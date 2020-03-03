Ken Blanchard & Mark Miller, iş hayatında başarının sırlarını anlatan “The Secret” isimli ilginç bir kitap yazdılar. Bu kitabın Rhonda Byrne’nin aynı isimli kitabıyla veya Özer Çiller’in “Sırrın Sırrı” isimli kitabıyla bir ilgisi yok.

Kitap, iş hayatında başarılı olma prensiplerini ve üst düzey yöneticilerde(liderlerde) bulunması gereken özellikleri anlatıyor.

Lider, yönetim başında olan, diğer kişilerin ona rapor ettikleri ve organizasyonun başarısını sağlayan kişidir. Dolayısıyla, hem başarı hem de başarısızlık lidere ait olacaktır. Profesyonellerin yönettiği şirketlerde, lider bunu kabul etmiş olan kişiler arasından en iyi özelliklere sahip olan kişi olduğu düşünülerek seçilmiştir. Kurumdaki her gösterge, liderin kişiliğine göre belirginleşir, yükselme ve düşme eğiliminde olur.

Buz dağının altı

Liderin kişiliği bir buz dağı gibidir. Buz dağının altındaki bölüm, liderin karakterini, üstündeki bölüm ise becerilerini simgeler. Lider, hem kurumuna hem de çalışma arkadaşlarına hizmet veren kişidir. Zaten lider, hizmet etmeyi kabullenmiş olan kişidir. Bu hizmet yeterince sağlanmadığında, lider başarısız olmuş demektir. Dolayısıyla, buz dağının üstünde görülen ve “beceri” olarak adlandırdığımız bölüm, aslında “gerçekleşen hizmet” olarak tanımlanabilir.

Liderin işi, yalnız bugün başarılı olmak değil, başarıyı yarına da taşımaktır. Kısacası liderler, “geleceği biçimlendirmek” üzere, çalışma arkadaşlarını hazırlarlar. Bu amaçla da, kendilerini sürekli olarak yenilerler. Her gün yeni bir şey öğrenirler ve öğretirler. Öğrenmeyi ve öğretmeyi bıraktıkları anda da liderliklerinin sona ereceğini bilirler. Kurumun kârlığının artması ya da başarılarının belirginleşmesi, liderinin işini iyi yaptığının göstergesidir.

Kalbinizdeki iyilik

İş hayatı hakkında çeşitli kitaplar yazan John C. Maxwell, “Kalbinizdeki iyiliği görmeden hiç kimse size yardım eli uzatmayacaktır” diyor. Gerçekten de, çalışma arkadaşlarınız, sizin ne kadar bilgili olduğunuza değil, onlara ne kadar değer verdiğinize bakarak sizi değerlendirirler. Çalışma arkadaşlarınızın güvenini kazanmadıkça da lider olamazsınız.

Bir kurumdaki liderliğiniz gün gelip sona erecektir. Sizin büyük bir kişi olarak anılmanızı sağlayacak şey, yerinize geçecek kişi ve kişileri yetiştirip yetiştirmediğinizdir.

Özetle

Geleceği görün.

Çalışma arkadaşlarınızı motive edin.

Sizden sonrasını hazırlayın.

İlişkilere önem verin.

Yarattığınız değerleri koruyun.

Mutluluğunuz ve vicdan rahatlığınız, liderlikte başarılı olduğunuz kadardır.