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Yaman Törüner

Yaman Törüner

yaman.toruner@milliyet.com.tr

OLAN OLUR, ALIŞIN GİTSİN

29 Haziran 2020

“Shit Happens (Roll With It)” Hachette UK yayınevinin yeni kitabı. Ben “Olan Olur Alışın Gitsin” şeklinde tercüme ettim; başka tercümeleri de olabilir. Kitap alışılmamış aforizmalara yer veriyor. İşte onlardan bazıları:

- Neyse ki ısrarlı bir çalışma, kabiliyetin yerine geçebiliyor. (S. Martin)

- Unutmayalım; verecek daha çok şeyimiz var. (S. Biles)

- Harekete geçmekle, her zaman başarı elde edemeyebilirsiniz; ama unutmayın ki, harekete geçmeden de başarılı olunamaz. (B. Disraeli)

- Akıllının ilk yapacağını, aptal en son yapar. (B. Gracian)

- Fırsatlar, gün batımı gibidir; çok beklerseniz en iyi anı kaçırabilirsiniz. (W.A. Ward)

- İnsanlar, “endişeli” hayvanlardır. (L. Thomas)

- Gözlemlerim, başarıya çok yaklaşmışken başladıkları işi yapmaktan vazgeçmekle başarısız olmuş insanlarla doludur. (T. Edison)

- Gerçek zorlukları aşabilirsiniz; ama hayalinizde yarattığınız zorlukları aşamazsınız. (T. Vail)

- Mutluluk savaşla değil, barışla birlikte gelir. (B. Gill)

- Nasıl olsa öleceksin; her gün egzersiz yap, yemeklerine dikkat et, cennete gidersin! (Anonim)

- Tavsiyem, hiçbir nedenle savaşa girmemekti. (W. Churchill)

- Başarısızlık şüphesi, gerçek başarısızlıktan çok daha fazla zarar verir. (S. Kassam)

7 kere düşen

- Yedi kere düşen, sekizincide düşmez. (Japon atasözü)

- Kötü anılarınızı kuma, iyi anılarınızı taşa yazın. (G.B. Show)

- Başarısızlık-larınıza üzülmeyin; denemek bile istemeden kaçırdığınız şanslara üzülün. (J. Canfield)

- İnsanlar geleceklerine hakim değillerdir; ama alışkanlıklarını denetleyebilirler ve o alışkanlıklar geleceklerini belirler. (F.M. Alexander)

- “Harcanmış zaman”a üzülen, daha fazla “harcanmış zaman” yaratır. (M. Cooley)

- Bir şeyler kötü gidiyorsa, bir an önce o trenden in. (R. Babson)

- Bazen, bulunduğun yeri muhafaza edebilmek, süper bir başarıdır. (A. Camus)

Nerede kaydın?

- Nerede düştüğüne değil, nerede kaymaya başladığına bak. (Afrika atasözü)

- Büyük işler bazen kaza ile gerçekleşir ama mutlaka gerçekleşmesi istenmiştir. (V.V. Gogh)

- Dünyaya yaratmak için geldiniz, başkalarını çelmelemek için değil! (R. Anthony)

- Ayakta durabilirsen, bulanık su bile bir süre sonra berraklaşır. (L. Tzu)

- Hiçbir şey bilmeyen hiçbir şey yapar. (T. Carlyle)

- Bir insanın başarısı nereye çıktığı ile değil; düştüğü zaman nasıl ayağa kalkabildiği ve ne kadar yükselebildiği ile ölçülür. (G. Patton)

- Her gün bir mucize olasılığı vardır. (E. David)

- Kalite, kimse seyretmezken bile en iyisini yapabilmektir. (H. Ford)

- Büyük işler aniden olur. (Epictetus)

- Durmadığınız sürece, ne kadar yavaş gittiğiniz önemli değildir. (Confucius)

Yaman Törüner

Yaman Törüner

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