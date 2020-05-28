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Yaman Törüner

Yaman Törüner

yaman.toruner@milliyet.com.tr

Küresel ekonomik aktivite

28 Mayıs 2020

Koronavirüs salgını nedeniyle, ekonomilerde hem arz ve talep krizi hem de finansal şok yaşanıyor. Her zamanki resesyonlardan daha farklı olarak, hizmet sektörü ağırlıklı bir resesyon yaşanıyor. Küresel aktivite, nisan başlarından itibaren dip seviyeleri yaşıyor. Yılın birinci yarısı bittiğinde, dünya ekonomileri çift haneli bir daralma yaşamış olacaklar.

Bloomberg ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, Euro Bölgesi, ABD ve Uzak Doğu’daki İmalat Sanayi Endekslerini gösteriyor. Grafiklerdeki ‘50’nin altındaki rakamlar, daralma ve küçülmeyi ifade ediyor.

Küresel ekonomik aktivite
Küresel ekonomik aktivite

IMF, haziranda yeni bir projeksiyon açıklayacak. Ancak, küresel toparlanmanın 2021 yılından önce gerçekleşmeyeceği kabul ediliyor. ABD’de faizler sıfır seviyesinde görülmekle birlikte, borçlanma faizleri hala yüksek seviyelerde. Aşağıdaki grafik bu durumu gösteriyor.



Küresel ekonomik aktivite

Dolar şimdilik hâlâ güçlü

Aşağıdaki grafik, son günlerde bu seviyenin biraz altında olsa bile, ABD Doları’nın hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.


Küresel ekonomik aktivite


Sorunun bankalarda değil, reel sektörde olduğunu gören dünya merkez bankaları, reel sektörü doğrudan destekleyici tedbirler alıyor. Sonuçta, merkez bankaları bilançoları büyürken, ülkelerin bütçe dengeleri alt üst oluyor. Bloomberg, IMF ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, bu durumu gösteriyor.

Küresel ekonomik aktivite
Küresel ekonomik aktivite

Büyük parasal genişlemeye rağmen, ülkelerin enflasyon seviyeleri düşüyor. Çünkü, talep koşulları enflasyonu baskılıyor.
Reel sektörün desteklenmesine rağmen, talep azlığı hisse senetleri fiyatlarını artıramıyor.


Küresel ekonomik aktivite

Fon akımları

Yandaki tablo, gelişmekte olan ülkelere (EM) ve ülkemize olan fon akımlarını gösteriyor.

Küresel ekonomik aktivite

Yaman Törüner

Yaman Törüner

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