var bunu ödül ile taçlandırdınız mı?

Ah, evet. Birçok ödül aldım. Örneğin, 2018 yılında bulunduğum uluslararası marka içerisinde dünyada 10.000 broker içinden ilk 10 ‘’Elite Broker’’ unvanını Avusturya, Viyana’da aldım. Bunun gibi içinde bulunduğumuz markaların bünyesinde birçok şahsi ve ofis adına başarı ödüllerim bulunmaktadır.

Tebrik ederim, önemli bir başarı gerçekten. Peki, çok risk alır mısınız?

Risk alırım. Almış olduğum risklerdeki başarısızlıklarım bir sonraki çalışmalarımda çok büyük deneyim sağlamıştır bana. Bu başarısızlıklar 25 yıllık mesleki hayatımda son 3 yıldır azınlıkta ama hedeflerim için risk almaya devam edeceğim.

Öyleyse klasik bir soru olacak ama yine de sormak istedim sizce başarının sırrı nedir?

Kendimden yola çıkarak başarının temelinde sabır ve asla umudunu kaybetmemenin yattığını düşünüyorum. Bunun yanında bulunduğunuz sektördeki gelişmeleri takip etmek ve bunlara uyum sağlamak önemlidir. Aynı zamanda daimi gelişimi de katabiliriz buna, alınan eğitimlerle ve tecrübelerle desteklenebilir. Şimdiye kadar kendi yaptığım işi her zaman daha iyi bir noktaya taşımak için kendimi sürekli olarak geliştirdim ve bilgime bilgi kattım. Kısacası gerçek ve kalıcı başarıya giden yol kendini yetiştirmekten ve asla pes etmemekten geçiyor.

Uğur Bey, Türkiye’deki emlak sektörünü nasıl buluyorsunuz?

2018 Haziran ayında tasarlanan 2020 ‘de yürürlüğe giren emlak sektörü kanunu bu işi, eğitimini ve sertifikasını alan kişilerin yapabileceğine yönelik bir kanundur. Bu kanun mesleğe itibar kazandırmıştır. Bu itibarı kendi ofisimizde bulunan emlak danışmanı arkadaşlarımızda da gözlemliyorum. Gelişen Türkiye’de inşaat ve emlak sektörünün Türkiye ekonomisi adına vermiş olduğu katkı gözardı edilemez. Bu noktada gayrimenkul danışmanlarının öneminin bir kat daha arttığını düşünüyorum. Bu konuyla ilgili Türkiye çapında marka bağımsız ticari gayrimenkul (TİGA) platformunu oluşturduk. Bu platformda ticari gayrimenkul profesyonelleriyle birlikte Türkiye çapında ticari gayrimenkul alış satış organizasyonlarını bir çatı altında toplamayı hedefliyoruz. Aynı zamanda bu oluşumun kurucu yönetim kurulunda yer alıyorum. İleride emlak sektörü adına büyük ses getireceğine inanıyoruz.

Gayet güzel, sadece işi yapan değil aynı zamanda üreten taraftasınız. Peki, bu sektöre yeni girmiş meslektaşlarınıza ne önerirsiniz?

Bu mesleği ikinci bir meslek olarak görmemeliler. Tüm konsantrasyon ve disiplinleri ile sistemin gereklerini yapmalılar. Sektördeki yenilikleri yakından takip edip gelişime açık olmalılar. En önemlisi sabırlı ve istikrarlı olmalılar. Motivasyonu dışarda değil kendi içlerinde aramalılar diyebilirim.

Çok teşekkürler Uğur Bey, keyifli bir sohbet oldu benim için.

Benim için de öyle, ilginiz için ben de size çok teşekkür ederim.

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim ve Danışmanlık

Kurucu | Genel Müdür

Kıdemli Eğitmen ve Yazar

umitunker@tediegitim.com