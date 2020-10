Zengin Olmanın Yolları Nelerdir? ‘’Nasıl Zengin Olurum?’’ diyenler için yapılması gereken şeyler

Eminim birçoğumuz birçok defa ‘’Nasıl Zengin Olurum?’’ sorusunu kendimize sormuşuzdur. Zengin olmanın yollarının neler olduğu konusunda insanların çok fazla düşündüğünü yapılan çalışmalardan biliyoruz çünkü zengin olmak hemen hemen her insanın ulaşmak istediği bir hedef. Mevcut durumunuzdan memnun değil ya da daha iyi bir seviyeye çıkartmak istiyorsanız ve gelirinizi katlayarak artırmak istiyorsanız hedefe ulaşmak için yapmanız gereken önemli adımları sizler için aşağıda sıralıyorum. Eğer bu adımları istikrarlı bir şekilde yaparsanız siz de zenginler kulübüne katılabilir ve istediğiniz gelir seviyesine ulaşabilirsiniz. Elbette şans faktörünün de burada önemli bir belirleyici olduğunu unutmadan ve çok çalışarak bunu başarma ihtimalinizi artırabilirsiniz.

İşte sizlere ‘’Nasıl Zengin Olurum?’’ sorusunu cevaplayacak, Zengin Olmanın Yollarının Neler olduğunu gösterecek önemli ipuçları;

Her Zaman Aktif Olun

Sadece Zengin olmak için değil hayatın tüm alanında olması gereken bir konu ‘’Aktif olmalı ve daima harekete geçmeye hazır olmalısınız.’’ ‘’Gezen Kurt Aç Kalmaz’’ Atasözünü hepimiz biliriz. Şans denen faktörün fırsatları görmek ya da görmemek konusuna bağlı olduğu aşikâr. Gün içinde insanların karşısına bir dolu fırsat çıkar kimileri bunu görür, kimileri ise göremez. İşte şansınızı kendinizin yaratması da böyle bir durumdur. Aktif olun ve hareket halinde olun mutlaka bunun karşılığını göreceksiniz.

İyi bir Network, Doğru Zaman, Doğru Yer, Yüksek Özveri, Derin İç Görü ve Cesaret Sahibi Olun

Zengin insanların en önemli özelliklerinden biri de iyi bir çevreye (iyi bir networke) sahip olmalarıdır. İyi bir çevre birçok konuda işlerinizi kolayca çözebilmenizi, ticaret yapabilmenizi ya da yeni fırsatlar oluşturabilmenizi sağlar. Ayrıca Doğru zamanda, doğru yerde olmanız da önemlidir. Çünkü 1. maddede açıkladığımız aktif olma fırsatlara açık olmayı da sağlar. Derin içgörüler geliştirmeli ve bunları değerlendirmelisiniz. Yüksek özveri ve yüksek motivasyonda bu konuda son derece önemli. Hiçbir başarı kolay elde edilemez bu nedenle başarılı insanların dahi bu başarıya sahip olabilmek için ne kadar zaman harcadıklarını bir düşünün.

Kendi işinizi kurun yoksa ömür boyu alarm kurarsınız…

Çok sayıda insan maaşları ile zenginler listesine ulaşmış durumda. İyi eğitim, iyi bir marka ve son derece güçlü bir çevre ile siz de bu fırsatı elbette yakalayabilirsiniz tabi bunun için zamanınız geçmediyse. Kendi işinizi kurmak bir yerde maaşlı çalışarak elde edebileceğiniz tüm imkanlara göre hem çok avantajlı olabilir hem de dezavantajlı olabilir. Girişimcilik yapısı itibari ile bu riski her zaman barındırır fakat zengin olma ihtimalinizi de her zaman açık tutar. Bu nedenle kendi öz disiplininiz, yüksek öz verili çalışmalarınız ve sabrınız ile doğru pazarda, doğru ürün ya da hizmetle yer alırsanız kitleler tarafından tercih edilme ihtimaliniz her zaman var olacaktır. Maaşlı bir işte ise bu ve buna benzer fırsatları yakalamanız çok ama çok zordur. Bu nedenle girişimci olmak yeni iş fikirleri ile ürün ya da hizmetinizi pazara arz etmek zengin olabilmek açısından iyi bir fırsattır.

Başarınızın %80’i, masa başı çalışmanızın %20’sine bağlıdır.

Ünlü İtalyan Ekonomist Vilfredo Pareto’nun adını taşıyan bu kural Pareto analizinde 80/20 Kuralı olarak bilinir. Sonuçların %80’i, nedenlerin %20’sinden kaynaklanmaktadır. Pareto’nun gözlemine göre, ‘’İtalya’nın bütün gelirinin %80’ine, İtalyan nüfusunun sadece %20’si sahip bulunmaktadır.’’

Buna bağlı olarak hayatın neredeyse tüm alanlarına uygulanabilir bu kural için şunu söyleyebiliriz. Başarınızın %80’i, doğru şekilde planladığınız çalışmalarınızın %20’sinden gelir. Gelirinizin %80’i müşterilerinizin %20’sinden gelir. Müşterilerinizin %20’si, Cironuzun %80’i yapar. Dünyada gelir dağılımının %80’i, %20’lik zengin kesime dağılır. Bu ve benzeri tüm denklemlerde 80/20 kuralı çalışır. Bu nedenle doğru planlama, iyi hazırlanılmış bir iş modeli ve sıkı bir disiplin baştayken dahi başarınızın %80’ini olumlu şekilde belirler.

Fark yaratmak istiyorsan, kalk yarat!

Genel olarak herkes fark yaratmaktan bahseder ancak yine 1. Madde karşımıza çıkıyor kimse harekete geçmez. Yalnızca harekete geçenlerin kazandığı bir dünyada, bekleyerek hiçbir şey elde edilemeyeceğini hepimiz biliriz ancak içten gelmesi gereken itici motivasyonu tetikleyici dürtüleri harekete bir türlü geçiremeyiz. Bunun en önemli sebebi de ‘’atalet’’ içinde olmamızdır. Atalet, bir şeyi yapmamız gerektiğini ve yaparsak sonuçlarının bizim için iyi olabileceğini bilmemize rağmen bir türlü harekete geçmeme eylemsizliğidir. Bunu en basit hali ile kilo vermemiz gerektiğini bilmemize, fazla kilomuzu verirsek daha mutlu, sağlıklı ve iyi hissedeceğimizi bilmemize rağmen o diyeti, sporu bir türlü yapmamamız ya da sürdüremememiz olarak gösterebiliriz. Bu nedenle fark yaratmak sadece sözde değil, eylemde de olmalıdır. En doğru zaman her zaman ‘’Şimdi’’dir. Şimdi harekete geçin ve tüm bu maddeleri hayata geçirin.

Paranızı Yatırımla Değerlendirin. Riski Dağıtın

Ufak olarak dahi başlasanız mevcutta bir miktar paranızı mutlaka değerli ya da değerlenebilir ürünlere, yatırım araçlarına yatırın. Böylelikle yaşanabilecek bir ekonomik dalgalanma ya da kriz anlarında güvenilir limanınızda sizin için değerlenmiş bir paranız ya da değeri olan bir ürününüz olsun. Riskleri her zaman dağıtın, Bir sektöre giriyorsanız mutlaka ön görü sahibi olun. Sektör ile ilgili yaşanabilecek bir olumsuz durum karşısında kendinizi ayakta tutabilecek kadar yatırımınız olsun. Unutmayın! Dünyanın en zengin insanları asla tek bir işe tüm varlığını yatırmazlar.

Zaten yaşanmış olanın orada olun. Onlar gibi düşünün…

Beyin aynı anda 2 şey yapamaz ancak aynı anda 7 ile 9 farklı şey düşünebilir. Çoğunlukla da gerçek ile hayali ayırt edemez. Olanla, olmuş gibi olan beyin için aynı düzlemdedir. Bu nedenle gerçekten istemek ve bunu kalpten istemek kadim bir bilgi iken, zenginlerin olduğu ortamlarda bulunmakta bu şekilde düşünmenizi ve onları modellemenizi sağlayacaktır. Keith Ferrazzi ‘nin ‘’Asla Yalnız Yeme’’ kitabını okumanızı tavsiye ederim. Başarı ile başarısızlık arasındaki ince çizginin, ‘’İletişimin Gücü’’ olduğunu savunur ve bunun nasıl da harika sonuçlar yarattığını anlatır.

Gayrimenkul her zaman avantajlı bir yatırımdır.

Biraz birikiminiz varsa ve birikimleriniz ile bir yatırım düşünceniz varsa en mantıklı yatırımlardan biri halen gayrimenkuldür. Zenginlerin çoğu hatta neredeyse hepsi yatırımlarının önemli bir kısmını gayrimenkullere yapar. Taşınır ve taşınmaz mallar içinde en değerli ve hızla değer kazananlar arasında önemli sırada gelir gayrimenkuller. Avantajların farkında olun ve iyi bir kazanç sağlayabilecek gayrimenkullere yatırım yapın. Dünde, bugün de, gelecekte de insanların barınma ihtiyaçları değişmedi, değişmeyecek.

Ekonomi analizlerini ve Trendleri takip edin.

Ekonomi alanında birçok yayın, yazı, dergi ve kitle iletişim araçları vasıtası ile programlar var. Bunları düzenli şekilde takip edin, ekonomik trendleri gözlemleyin ve bunlar hakkında yapılan yorum ve analizler ile derin içgörüler oluşturun. Ekonomiyi takip etmeden zenginleşmenizin riskler barındırabileceğini unutmayın. Ekonomik göstergelere göre pozisyonunuzu alın ve güvenli limanlarda kalmaya özen gösterin.

Geleceğe Odaklanın

Zengin insanlar geçmiş ile ilgilenmezler, her zaman geleceğe odaklanırlar. Bu nedenle geçmişe değil, geleceğe odaklanın. Gelecekte sizin için ne gibi fırsatlar olduğunu, olabileceğini araştırın ve gelecek ile yaşayın. Çünkü gelecek tahmin edilemez ancak planlanır, tasarlanır ve yaşanır. Kendi geleceğinizi, şirketinizin geleceğini şimdiden gelecek için tasarlayın, planlayın ve hazırlanın. Unutmayın! Bu gelecek, sizin inşa ettikleriniz ile dünyanın ön gördüğü trendler arasında paralellik göstermeli.

Tasarruf yapmak her zaman zenginliktir

Zenginlerin hepsi bir tasarruf sahibidir. Tasarruf yalnızca bir birikim olarak değil aynı zamanda bazı gereksiz masraflardan kurtulmak anlamına da gelmektedir. Maliyetleri azaltarak karınızı artırabilir, ek ve acil öncelikli olmayan gereksiz masraflardan kaçınarak da tasarruf yapabilirsiniz. Zengin olmak için tasarruf sahibi olmanız son derece önemlidir.

Globalleşin

Hiçbir zaman kendi ülkenizde büyümek dünyaya kapalı olmak doğru bir strateji değildir. Globalleşen dünyada ithalat ve ihracatı önemseyin ve kendi ülkenizde büyürken aynı zamanda globalleşin. Ülke sınırlarınız dışında yapacağınız her ticaret sizi daha da fazla zenginleştirecektir. Unutmayın! Yeni pazarlara açılmak bir risk taşısa da büyük oranda fırsatlar taşır.

Kendinizi geliştirin yatırımı sadece ürünlere değil kendinize de yapın

En zengin insanların çalışanlarından önce işe gittiği, ortalama bir insandan daha fazla okuduğu ve sürekli kendini geliştirdiğini anlattıkları hikâyelerinden ve yaşam biçimlerinden görebiliyoruz. Başarılı insanların bu başarılı yönlerini modellemek iyi bir fikirdir ayrıca entelektüel sermayeniz ne kadar çok artarsa o kadar başarılı olursunuz. Bilgi size güç, itibar ve zenginlik getirir.

Sonuçları düzenli takip edin

Zenginlerin kendilerinin dahi açıklayamadığı müthiş bir iç motivasyonları vardır. Her gün yatakken kalmak için onları harekete geçiren itici motivasyonlarının ne olduğunu tam olarak tanımlayamazlar. Para ile olan ilişkileri mükemmeldir ve artık ana konuları para değildir, mutluluk, huzur, sağlık gibi konularda da başarı elde ettiklerinde tatmin noktaları değişir. Daha fazla ‘’faydalı’’ olmak daha itici bir güç olarak duruyor gibi. Hemen hemen her konuda ‘’fayda sağlamak’’ insana içsel bir huzur ve zenginlik katar. Dolayısı ile ilerlemenizi düzenli olarak takip ederek, faydalı olma felsefesini de uygulamalı hem içsel, hem dışsal olarak tetikleyici motivasyonları kendi kendinize oluşturmalısınız.

Zengin insanların ortak özelliklerini modelleyin

Hiç düşündünüz mü zengin insanların ortak özellikleri nelerdir? İşte sizler için başarılı ve zengin insanların ortak özellikleri. Bu özellikleri modelleyerek siz de başarılı insanlar gibi davranabilirsiniz. Elbette disiplinli olmak, öz verili şekilde sıkı çalışmak ilk şart.

Zengin insanların Yüksek Farkındalıkları vardır.

Geleceğe Odaklıdırlar.

Entelektüel bilgi birikimleri yüksektir.

Bilişsel Zekaları (IQ) ve Duygusal Zekaları (EQ) gelişmiştir.

Bedensel Zekaları (PQ), Kültürel Zekaları (CQ) gelişmiştir.

Spiritüel Zekaları (SQ) ve Adaptif Zekaları (AQ) diğer insanlara göre daha fazla gelişmiştir.

Kalıcılık, sürdürülebilirlik konusunda deneyimli ve başarılıdırlar.

Hayata pozitif açıdan bakar ve pozitif içselli kelimeler ile iletişim kurarlar. Bu nedenle iyileştirme felsefeleri vardır. Bu hem kendilerini, hem işlerini hem de çevrelerini olumlu yönde etkiler.

Avantajlara ve oluşabilecek fırsatlara odaklıdırlar.

İçsel doğal motivasyonları son derece yüksektir.

Eğitime son derece önem gösterirler.

Başarılı insanları ya modeller, ya da onlarla ortaklık kurabilecek zeminler oluştururlar. Bu kimi zaman bir yatırımcı olarak da gerçekleşebilir.

Ümit ÜNKER

TEDi Eğitim Ve Danışmanlık

Eğitmen Ve Yazar

umitunker@tediegitim.com