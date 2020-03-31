Batı Nil Virüsü’nün biyolojik silah olarak kullanıldığı dedikodusu, ilk kez 1999 yılında ABD’de ileri sürüldü. Ancak, uzmanlar bu virüsten biyolojik silah olarak kullanılabilecek çok daha etkili virüsler bulunduğundan yola çıkarak, bu virüsün bir biyolojik silah olma olasılığı olmadığını kabul ediyordu. Öte yandan, Bill Gates, 2015’de “bir vürüsle dünya ekonomisini değiştirebilirsiniz” demişti. Korona, bu kehaneti gerçekleştirdi. Şimdi, kazanan kim olursa, dünyayı o kontrol edecek.



Dr. Peter Moore’un “Pandemics” kitabına göre, biyolojik silah olma özelliği olan virüs ve bakteriler arasında olasılık yüksekliği sırasıyla, Polio (çocuk felci) virüsü, Anthrax (şarbon) bakterisi, Smallpox (çiçek) virüsü, H1N1 Swine Flu (domuz gribi) virüsü, Salmonella bakterisi, Nipah Virüsü, Rabies (kuduz) virüsü, Ebola virüsü, Measles (kızamık) virüsü, Botulism bakterisi, Plague bakterisi ve E.coli 0157:H7 bakterisi var. Bunlardan ilk beşinin ve öncelikle de Polio’nun biyolojik silah olarak kullanılma olasılığı yüksekti. Ama şimdi, Covid-19 virüsü, hepsinin önüne geçti.



En kolay bulaşanlar



En kolay bulaşan virüs ve bakteriler sırasıyla şöyle: Syphilis bakterisi, Botulism bakterisi, Cholera bakterisi (kolera), Measles virüsü (kızamık), Group A Streptococci bakterisi, Rabies virüsü (kuduz), Hepatit A virüsü (sarılık), Herpes virüsü (zona), Genque Fever virüsü, Norwalk virüsü, Lassa Fever virüsü, Helicobacter Pylori, Typhus bakterisi (Tifüs), Lyme Disease bakterisi. Şimdi, Covid-19 virüsü, bunlar arasına girdi.



Ölüm olasılığı en yüksek olan salgın hastalıklar ise şöyle sıralanıyor: Transmissible Spongiform Encephalopathies taneciği (sadece İngiltere’de görüldü), Ebola virüsü, E. coli 0157:H7 bakterisi, Rabies virüsü (kuduz), Nipah virüsü, H5N1 Kuş Gribi virüsü, Plague bakterisi, Lassa Fever virüsü. Domuz gribi salgınında, Dünya Sağlık Örgütü’nün verilerine göre 18.306 kişi öldü. Koronavirüs’ün bulaşma ve bu hastalıktan ölüm oranı, bunların hepsini geçecek gibi görünüyor.

3. dünya savaşı testi



Bazılarına göre, koronavirüs salgını, bir dünya savaşı denemesi ve bunun devamı gelecek. Çin, İran ve İtalya’nın özellikle seçildiği ve virüsün dronlarla vs bu ülkelere saçıldığı söyleniyor. Bu salgının etkileri yıl sonuna kadar bitmiş olsa da, yeni salgınların ortaya çıkma olasılığı devam edecek. Söylenenler doğru olmasa da, önümüzdeki on yılda bu korkularla yaşayacağız. Bazı devletlere ve liderlere olan güven azalacak. Zengin devlet, şirket ve kişi sıralaması değişecek. Dünya nüfusu azalacak.