Korona günlerinde yeni meditasyon

Evde kalmak ve tanımadığımız yeni bir hastalık endişesiyle beraber yaşamak zorunda olduğumuz bu günlerde, etkili olduğunu düşündüğüm yeni bir meditasyon tekniğinden bahsetmek istedim. Üstelik bu teknikte, “mantra” kullanmak veya enerji kanallarının açık olması gibi ön gereklilikler yok. Uygulaması da çok hızlı ve kolay...



Dawson Church, “Zihinden Maddeye (Mind to Matter)” isimli kitabında, bu yeni ve ilginç meditasyon yöntemini anlatıyor. Kitabı, Esin Akan Türkçe’ye çevirmiş. Kitabın konusu, “Beynimizin Maddesel Realiteyi Yaratmasının Şaşırtıcı Bilimi” olarak açıklanıyor.

Church’ün videolarla neyin nasıl yapıldığını anlattığı uygulamanın adı, “EFT” (emotional freedom technique). İlgili videoyu izleyerek de uygulama yapılabiliyor. Niyet, sükunet ve parmak vuruşları ile yapılan bu meditasyon, strese karşı vücut direncini artırıcı bir yöntem olarak biliniyor.

Nasıl uygulanıyor?

Uygulama 20 dakika civarında sürecektir. Sessiz bir ortam hazırlayın. Varsa telefonunuzu, bilgisayarınızı, alarmlarınızı kapatın.



Yukarıdan aşağıya, vücudunuzun belli noktalarına parmak uçlarınızla dokunacaksınız. Bunu istediğiniz kadar tekrarlayacaksınız.



Tamamen kendi varlığınızı, var oluşun size olan hediyesini ve bu mucizevi durumu düşünün. Kendinizi stresten ve her türlü kötü düşünceden arındırmak konusunda “niyet” edin. Bilinçli olduğunuz bir sorununuz konusunda (örneğin endişe), bir niyet olursa daha etkili sonuç alınabilir. İlk 3 dokunuşta “Endişeli bir insan olmama rağmen kendimi tamamen kabul ediyorum” diyebilirsiniz. Bir sorununuz yoksa da genel olarak niyet ediniz. İlk 3 dokunuşta, “İçimdeki engeller yok olsun. Vücudum, her türlü stresten - gerilimden kurtulsun. Geçmişimdeki, şimdiki ve geleceğimdeki tüm engellemeler kaybolsun” sözcüklerini tekrarlayın.

Gözlerinizi kapatın. Dilinizi ağzınızın alt boşluğuna serbest bırakın. Geniş ve boş bir yerde olduğunuzu hayal edin. Meditasyon sırasında aklınıza gelecek her şeyi kendinizden uzak tutun. Her dokunuş sırasında, 6’ya kadar sayarak yavaşça ve derin nefes alın ve 6’ya kadar sayarak yavaşça nefes verin. Bu sırada dilinizin nasıl dinlendiğini gözlemleyin.



Meditasyon sırasında bir yerinizde ağrı hissederseniz, bir şey yapmayın; ağrının orada olduğunu gözlemleyin ve bu bilişle meditasyona devam edin. Tekrar nefese konsantre olun.

Nefesinizi kalbinize doğru çektiğinizi imgeleyin ve kalbinizin dinlenmeye geçtiğini hissedin. Sevgi soluyun ve bu soluğu vücudunuzun ağrı hissettiğiniz bölümüne yönlendirin.

Üç kez 6’ya kadar sayarak derin nefes almak suretiyle, meditasyonunuzu sonlandırın. Bulunduğunuz yeri, zamanı ve vücudunuzu hissedin.



Dokunuş noktaları



Yukarıdaki esaslar dahilinde, meditasyon sırasında sıra ile aşağıdaki noktalara parmak ucunuzla dokunacaksınız.

1. Karate vuruş noktası (Karate yapar gibi sağ ya da sol elinizin kenarı)



2. Taç çakra (Beyin üstündeki bıngıldak noktası)

3. Üçüncü göz (Alında, iki kaşın arasında ve üstteki nokta)

4. Kaş başlangıçları (Burnun iki yanındaki)

5. Göz dış kenarı (Kirpik bitiş)

6. Göz altı ortası

7. Burun altı üst dudak oyuğu ortası

8. Çene üstü alt dudak altı ortası

9. Köprücük kemiklerinin başlangıçları (Sağlı-sollu)

10. Kalp çakrası (Kalbin üstü, iman tahtasının ortası)

11. Sağ kaburga kanat başlangıcı



12. Taç çakra (tekrar ve son)



Bu turlara istenildiği kadar devam edilebilir.