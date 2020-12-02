Türkiye'de Bir İlk İş Odaklı Dijital Tanışma

Değerli okurlarım, sizler için sektörde ilk olan, kendi alanında fark yaratmış kişilerle görüşerek yaptıkları başarılı çalışmaları tanıtmaya gayret ediyorum biliyorsunuz. Bu hafta da çok ilgimi çeken bir oluşumu buluşturmak istedim sizlerle. Sevgili Ziya KIZILTAN ve Ömürden SEZGİN’in bence harika bir girişimleri var. Fikir ve olaya yaklaşımları yeni bir soluk ve fark yaratan cinsten. ‘’Türkiye’nin iş odaklı ilk dijital tanışma etkinliği’’ ismini verdikleri bu yepyeni ve heyecan verici projeyi gelin onlarla yaptığım keyifli röportaj ile birlikte dinleyelim.

Ziya Bey Hoş geldiniz;

Merhabalar Ümit Bey, hoş bulduk. Çok da mutlu olduk. Milliyet gibi Türkiye’nin en değerli gazetelerinden birine ve değerli köşenize bizi konuk aldınız için teşekkür ederiz.

Rica ederim, sizler ve değerli okurlarımız bizler için çok önemlisiniz. Milliyet olarak tüm konuklarımıza değer veriyoruz.

Türkiye’nin iş odaklı ilk dijital tanışma etkinliği fikri gerçekten harika, ama öncesinde kısaca sizi tanıyabilir mi okurlarımız Ziya Bey?

Yaklaşık 10 yıldır e-ticaret sektöründe çalışmaktayım. Türkiye'nin bu alandaki en büyük kurumsal firmalarında ve start-up’larında çalıştım. Bu süre içinde pozisyonum gereği çalıştığım tüm kurumlarda Türkiye’nin dört bir yanında yüzlerce kişilik eğitim ve konferanslarda, e-ticaretin avantajlarını müşterilere, kobilere ve markalara anlatma fırsatım oldu. Tabii o tarihlerde süreçlerini dijitalleştirip e-ticarete başlayanlar bugün çok mutlular. Pandeminin de etkisi ile e-ticaret pazarı, Türkiye’de ciddi bir sıçrama yaptı. Yeni başlayacaklar da üzülmesinler; çünkü bu pazar hızla büyümeye devam edecek.



Markalara ve girişimcilere bu alanda destek olmaya çalışırken bir yandan da, E-ticaret İşletmecileri Derneğinde Genel Koordinatörlük görevini yürütüyorum. Buradaki amacımız da, özetle Türkiye’deki e-ticaret sektörünün sağlıklı büyüyebilmesini sağlayabilmek…

Her ne kadar pandemi e-ticaret sektörüne olumlu etki etse de, etkinlik ve konferansların sağladığı faydanın eksikliğini diğer sektörler gibi biz de hissettik. Hatta bu eksikliği biraz olsun telafi edebilmek adına kurucu ortağı olduğum Valorem Team oluşumunda çok önemli bir insiyatif alarak “Değer Katan Eğitimler” adında ücretsiz, online bir eğitim serisi başlattık.

112 farklı konuda uzman ve eğitmenler ile birlikte birbirinden kıymetli eğitimler yaptık. Şimdiye kadar 50 bine yakın kişi bu eğitimlerimizi canlı, 300 bine yakın kişi de YouTube kanalımızdan izledi. Okurlarımız bu eğitimlere ücretsiz bir şekilde, VoremTeam YouTube kanalından ulaşabilirler.

Bu eğitimlerden birinde de sizi konuk almıştık ve müthiş bir satış eğitimi yapmıştınız. Satış mesleğine gönül vermiş herkesin mutlaka izlemesini öneririm.

Teşekkürler, evet benim de çok keyif aldığım bir eğitimdi ve bu projeyi desteklemekten de son derece mutluyum.



Peki Ziya Bey, Türkiye’de ilk kez gerçekleştireceğinizi söylediğiniz bu dijital tanışma etkinliği nedir tam olarak? Nasıl ortaya çıktı? Biraz da bunu konuşmak isterim.



Düzenlediğimiz bu 100’ün üzerinde eğitimde, harika içerikler paylaştık katılımcılarla ve inanılmaz güzel geri bildirimler aldık. Bu bizi o kadar motive etti ki, bu eğitimlerimize her Salı akşamı bırakmadan devam ediyoruz.



Uzmanlarımızın çok kıymetli bilgilerini binlerce insana aktarsak da hep bir eksiklik hissettik aslında. O eski katıldığımız konferanslardaki sahneden inen konuşmacı ile tanışabilme imkânını, yemekte yeni insanlarla tanışmayı, fuaye alanındaki standlarda yaptığımız kartvizit alışverişlerini ve en önemlisi ise yeni kurduğumuz bu bağlantıların bizde uyandırdığı o heyecanı ve coşkuyu özledik. Maalesef online gerçekleşen hiçbir etkinlikte, Webinar’da, Zoom toplantısında bunun yerini dolduramadık, bu faydayı sağlayamadık.



E-ticaret sektöründe olanların muhtemelen tanıyacağı Ömürden Sezgin arkadaşımla birgün Zoom üzerinden birebir konuşurken, tam da bu konuya takıldık. “Ne yaparız da bu eksikliği, bu boşluğu doldurabiliriz.” dedik birbirimize. Sadece kendimiz için ya da e-ticaret sektörü için değil; tüm sektörler için, ülkemiz için... Çünkü biz, bu birebir yapılan iş odaklı görüşme ve tanışmaların tüm sektörler ve firmalar için kilit bir öneme sahip olduğuna inanıyoruz. Yeni müşteriler, yeni iş ortakları, yeni çalışanlar bulmak, yeni pazarlara açılabilmek için, yeni insanlarla tanışabilmek ilk şart. Pandeminin iş dünyasına verdiği en büyük zararlardan biride kesinlikle budur.

Ömürden ile 12 Kasım’da yaptığımız bu görüşme sonunda aklımıza takılan bu düşüncelerle 12.12.2020 de ilkini gerçekleştireceğimiz dijital tanışma etkinliği fikri ortaya çıktı. “Adı ne olsun?” diye düşünürken de tahmin ettiğiniz gibi 12 sayısı bize ilham oldu ve dedik ki “İş hayatında 12’den vurmak istiyorsan, ne eksik ne fazla, 12 dakika sana yeter!” Böylece 12dakika.com doğmuş oldu. Tam bir start-up mantığı ile elimizdeki kaynakları ve yeteneklerimizi kullanarak konsepti inşa etmeye başladık. Logoyu, web sitesini, uzmanı olmamamıza rağmen biz yaptık. Biz yaptıkça, fikri çevremizle paylaştık, paylaştıkça daha fazla insan destek oldu ve çok hızlı şekilde bir ekip olduk. Etkinliğe son bir hafta kala, 10 kişilik bir ekiple tam gaz hazırlıklara devam ediyoruz. İlk gün “Birkaç yüz kişiyi bir araya getirebilir miyiz?” diye düşünürken, bugün beş binden fazla katılım hedefliyoruz.



Siz de dâhil, Değer Katan Eğitimler’de konuk ettiğimiz 30’dan fazla kıymetli eğitmenimiz, bu etkinliğe katılarak 12 dakikalık ilham veren, ışık tutan sunumlar yapacak. Böylece bu platforma dâhil olan binlerce kişi, bu uzmanlarımız ile birebir görüşmeler yaparak tanışma ve iş birlikteliği geliştirme şansını yakalayacak.

Harika bir hikâye, tebrikler…

Peki, bu etkinlik nasıl gerçekleşecek, biraz bahseder misiniz?

Türk mühendislerinin geliştirdiği DealRoom platformunun desteği ile gerçekleştiriyor olacağız. Buradan Erdal Kılınç Bey’e de teşekkürlerimizi iletelim.



Basitçe anlatmak gerekirse, 12dakika.com üzerinden ulaşabileceğiniz platformumuza ücretsiz bir şekilde üye olup profilinizi oluşturuyorsunuz. Burada profil kısmı kritik önem taşıyor. Çünkü platforma dâhil olan herkes, önce sizin buradaki profilinizi inceliyor, ona göre size toplantı daveti gönderiyor ya da göndermiyor. Fotoğrafınızı, çalıştığınız firmayı, unvanınızı eklemeniz çok önemli. Özellikle “offer” kısmına kendi uzmanlığınızla ya da firmanızla kişilere ne fayda sunduğunuzu, “seek” kısmında ise kimlerle, hangi konularda görüşmek istediğinizi detaylıca yazıyorsunuz. Böylece etkinlik tarihinden günler önce platformda karşılıklı profil incelemeleri ve platform üzerinden yazışmalar başlıyor.



Taradığınız profiller arasından faydalı olabileceğini düşündüğünüz kişilere mesaj yazarak 12 dakikalık görüntülü bir görüşme daveti iletmiş oluyorsunuz. Karşı taraf da sizin mesajınızı okuyup profilinizi inceledikten sonra görüşme talebinizi kabul ediyor ya da reddediyor.

Kabul ettiği takdirde, ikiniz için takviminizdeki en uygun 12 dakikayı karşılıklı belirleyebiliyorsunuz ve yine platfom üzerindeki takviminize bu görüşme yerleşiyor. Vakti geldiğinde size gelen bildirime tıklayarak açılan görüntülü konuşma odasında görüşmeye başlıyorsunuz. 12 dakikadan geri sayım başlıyor. Süre bittiğinde ise bu toplantı odası otomatik olarak kapanıyor.

Etkinlik gününden önce profilleri taramaya başlayarak dilerseniz birkaç tane, dilerseniz 30-40 tane toplantı belirleyebilirsiniz. Çünkü etkinlik Cumartesi saat 12.12’de başlayacak ve 12 saat boyunca devam edecek. Tabii sürekli ekran başında olmanıza gerek yok. Takviminizi siz ayarladığınız için dilediğiniz zaman mola verebilir, dilediğiniz zaman platformda toplantılar yapmaya geri dönebilirsiniz. Burada önemli olan diğer bir nokta ise, verilen toplantı randevularına sadık kalmak... Aksi halde kişiler birbirlerine puan verebiliyor ve bir sonraki etkinliklere katılmaktan mahrum kalabiliyorsunuz. Tabii bu tüm yazışmaların nezaket ve saygı çerçevesinde yapılması gerektiğini de hatırlatmakta fayda var.



Peki harika. Biz sunum yapacak uzmanlar nasıl konumlanıyor bu platformda?



Evet, işin güzel yanlarından biri de bu. Aynen gerçek etkinliklerde olduğu gibi, şayet salondaki konuşmalar ilginizi çekiyorsa, salonda canlı olarak uzmanların sunumlarını izleyebilirsiniz. İlginizi çekmeyen zamanlarda ise fuaye alanına çıkıp yeni insanlarla 12 dakikalık görüntülü tanışma toplantıları yapabilirsiniz.

Yani bu 12 saat içinde, hem canlı sunumların olduğu bir program akışı devam edecek hem de birebir tanışma ve iş geliştirme toplantıları devam edecek.



Harika. Peki, bu etkinliğin markalara ve katılımcılara nasıl bir fayda sağlayacağını düşünüyorsunuz?



İlk etkinliğimiz olduğu için markalardan da katılımcılardan da hiçbir ücret almıyoruz. Tamamen ücretsiz. Tek isteğimiz marka yöneticilerimizin ve iş insanlarımızın bu etkinliğe katılması ve faydayı kendilerinin deneyimlemesi… Biz inanıyoruz ki bu platformu doğru kullanan markalar ve katılımcılar, o kadar memnun kalacaklar ki her ayın 12’sinde farklı temalarda yapacağımız tüm gelecek etkinliklerimize katılmak isteyecekler.

Gelecek için planlarınız nedir?



İlk etkinliğimizin faydasını herkese gösterdirdikten sonra, artık markalarla birlikte sektörel bazlı etkinlikler yapmak ve o sektörlerlere ciddi faydalar sağlamak istiyoruz.

Ömürden ve ben, e-ticaret kökenli olduğumuz için tabii ki bir sonraki etkinlik 12 Ocak’ta, e-ticaret ve e-ihracat odaklı olacak.

Fikri duyan markalarımız, henüz ilkini gerçekleştirmemiş bile olsak, iş birlikteliği tekliflerinde bulunmaya başladılar. Bu da bizi çok mutlu ediyor, bu konseptin ülkemize sağlayabileceği faydaya ışık tutuyor diyebiliriz. Sektörel bazda tüm ticari ekosistemleri bir araya getirmeyi planlıyoruz. Üstelik bunları sadece Türkiye içinde değil, global çapta yapabilmek en büyük arzumuz. Çünkü biliyoruz ki ülkemize sağlayabileceğimiz en büyük fayda; ihracat yapabilmek ve yapılabilmesine destek olabilmek…



Gerçekten heyecan verici bir oluşum. Tebrik ederim.

Son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı okurlarımız için?



Öncelikle size teşekkür etmek isterim. Hem kendi alanınızda yaptığınız inovatif çalışmalardan ötürü hem de bizim gibi yenilikçi girişimlere yazılarınızda yer verdiğiniz için.





Çok teşekkürler sevgili Ziya KIZILTAN, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum.





Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim ve Danışmanlık

Eğitmen ve Yazar

umitunker@tediegitim.com