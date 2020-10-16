İlham veren konuşmacıların kurumsal dünyaya etkileri ilham veren bir konuşmacı nasıl olunur?

Son zamanlarda tanıdığım en enerji dolu, en pozitif ve en hızlı sonuç alan insanlardan biri Gizem BADAL Kendisi uzunca zaman birçok uluslararası markada çalışmış, ardından kendi girişimini hayata geçirmiş bir kadın girişimci. Oldukça başarılı işlere imza atan Gizem Hanım ile çok keyifli bir röportaj gerçekleştirdik. Son dönemlerde daha fazla popüler olan ve yeni bir kariyer alanı olarak da gösterilen ‘’İlham Veren Konuşmacı’’ olmak konusuna ve bu profesyonel dünyaya dair merak edilenleri sordum. Gelin hep birlikte tüm bunlara göz atalım.

Son dönemde çok popüler hale gelen bir sektörün içindesiniz. Özellikle pandemi döneminde herkes canlı yayın ve konuşma yapmak hevesindeydi. Bu kadar kolay mı konuşma yapmak? Konuşmacı olmak?

Elbette değil! İyi bir bilgi birikimi, uzmanlık, çok çalışma gerektiren ama çok keyifli bir iş.

Yaptığınız işi biraz anlatır mısınız?

Mirador, her kesimden dinleyiciyi konusunda uzman yerli ve global konuşmacılarla toplantı ve webinarlarda buluşturan, markaların hedef ve ihtiyaçlarına göre içerik geliştirerek farklı deneyimler yaratan bir konuşmacı ajansı. Konuşmaların yanı sıra ihtiyaca yönelik ve kuruma özel eğitim ve atölyeler tasarlıyoruz. Program sunucusu, kurumsal aktivite ve oyunlar gibi etkinlik çözümleri de sunuyoruz.

Portföyünüze katılacak yerli ve yabancı konuşmacıları nasıl belirliyorsunuz?

Yaptığı işe saygı gösteren, bilgi ve gelişimin önemine inanan, konusunda uzman herkes ile iş ortaklığı yapabiliriz. Biz sürekli araştırma ve takip halindeyiz. Herkesi ve her şeyi. Konuşmacılar da bize ulaşıyorlar. Karşılıklı birbirimizi tanıyoruz. Birlikte içerik çalışıyor ve başlıkları, sunumu ortaya çıkarıyoruz.

Kurumlar sizden nasıl bir beklenti içindeler?

Kurumlar hedefleri ve amaçları doğrultusunda hem çalışanları hem de iş ortakları için toplantılar düzenliyorlar. Bizim en önemli görevimiz müşterimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde anlamak, katılımcı kitlesine yani profile en uygun konuşmacı ve tabi içeriği sunmak. Bu gerçekleştiğinde iki taraf da işini en iyi şekilde yapmış oluyor.

Bir kurum kendisi için en uygun konuşmacıyı nasıl seçer?

Amacını ve vereceği mesajı iyi belirlemeli. Konuşmacıyı ve içeriği seçerken de, katılımcı kitlesini göz önünde bulundurarak seçim yapmalı. Mesajın belirlenmesinden sonra biz devreye giriyoruz. Katılımcı profiline en uygun olabilecek içerik ve tarzdaki konuşmacılarımızı öneriyoruz. Tabi iş burada bitmiyor, konuşmacı ile iş ortağımızı buluşturarak içeriği en uygun olabilecek şekilde beraber şekillendiriyoruz.

İlham veren bir konuşma kurumsal dünyayı nasıl etkiler? İzleyiciye ne katar?

İyi bir konuşmanın dinleyende bazı fikirler uyandırması, kendini ya da yaptığı işi sorgulaması, sorular sordurtması beklenir. Dinlediğiniz konuşmadan aklınızda üç şey kalıyorsa o konuşma amacına ulaşmış demektir.

Bugünlerde en popüler konular ve online etkinlikler neler?

Tahmin edebileceğiniz gibi dijitalleşme, gelecek trend ve teknolojiler en popüler konular arasına girdi. İletişim, satış, uzaktan tanıtım çok fazla talep görüyor. Gündemle bağlantılı olarak ekonomi, wellness yani iyi olmak, stres yönetimi, sağlıklı beslenme ve uzaktan eğitim, ebeveynlik gibi konular da çok ilgi çekiyor.

Dijitalleşme ve sosyal medya yaptığınız işte ne kadar etkili?

Dijitalleşmenin etkili olmadığı hemen hiç meslek dalı kalmadı. Dijitalleşme hayatımızın her yerinde artık. Daha önce de online eğitim ve toplantılar yapıyorduk ama Mart ayından beri tüm işlerimizi online’a, webinarlara taşıdık. Yeni düzen ciddi bir zaman ve bütçe tasarrufu sağlıyor. Bilgiye erişimin hızlı ve daha az zahmetli olması, zaman avantajı kişi ve kurumlar için de çok önemli.

Sosyal medya ise başlı başına konuşulması gereken bir konu… Zaten hayatlarımızda önemli bir yer tutuyordu ama pandemi sürecinde önemini artırdı. Sosyal medya hesaplarını bilgiye ulaşmak için kullanma alışkanlığı başladı. Bu süreçte daha önce hiç hesap açmamış kişiler de sosyal medya kullanmaya başladı.

İşimizde de sosyal medyayı oldukça aktif bir şekilde kullanıyoruz. Duyuru ve tanıtımları oradan yaptığımız gibi yeni trendleri, gelişmeleri, dünyayı, kişileri oradan takip ediyoruz. Sosyal medyadan takip edip, portföyümüze yararlı olacağını inandığımız birçok isimle işbirliği yapmaya başladık.

Bir de podcastler var. Yükselen trend durumunda. Zaman ve mekana bağlı kalmadan, mobil cihazınızdan bilgiye erişim sağlıyor. Konuşmacılarımızla, kurumların ihtiyacına yönelik çok ilgi çeken podcastler ve video serileri de yapıyoruz.

Herkesi etkileyen ve bir arada olunan müthiş enerjili sahnelerin etkisi ile ilham veren konuşmacıların anlatımları çok daha etkileyici oluyordu. Post Corona ile bunu nasıl devam ettirebileceksiniz?

Sosyalleşme ve birlikte olma isteğinin insanlarda devam edeceğini düşünüyoruz. Dünya pandemi sürecini atlattıktan sonra bir arada olunan, müthiş enerjili sahnelerin etkisi ile ilham veren konuşmacıları dinlemeye devam edeceğiz. Bunun yanı sıra dijital ortamda yaptığımız işlerin de farklı avantajları sebebiyle son sürat devam edeceğini düşünüyoruz.

Sizce gerçekten tek bir konuşma ile insanların hayatı değişir mi? Bir ekran üzerinden ilham veren bir konuşmacı kitleleri etkileyebilir mi?

İyi bir konuşmacı bakış açısını değiştirebilir. Kişi konuşmadan sonra olumlu yeni tek bir alışkanlık bile edinse hem kurumsal hayat hem de sosyal hayatında büyük değişiklikler yaşayabilir ama tabi hayatını değiştirmek tamamen insanın elinde.

Konuşmacı olmak, üstelik ilham veren bir konuşmacı olmak bir kariyer midir? Alternatif bir iş midir? Yeni bir iş alanı mıdır?

Kesinlikle kariyerdir ama kolay değildir. Başta söylediğimiz gibi ciddi emek gerekiyor.

Milliyet okurlarına tavsiyeleriniz nelerdir?

Bilgi her zamankinden daha önemli hale geldi. Herkesin bu yeni dönemde değişikliğe açık olması, kendi donanımını geliştirmesi gerekiyor. Online hayat bize kendimizi geliştirebilmemiz için de çok fırsat sunuyor. Dünyanın en büyük üniversiteleri bir sürü içeriği ücretsiz olarak erişime açıyor. Faydalanmak lazım!

Sizi nereden takip edebiliriz? :)

Tüm sosyal medya hesaplarımızdan ve web sitemizden ulaşılabilir.

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim Ve Danışmanlık

Eğitmen Ve Yazar

umitunker@tediegitim.com