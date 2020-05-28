Küresel ekonomik aktivite

Koronavirüs salgını nedeniyle, ekonomilerde hem arz ve talep krizi hem de finansal şok yaşanıyor. Her zamanki resesyonlardan daha farklı olarak, hizmet sektörü ağırlıklı bir resesyon yaşanıyor. Küresel aktivite, nisan başlarından itibaren dip seviyeleri yaşıyor. Yılın birinci yarısı bittiğinde, dünya ekonomileri çift haneli bir daralma yaşamış olacaklar.



Bloomberg ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, Euro Bölgesi, ABD ve Uzak Doğu’daki İmalat Sanayi Endekslerini gösteriyor. Grafiklerdeki ‘50’nin altındaki rakamlar, daralma ve küçülmeyi ifade ediyor.









IMF, haziranda yeni bir projeksiyon açıklayacak. Ancak, küresel toparlanmanın 2021 yılından önce gerçekleşmeyeceği kabul ediliyor. ABD’de faizler sıfır seviyesinde görülmekle birlikte, borçlanma faizleri hala yüksek seviyelerde. Aşağıdaki grafik bu durumu gösteriyor.











Dolar şimdilik hâlâ güçlü



Aşağıdaki grafik, son günlerde bu seviyenin biraz altında olsa bile, ABD Doları’nın hâlâ güçlü olduğunu gösteriyor.











Sorunun bankalarda değil, reel sektörde olduğunu gören dünya merkez bankaları, reel sektörü doğrudan destekleyici tedbirler alıyor. Sonuçta, merkez bankaları bilançoları büyürken, ülkelerin bütçe dengeleri alt üst oluyor. Bloomberg, IMF ve Akbank kaynaklı aşağıdaki grafikler, bu durumu gösteriyor.









Büyük parasal genişlemeye rağmen, ülkelerin enflasyon seviyeleri düşüyor. Çünkü, talep koşulları enflasyonu baskılıyor.

Reel sektörün desteklenmesine rağmen, talep azlığı hisse senetleri fiyatlarını artıramıyor.









Fon akımları



Yandaki tablo, gelişmekte olan ülkelere (EM) ve ülkemize olan fon akımlarını gösteriyor.







