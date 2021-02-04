ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK BAŞARISI

Değerli okurlarım merhaba, bu hafta köşemde sizi Nedim Kaan ŞAHİNLİ ve Esma Sinem ŞAHİNLİ çifti ile tanıştırmak istiyorum. Bu iki çift Türkiye’den dünyanın birçok ülkesinde uluslararası çapta oldukça önemli projelere imza atıyorlar. Kendileri ile tanıştıktan sonra çoğu insan içinde potansiyel fırsatlar barındıran çalışmalarını ve bu iki azimli insanı sizlere tanıtmak istedim. Gelin bu iki Girişimciyi ve yaptıkları işleri daha yakından tanıyalım.

Nedim Bey, Sinem Hanım Merhaba, sizi uluslararası yaptığınız önemli projeleriniz ile tanıyorum. Tam olarak bize neler yaptığınızı anlatır mısınız? Sizi daha yakından tanıyalım.

Merhabalar, kendimizi kısacası tanıtmak gerekirse ben Esma Sinem ŞAHİNLİ, Uzun yılardır Eğitim Sektörü içinde bulundum. Özel Ders sistemleri kuran genç bir girişimci olarak Alman, Fransız gibi birçok özel yabancı liseler, seçkin ailelerin çocukları ile her yaş grubundan eğitim planlamaları yaptım. Bu alanda oldukça fazla deneyime sahibim. Eşim Nedim Kaan ŞAHİNLİ ile evlendikten sonra uluslararası arenada çalışmalar yürütmeye başladım. Özellikle Türkiye, Irak arasında önemli birçok büyük projenin hayata geçirilmesi noktasında aktif rol aldım.

Merhabalar ben de Nedim Kaan ŞAHİNLİ, benim ticari hayatımın 10 yıllık kısmı Irak sektöründe geçti. Irak’ta Türkiye dahil Dünyanın birçok ülkesinde büyük çaplı işler gerçekleştirdik. Dünya’nın önemli markaları sizin de bildiğiniz gibi uzun zamandır Irak'ta faaliyet gösteriyorlar. Özellikle Irak’ta bulunan yüksek potansiyelli iş fırsatları için son zamanlarda ilgi oldukça fazla. Bu Ülkeler arasında iyi ilişkiler kurabilmek için de güçlü partnerle yürümek gerekiyor, işte biz bu arada önemli partnerliklerin sağlanması açısından da iş ortaklığı fırsatları sunuyoruz.

Bölgenin Stratejik projeleri genellikle bizim de içinde bulunduğumuz o bölgenin güçlü aileleri tarafından yapıldı ve yapılmaya devam ediyor.

Harika, peki tam olarak ne gibi fırsatlardan bahsediyoruz burada?

Özellikle alt yapı, üst yapı, konut, kamu binaları, yol projeleri, enerji nakil hatları, elektrik santralleri, rafineri yapımı, boru hattı projeleri, havaalanlarının yolları, tünelleri, büyük çaplı oteller, alışveriş merkezleri gibi işleri ve projeleri ilk bakışta sıralayabiliriz. Biz de buradaki önemli birçok projenin üstlenicisiyiz ve Türk-Yabancı firmaları ile birlikte stratejik iş ortaklıkları kuruyoruz. Ayrıca Irak’ta faaliyet göstermek isteyen yabancı yatırımcılara bu fırsatları sunuyoruz.

Peki uluslararası projelerinizin yoğunluğu özellikle Irak ve Türkiye arasında mı? Başka ülkelerde de projeleriniz var mı?

Biz, 20 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan Teskon Global ailesiyiz. Başarıyı gelenek haline getirmiş çok güçlü bir ekibimiz var, aslında tüm başarı tamamen ekip işi biz bunun görünen yüzüyüz bence. Kurulduğu yıllardan bugüne bir bayrak yarışı anlayışıyla dünyanın birçok ülkesinde 160'i aşan projeye imza attık. Aslında başarılarımızın gerçek nedeni, ilk yıllardan günümüze, ekibimizin sürekli artan niteliksel gelişimidir. Büyük ekipler kolay oluşmaz; oluşması zaman, özveri ve deneyim ister. Biz, nesiller boyu kuşaktan kuşağa aktarılan deneyimlerin şirket kültürüyle yoğrulması olunacağına inanıyoruz.

Bu büyük ekibin başarıları da büyük olmuştur. Ülkemizin ve dünya ölçeğinde sektörümüzün önde gelen köklü ve saygın kurumlarından biri olmanın farkındalığı, daha güçlü yarınlara olan inancımız ve büyük gücümüz olan ekibimizle, insana değer vererek, yaşama değer katan eserler yaratmaya ve geleceği yakalamaya devam edeceğiz.

Gayet güzel ve vizyoner bir bakış açısı. Sizi tebrik ediyorum. Peki, Irak'tan önemli bir heyet geldiğini söylediniz, gelen heyet ile Türkiye'de nasıl bir proje başlatıyorsunuz? Bu heyette kimler vardı?

Iraq's state-run North Oil Company (NOC) & Türkiye-Teskon Global firmasına Ziyaret ve Proje Görüşmesi için geldiler. North Oil Company (NOC) Şirketindeki petrol üretim kapasitesini, üretimden kalan maddelerin uluslararası standartlara uyarak beyaz ürünlere (benzin, gaz yağı, motorin, fuel oil) dönüştürülmesiyle artırmayı hedeflediğini ve üretim birimlerinin geliştirilmesi ve petrol arıtma işlemlerinden kalan maddelerin dönüştürülmesi projeleriyle petrol ürünlerinin üretim oranlarını artırmayı isteklerini belirttiler ve biz de kendilerine çözüm ortağı olarak hizmet vereceğiz.

Çok güzel, bir noktada bu proje ile ciddi anlamda istihdam da oluşturmuş olacaksınız.

Evet, elbette. Her projemiz ekibimizin, iş ortaklarımızın daha da genişlemesini sağlıyor.

Hatta, North Oil Company (IRAQ Petrol Bakanlığı Kuzey petrolleri) Genel Müdürü Burkan Hassan Abdullah yaptığı basın toplantısında, Bakanlığın, üretim birimlerinin geliştirilmesi ve petrol arıtma işlemlerinden kalan maddelerin dönüştürülmesi projeleriyle petrol ürünlerinin üretim oranlarını artırmayı istediğini belirtti. Günlük 4,6 milyon varil petrol üretimiyle OPEC'in en büyük ikinci petrol üreticisi olan Irak, 2010 yılında Zikar'da günlük 300, Meysan'da 150, Kerkük'te 150, Kerbela'da 140 bin varil kapasiteli petrol rafinerileri inşa etmek için uzun vadeli bir plan ortaya koyacaklarını belirttiler.

Irak, 115 milyar varil ile dünyanın üçüncü büyük petrol rezervlerine sahip. Ancak bu tahmin yaklaşık 30 yıl öncesinin sismik verilerine dayalı. Bugün bazı uzmanlar ülkede buna ilave 45 ile 100 milyar varil çıkarılabilir ham petrol bulunduğunu tahmin ediyorlar. Bu durumda Irak’ın rezervleri 267 milyar varil ile dünyanın en büyük petrol rezervine sahip olan Suudi Arabistan’dan sonra ikinci duruma yükseliyor. Irak’ın kanıtlanmış doğal gaz rezervleri ise 112 trilyon metreküp olup; söz konusu verilere göre yaklaşık 150 milyar varillik petrol rezerviyle Irak, dünyada Venezuela, Suudi Arabistan ve İran'dan sonra 4'üncü sırada yer alıyor. Irak, sahip olduğu toprak yapısı sayesinde ise Kuveyt ve Suudi Arabistan'dan sonra petrolün en kolay çıkarılabildiği 3'üncü ülke konumunda. Biz de buradaki önemli ve ciddi büyüklükteki fırsatları ülkemiz ekonomisine katkı sunarak ve istihdam başta olmak üzere birçok değer katan projeler üreterek değerlendiriyoruz.

Gerçekten harika, bölgeyi bu kadar iyi tanımanız da çok iyi, oluşabilecek birçok fırsatı görme şansına sahip oluyorsunuz böylelikle.

Kesinlikle, özellikle benim (Nedim Kaan ŞAHİNLİ) Irak’ta geçirdiğim 10 yıllık serüvenimde çok fazla tanıma fırsatı buldum bölgeyi ve bölge halkını. Irak mevcut durumuyla bölgesindeki en cazip proje pazarı durumunda. Altyapısı büyük zarar gören, üretim kapasitesi gerileyen ülke, yeniden yapılanma çalışmalarına hız verdi. Yeni Irak yönetimi, kalkınma planında kamu sektörüyle birlikte özel sektöre de önemli pay veriyor. Yabancı yatırımları çekmek için ciddi atağa kalkmış durumda. Bu doğrultuda Türk şirketlerine de özel önem veriliyor.

Biz uluslararası alanda çalışıyoruz. Dubai, Kuveyt, Katar, İsrail, Japonya, İngiltere, Amerika, Almanya bu Ülkeler ile de ticari ilişkilerimiz bulunmakta. Geniş çaplı faaliyetleri ağır inşaat işlerinden Rafineriler ve petrokimya tesislerine; uydu kentlerden büyük endüstriyel işleme tesislerine, boru hatları ve deniz yapılarından güç tesisleri, Elektrik ve iletişim işlerine kadar çeşitlilik gösteriyor.

Bundan sonraki projeleriniz neler? Ülkemize sağlayacağınız diğer değerli çalışmalar neler olacak?

(Nedim Kaan ŞAHİNLİ) Ülkemize döviz girdisi sağlamak, iş imkanları sağlamak, Ülkeye yatırımcı kazandırmak, Arap sermayesini Türkiye 'ye çekmek önümüzdeki planlarımız arasında. Japonya, İngiltere ve Kuveyt’te de yapacağımız iş ortaklıkları ile vizyon ve misyonumuzu daha da genişletmek ve ve hep birlikte değer üretmek ana hedefimizdir.

Çok teşekkürler, ikinizi de tebrik ve takdir ediyorum. Dünyanın içinde bulunduğu böylesine zorlu bir dönemde başarılı işlere imza atıyorsunuz. Sizleri tanımak benim için oldukça keyifliydi. Bu güzel röportaj için de teşekkürler.

Bizler de size bu güzel röportaj için çok teşekkür ederiz Ümit Bey.

Son sözümüz; "Başarı, Akıllı ve Planlı çalışmanın ürünüdür" diyoruz. 😊

Teşekkürler

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim ve Danışmanlık

Kurucu | Genel Müdür

Eğitmen ve Yazar

umitunker@tediegitim.com