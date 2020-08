Çok öğren, çok kazan

Jack Canfield “Başarının Prensipleri Olduğunuz Yerden Olmak İstediğiniz Yere Nasıl Ulaşabilirsiniz? (The Success Principles How Get From Where You Are to Where You Want to Be)” isimli kitabın yazarıdır. Bu kitap, iş hayatında başarının anahtarını vermeye çalışıyor ve çok öğrenenin kazançlı çıkacağını söylüyor. Kitaptan derlediğim başarı prensiplerini şöyle sıralayabiliriz:



Başarılı yöneticilerin tümü, çok okuyan insanlardır.



Bunlar, hızlı okuma prensiplerini öğrendikleri için daha çok okur ve daha fazla bilgi sahibi olurlar.



Bunlar, başarılı kişilerin hayat hikâyelerini okumuşlardır.



Bunlar, hayat boyu okumaya gönül vermişlerdir.



Bunlar, fırsat önlerine geldiğinde kullanmaya hazırdırlar.



Bunlar, öğretirken öğrenmenin ne olduğunu bilirler.



Sevdiğin işi yap

Başarılı insanlar, işlerini büyük bir bağlılıkla severler ve paranın bu sevgiyi takip edeceğini bilirler.



Boş zaman yaratırlar ve bu sürede daha çok ve detaylı düşünebilirler.



Kazancın, işi başkasına yaptırmakta olduğunun bilincindedirler. Dolayısıyla, bir işi başlattıktan sonra, işin tamamını güvendikleri takıma devrederler.



Takım arkadaşlarını seçtikten sonra onlara güvenirler.



“Mentor (Guru Danışman) kullanarak, onların tecrübelerinden faydalanırlar. Başarılı iş adamlarının titizlikle sakladığı sırlardan birisi; “Mentor” kullanmış olmalarıdır. Bu sayede kurumun değeri, vizyonu, misyonu, amacı ve hedefleri çok daha rahat belirlenir ve tüm sisteme kuş bakışı bakmak mümkün olur. Böylece fırsatlar ve öncelikler belirlenir.



Her başarılı şirkette bir “Mastermind Group (Mütehassıs Danışman Grubu)” bulunur. Bir düzine kişiyi geçmeyen bu grup, ayda bir toplansa bile büyük fırsatları kaçırmamanızı sağlar.



Dinlemeye zaman



Dinlemeyi bilenler, yerinde soru sormayı da bilirler.



Yapacakları toplantılarda soracakları soruları, önceden hazırlarlar ve toplantı sonuçlarını not ederler. Toplantıdan hemen sonra da aksiyona geçerler.



Başarılı liderler, konuları tartışmaktan çok, dinlemeyi ve başkalarının fikirlerini almayı yeğlerler. Karşısındaki kişileri yargılamazlar. Bilgiyi gizli tutarlar. Konuşma tamamen bitmeden, görüşmeyi sonlandırmazlar.



Bir an önce gerçeği söylemekten kaçınmazlar. Çünkü, insanların gerçeği bilmezlerse, her zaman “en kötü durumu” algıladıklarını bilirler.



Başarılı liderler, birlikte oldukları herkese, “birlikte daha güçlü sonuçlar elde edebileceklerini” anlatırlar.



Oyunun kuralları



Oyunu, kuralları ile oynamak istiyorsanız;



1 - Amaç, değer, kural ve hedefleri desteklediğinizi belli edin.

2 -İyi bir amaca yönelik olarak konuşun.

3 - İnsanların hatalarını bulmanın, onları yargılamanın veya müdafaaya zorlamanın boşuna bir uğraş olduğunu kabul edin.

4 - Eğer karşınızdakilerin fikrine karşıysanız onlara hatalı olduğunu söylemek yerine, konuyu açıklayıcı sorular sormayı yeğleyin.

5 - Sadece yapmak istediğiniz anlaşmaları yapın. Tutacağınız sözleri verin.

6 - Eğer bir gün verdiğiniz sözden caymak durumunda kalırsanız, hiç vakit kaybetmeden pratik bir çözüm üretin.

7 - Yürümeyen bir şey varsa, sistemin genelini araştırın ve çözümü sistem içinde bulmaya çalışın.

8 - Sorumluluğun kendinizde olduğunu açıklayın; hiç kimseyi kınamayın, yargılamayın veya utandırmayın.