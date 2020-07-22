Uzaktan DetaylandÄ±rma son zamanlarÄ±n belki de en popÃ¼ler konusu, birÃ§ok kurum ve kuruluÅŸ iÃ§inde bulunduÄŸumuz pandemi dÃ¶nemi iÃ§inde iÃ§ ve dÄ±ÅŸ mÃ¼ÅŸterileri ile online gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler, toplantÄ±lar, detaylandÄ±rmalar ile iletiÅŸim kurma yolunu tercih etmeye baÅŸladÄ±. Ãœlkeler kendi kararlarÄ± ile yavaÅŸ yavaÅŸ normalleÅŸme adÄ±mlarÄ± atsalar dahi halen pandemik dÃ¶nem bitmiÅŸ deÄŸil bu nedenle Remote Detailing gÃ¼ndemdeki yerini uzun bir sÃ¼re korumaya devam edecek gibi duruyor.

COVID-19 salgÄ±nÄ± Ã¶ncesinde tÃ¼m kurum ve kuruluÅŸlar sahada mÃ¼ÅŸterileri ile yÃ¼z yÃ¼ze iletiÅŸim kuruyorlardÄ± ancak bir ÅŸekilde online gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere de aÅŸinaydÄ±lar ve %80 oranÄ±nda yÃ¼z yÃ¼ze iletiÅŸim kurulurken Ã¶zellikle uluslararasÄ± markalar canlÄ± yayÄ±nda ekran Ã¼zerinden toplantÄ±lar yaparak sÃ¼reÃ§lerinin %20â€™lik kadar bir kÄ±smÄ±nda remote detailing yapÄ±yorlardÄ±. Åžimdi bu pandemik dÃ¶nem iÃ§inde birden %100 online gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ile iletiÅŸim kurmak zorunda kaldÄ±k ve dijital dÃ¼nyanÄ±n bu bÃ¼yÃ¼k nimetinden yeterince faydalanmamÄ±z gerektiÄŸinin daha Ã§ok farkÄ±na vardÄ±k. NormalleÅŸme ile birlikte yavaÅŸ yavaÅŸ yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler baÅŸlasa dahi halen bÃ¼yÃ¼k oranda ekran Ã¼zerinden iletiÅŸimler devam etmekte bu oran Ã¶n gÃ¶rÃ¼lerimize gÃ¶re %50 yÃ¼z yÃ¼ze, %50 online gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ÅŸeklinde devam edecek ancak bir sÃ¼re sonra bu oran %80 Remote Detailing, %20 yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler haline dÃ¶necektir.

Ã–zellikle ilaÃ§ sektÃ¶rÃ¼ bu konuda dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼me en hÄ±zlÄ± adapte olacak sektÃ¶rlerin baÅŸÄ±nda gelmektedir.

Gelin hep birlikte artÄ±k â€˜â€™Yeni Normalâ€™â€™ olarak kabul edilen bu dÃ¶nemin etkili iletiÅŸim yÃ¶ntemi Remote Detailing nedir? ve NasÄ±l yapÄ±lmalÄ±? konularÄ±na gÃ¶z atalÄ±m.

Ã–zÃ¼nde Uzaktan DetaylandÄ±rma, yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin tÃ¼m adÄ±mlarÄ±nÄ± takip eder bu nedenle â€˜â€™Halo Etkisiâ€™â€™ aynen burada da geÃ§erlidir. Halo Etkisini biz ÅŸu ÅŸekilde tanÄ±mlÄ±yoruz: â€˜â€™Bir kiÅŸi ya da objenin iyi bir Ã¶zelliÄŸine odaklanarak ona baÅŸka pozitif Ã¶zellikler atfetme Ã¶n yargÄ±sÄ±.â€™â€™ Buradan hareketle ÅŸunu sÃ¶yleyebiliriz ki yÃ¼z yÃ¼ze gÃ¶rÃ¼ÅŸmede olduÄŸu gibi ekran karÅŸÄ±sÄ±ndayken de saÃ§Ä±mÄ±z, sakalÄ±mÄ±z, makyajÄ±mÄ±z, kÄ±yafetimize dikkat etmeliyiz, artÄ± olarak ise kamera aÃ§Ä±mÄ±za, ortam Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na, sesimizin seviyesine, ne zaman KreÅŸendo (sesinÂ yÃ¼kselmesi) ne zaman DekreÅŸendo (sesin alÃ§almasÄ±) gerektiÄŸine dikkat etmeliyiz, gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimizin zaman planÄ±nÄ± doÄŸru ÅŸekilde yapmalÄ± uzun uzadÄ±ya saatleri bulan detailingâ€™ler yapmamalÄ±yÄ±z.

â€˜â€™Siz NasÄ±l YapÄ±yordunuz?â€™â€™

Sizin ÅŸu ana kadar yapmÄ±ÅŸ olduÄŸunuz Remote Detailing gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinizde bunlardan hangilerini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n!

Halo Etkisine uygun ÅŸekilde her gÃ¶rÃ¼ÅŸmeniz Ã¶ncesi kiÅŸisel bakÄ±mÄ±nÄ±zÄ± yaparak ekran Ã¼zerinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeye ve ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ±z gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye hazÄ±rlanÄ±yor muydunuz?

GÃ¶rÃ¼ÅŸmeden en az 5 dakika Ã¶nce online olarak baÄŸlantÄ±ya geÃ§ip hazÄ±r bir ÅŸekilde karÅŸÄ± tarafÄ±n gelmesini bekliyor muydunuz?

5 dakika Ã¶nce geldiÄŸiniz toplantÄ±nÄ±z iÃ§in kamera aÃ§Ä±nÄ±zÄ± ekranÄ±n tam ortasÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ±z ve ekrana yaklaÅŸÄ±k 50-60 cm kadar uzak kalarak ayarlÄ±yor muydunuz? Ne Ã§ok uzak, ne Ã§ok yakÄ±nâ€¦

IÅŸÄ±ÄŸÄ± ayarlamak adÄ±na pencere Ã¶nÃ¼ne mi oturuyordunuz? Yoksa gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ± arkanÄ±za mÄ± alÄ±yordunuz? Ya da pencere yanÄ±na oturup bir tarafÄ±nÄ±z aydÄ±nlÄ±kken, diÄŸer tarafÄ±nÄ±zÄ±n karanlÄ±kta kalmasÄ±nÄ± mÄ± saÄŸlÄ±yordunuz? Ofis ya da evinizdeyken tavan lambasÄ±nÄ±n tam altÄ±nda oturup Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± yukardan alÄ±p yÃ¼zÃ¼nÃ¼ze doÄŸru karanlÄ±k bir aÃ§Ä±yla dÃ¼ÅŸmesini mi saÄŸlÄ±yordunuz? IÅŸÄ±k kullanÄ±mÄ± ne kadar Ã¶nemli Ã¶yle deÄŸil mi? DoÄŸru Ä±ÅŸÄ±k almak iÃ§in Ã¶nceden hazÄ±rlÄ±k yapÄ±yor muydunuz?

Ses kontrolÃ¼nÃ¼z iÃ§in kulaklÄ±k kullanÄ±yorsanÄ±z pasif gÃ¼rÃ¼ltÃ¼ engelleyici kulaklÄ±klarÄ±n ikisini de mi kulaÄŸÄ±nÄ±za takÄ±yordunuz? Yoksa sesinizin ortamda ne ÅŸiddette yayÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlayabilmek iÃ§in mikrofonu olan tek taraflÄ± kulaklÄ±k mÄ± kullanÄ±yordunuz?

Sunumunuza Ã¶nceden hazÄ±rlÄ±k yapÄ±p, sunumunuzun neresinde hangi sorularÄ± soracaÄŸÄ±nÄ±zÄ± planlayarak neresinde sesinizi bir perde yukarÄ± taÅŸÄ±yÄ±p, enerjinizi karÅŸÄ± tarafa geÃ§irmek iÃ§in stratejik hamle yapÄ±yor muydunuz? Yoksa stabil ve monoton bir ses tonu ile mi detailing yapÄ±yordunuz?

TÃ¼m bunlarÄ± bu eÄŸitim Ã¶ncesinde â€˜â€™Siz NasÄ±l YapÄ±yordunuz?â€™â€™ kÄ±smÄ± ile katÄ±lÄ±mcÄ±larÄ±nÄ±zla ÅŸimdi tartÄ±ÅŸÄ±n.

Ãœmit ÃœNKER

TEDi EÄŸitim DanÄ±ÅŸmanlÄ±k

EÄŸitmen Ve Yazar

umitunker@tediegitim.com

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