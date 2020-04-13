GLADYATÖR KARARINI ARENADA VERİR

Seneca’nın 2000 yıllık bilgelik rehberi “Gladyatör Kararını Arenada Verir” kitabı Özlem Küskü tarafından yayına hazırlandı. Seneca’nın fikirleri, bugün içinde bulunduğumuz salgın sırasında da önem kazanıyor. Aşağıda, Seneca’dan seçilmiş özdeyişler yer alıyor:

Doğduğu andaki gibi özgürce bu dünyadan göçebilen insan, bilgeliğin sırrına erişmiştir.

Güneşin, ayın, yıldızların, yerin ve denizin tadını çıkaran kişi ne yalnızdır ne de çaresiz.

Ölümlü bir dünyada, insana yaraşır şekilde yaşamaktan daha iyi ne olabilir?

Arzulardan ve korkulardan azade bir şekilde dünyaya geldin. Batıl inançların, ihanetlerin ve lanetlerin olmadığı bir yere bırakıldın. Nasıl geldiysen, öyle bitir yaşamını.

Gerçek iyi insan, nadiren dünyaya gelir. Büyük şeyler, seyrek yaratılır; paha biçilmez değerleri daha iyi anlaşılsın diye.

Her yerde olan, hiçbir yerde değildir.

Asıl zenginlik, yeteri kadarına sahip olmaktır.

Çoğu kez hayalimizde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekeriz.

Vaktinden önce mutsuz olma.

İnsanların arasında, Tanrı sizi görüyormuş gibi yaşayın; onlarla konuşurken, Tanrı sizi dinliyormuş gibi konuşun.

Merakla mayalandık

Tüm budalalar, kendinden hoşnut olmamanın yükünü taşıdığı için acı çeker.

Nerede olduğun değil, nasıl bir ruh halinde olduğundur asıl olan.

Zenginlik, bilgeye göre köle, budalaya göre efendidir.

Kim talihini aşan birini aşabilir?

Talih bilgenin evine uğramaz.

Yenilmez olan, hiç darbe almayan değil, darbeden yaralanmayandır.

Sadece yaşa

Ne talihe kapat kapılarını ne de onun getirdiklerine kul köle ol.

Ne yaşamayı reddet ne de onu kazanmak için kendini parçala.

Ne sıradan zaferlerin kanadına tutunup yükseklerde uç ne de kederin çukurunda boğul.

Ne sürüklen ne de yapış.

Sadece yaşa. Kederden, acıdan, kibirden, gösterişten, aşırılıklardan sıyrıl ve dengeyi bul.