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Yaman Törüner

Yaman Törüner

yaman.toruner@milliyet.com.tr

BELİRSİZ YIL: 2020

10 Şubat 2020

ABD Başkanı Trump, beklendiği gibi Senato’da aklandı. Şimdi, ABD’de 3 Kasım 2020’de yapılacak Başkanlık seçimlerine odaklanılıyor. Bu aşamada, ABD’nin küreselleşme politikasına ve çok uluslu anlaşmalara geri dönüş yapması beklenmiyor. Böyle bir politika, ABD’de Demokratların kazanması halinde mümkün olabilecek. Ancak, görülen o ki, Trump, ikinci dönem için Başkanlığa devam edecek.

Başkan Trump, mevcut katı politikasını devam ettirdiği sürece de, ABD’nin ve giderek diğer ülkelerin içe kapandığına; ABD ve Avrupa ülkeleri göçmen politikalarının daha sertleştiğine; ticari gerginliklerin artması sonucu, dünya ticaretinin daraldığına; IMF – Dünya Bankası – Birleşmiş Milletler - NATO - Dünya Ticaret Örgütü(WTO) gibi İkinci Dünya Savaşı sonrası kurumların sorgulanmasının başladığına şahit olacağız.

Düzelme eğilimi

Ekonomik faaliyetlerin arttığını gösteren en önemli gösterge, kredilerdeki yükselme eğilimidir. BDDK ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, Türk ekonomisindeki bu düzelmeyi gösteriyor:

BELİRSİZ YIL: 2020

Tüketim ve üretim artıyor

Üretim ve tüketimin artması, ekonomimizdeki toparlanmanın başladığının işareti oluyor. Aşağıdaki grafikler bu durumu gösteriyor. Merkez Bankamız da, alacağı kararlarda, aşağıdaki göstergelere bakıyor.

BELİRSİZ YIL: 2020

Acil sorunların, verimlilik artışının sağlanamaması, yabancı sermayenin gelmemesi, işsizliğin azaltılamaması ve tarım ile hayvancılığın geliştirilememesi olduğu anlaşılıyor.

 

Yaman Törüner

Yaman Törüner

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