Her söylenene inanma

Neil Pasricha’nın, mutluluk reçetesinin “dokuzuncu sırrı”, “Başkalarının veya istatistiklerin söylediği her şeye inanma!” şeklinde özetlenebilir.

Biliyor muydunuz? “Göğüs kanseri hastalarının %97’si sigara kullananlardır ama sigara kullananların %97’si hiç göğüs kanseri olmamışlardır.” (ABD İlaç Enstitüsü-Institute of Medicine)

İstatistikler, çoğu zaman sizi yanıltmak için derlenirler. Bu nedenle, ne istatistiklere ne de nasihatlere fazla önem verin. Bunları birer tavsiye olarak kabul edin. Tavsiyeleri dinleyin ama kendi kararınızı verip ve uygulayın.

Dikkatle değerlendirirseniz, birçok atasözünün ve tavsiyenin birbirlerine ters düştüklerini görürsünüz. Özdeyişler ve tavsiyeler, her durum için geçerli değildir.

- Birisi, “Müdafaa şampiyonluğun anahtarıdır!” derken; diğeri “En iyi müdafaa hücumdur!” diyor.

- Birisi, “Kuşkanatları beraber hareket eder!” derken; diğeri, “Karşıtlar birbirini çeker!” diyor.

- Birisi, “Bitaraf olan zarar görmez!” derken; diğeri, “Bitaraf olan, bertaraf olur!” diyor.

- Birisi, “Öğrenmenin yaşı yoktur!” derken; diğeri, “Kırkından sonra saz çalmaya kalkan, öbür dünyada çalar!” diyor.

- Birisi, “Ye kürküm ye!” derken; diğeri, “Bir kitabın değeri, kapağının güzelliği ile anlaşılmaz!” diyor.

- Birisi, “Yokluk, özlemi artırır!” derken; diğeri, “Kalpten uzak olan gönülden de uzak olur!” diyor.

- Birisi, “Risk almadan, başarı olmaz!” derken; diğeri, “Koltuğunda oturmak, kalkıp üzülmekten evlâdır!” diyor.

- Birisi, “Parayı veren düdüğü çalar!” derken; diğeri “Hayattaki en iyi şeyler, bedava olanlardır!” diyor.

- Birisi, “Sabreden derviş, muradına ermiş!” derken; diğeri, “Yemi, ilk kalkan kuş kapar!” diyor.

-Birisi, “Kalem kılıçtan keskindir!” derken; diğeri, “Aksiyon, kelimeden fazla konuşur!” diyor.

Sonuç

Mutlu olmak için:

1. Öncelikle mutlu olmayı deneyin; başarı onu takip edecektir. 2. Eleştiriler, umudunuzu kırmasın; mutluluğunuzu bozmasın. Zaferi de felâketi de soğukkanlılıkla karşılayın.

3. Yaşıyor olmanız, ikramiyeyi kazandığınız anlamına gelir.

4. Emekli olmayın. Hep çalışın; bir şeyle meşgul olun.

5. Daha az çalışmakla birlikte, yeterince kazanan bir iş bulun.

6. Hiçbir zaman tamamen meşgul olmayın; kendinize boş zaman verin.

7. Korkmayın. Yapın gitsin.(Just do it!)

8. Söyledikleriniz ve yaptıklarınız ahenk içinde olsun. Kendiniz olun; ilişki kurun ve ilişkilerinizi devam ettirin.

9. Başkalarının söylediği her şeye inanmayın; tavsiye ile hareket etmeyin. Her şeyi dinleyin ama kararınızı kendiniz verin.

Sağlıkla kalın!