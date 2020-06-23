ABD vizeleri

Koronavirüs salgını ABD’nin vize sistemini alt üst etti. ABD eğitim sistemi, önemli ölçüde yabancı öğrencilerin ödentileri ile besleniyor. Bu yıl üniversiteler ve yüksek okullar mezuniyet törenlerini yapamadı veya internet üzerinden yaptılar. Okulların birçoğu bu yıl sonu eğitime internet üzerinden devam etmek zorunda kaldıkları için yeni mezunlara (gerçek olmasa bile) ‘uzaktan öğretim’den mezun olmuş muamelesi yapılıyor.

ABD Dış İşleri Bakanlığı, şimdilik öğrenci vizelerini durdurmuş durumda. Yani ABD’de okuyan öğrenciler halen okullarına dönemiyorlar. Ancak öğrenci vizelerinin yeniden açılması için çalışılıyor. Zaten okullardan da bu konuda baskı var.

Diğer vizeler

ABD Dışişleri’nden 8 Haziran’da yapılan açıklamaya göre, Avusturya, Belçika, Brezilya, Çin, Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İran, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’de son 14 gün içinde bulunmuş kişiler buralardan transit geçiş yapmış olsalar bile ABD’ye alınmıyorlar.

ABD vatandaşları, oturma izinlileri, bunların yakınları ve özel izinliler bu yasağın dışındalar ama belirli havaalanlarından giriş yapmaları ve girişten sonra 14 gün boyunca kendilerini karantinada tutmaları gerekiyor.

Belarus vatandaşlarından vizeleri 31 Temmuz’a kadar bitenlerin vizeleri ise, uzatılmış sayılıyor. Görüldüğü üzere, Türk vatandaşları için yukarıdaki ülkelere uğramamış olma kaydı ile bir kısıtlama yok.

Einstein vizeleri

Aynştayn’a (Einstein) uygulanmış olması nedeniyle ‘Einstein Vizeleri’ olarak adlandırılan ve ‘çok özel kabiliyetlere sahip kişiler’e özel olan vize çeşidi ‘EB-1’ olarak adlandırılıyor.

Nisan 2017’de Nobel Ödülü kazanmış bir müslümana bile ‘EB-1’ vizesi verilmemiş olması çok tartışıldı. ‘EB-1’ vizesi, Nobel Ödülü bir defalık başarı sayıldığı için verilmemişti. Bu vizenin verilmediği tarih Başkan Trump’ın 5 müslüman ülke vatandaşlarının ABD’ye alınmaması kararı dönemine rastlıyor. 2019 başında ise her nedense bu kişiye ‘EB-1’ vizesi verilmesi uygun bulundu.

Melania Trump

Başkan Trump’ın eşi (First Lady) Melania Trump, Slovenyalı bir model olarak 2001 yılında ‘EB-1’ vizesi ile ABD’den oturma izni (Green Card) ve arkasından vatandaşlık aldı. O yıl Slovenyalı 5 manken bu vizeden faydalandırıldı.

2016 yılından itibaren ‘EB-1’ vizesi almak çok zorlaştırıldı ve araştırmacılar, gazeteciler ve sporcular dışında kimseye verilmedi. Aşağıdaki grafik bu trendi ve USCIS’e (Vatandaşlık başvurularını inceleyen kurum) bu nedenle açılan davalardaki artışı gösteriyor.

Son olarak da Rus kanser araştırmacı ve uzmanı Andrey Chursov’un ‘EB-1’ başvurusunun yeterli kanıt olmaması nedeniyle reddedilmesi ABD’de tartışılır hale geldi.