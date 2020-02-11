Aclan Acar, ekonomi ve iş dünyasının büyük oyuncularına içeriden bakan, sıra dışı başarılarla dolu bir kariyerden süzülen, kurumsal dönüşüm yönetiminde liderlik önerileri sunan, her düzeydeki yöneticiler için başvuru niteliği taşıyan “Tam Zamanı” isimli bir kitap yazdı. Acar, kitabında bazı hatıralarına da yer verirken, deneyimleri ışığında “dönüşüm yönetimi”nin nasıl yapılacağını da anlatıyor. Sektörlerin görünmeyen yüzlerine açıklık getiren bu kitaptaki bazı görüşlere, aşağıda yer verdim. Acar, diyor ki:

“İş yaparken salt para bazlı bakmayı doğru bulmuyorum. Bu yüzden çalıştığım şirketlerle ne sözleşme ne de garanti para pazarlığı yaptım. Seviyemdeki kişiler hangi ücreti alıyorlarsa, o ücreti alarak çalışmaya başladım. Önceliğim, her zaman, en fazla değer yaratacağımı öngördüğüm yerde bulunmak oldu. Yönetimde başarı gösterdikçe gelir seviyem de kendiliğinden arttı. Kamuya göre kat kat yüksek olması kaçınılmaz olsa da, Garanti Bankası’nı tercih etmemde para bir kriter olmadı. Aynı şekilde diğer iş tekliflerinde bulunan şirketlerle de ücret konuşmadım. Bugün de bir işe başlarken kaç para kazanacağımı sormam. Bir değer yaratacağımı, tatmin sağlayabileceğimi ve yaptığımdan zevk alabileceğimi görürsem memnuniyetle yaparım. Öncelikle çalışma arkadaşlarımın vizyonuna, şirketin gittiği noktaya, bulunduğu sektörün durumuna bakarım. Bu bakış açısının çok faydasını gördüm. Asgari bir geçim düzeyini sağlayacak geliri olanlara da böyle yapmalarını öneririm. Bir profesyonel için, içinde bulunduğu yapıya kazandırdıkça kazancının artması, sürdürülebilir bir başarı yoludur. Hayat tarzını çok da fazla etkilemeyecek, sadece biraz daha lüks yaşamayı sağlayacak marjinal rakam farkları yüzünden olması gereken yerde olamamak, beklenenden düşük ücret almaktan daha büyük zarar yaratır. Hayat felsefem de, hiçbir zaman daha çok varlık sahibi olmak üzerine şekillenmedi.”

Bankaların birleşmesi

“Osmanlı Bankası’nın mevduattaki payı yüzde 2.99, kredilerdeki payı yüzde 1.74 olarak gerçekleşti. 2000 sonu verileriyle aktif büyüklüklerine 12’nci sırada yer alan Osmanlı Bankası ile 15. sırada bulunan Körfezbank, birleşme sonrasında yüzde 3.2’lik pazar payı ile Türkiye’nin en büyük 9. bankasını oluşturdular. Grup bankalarının sermaye yapısını güçlendirmek, daha verimli çalışabilmeleri ve ölçek ekonomisinden yararlanabilmelerini sağlamak amacıyla alınan kararın, ülke ekonomisi açısından da olumlu olacağına inandığımı söylemiştim.”

“16 Ekim 2001 tarihli gazeteler ise Osmanlı Bankası’nın Garanti Bankası’na devredildiğini duyuruyordu. İki dünya savaşı, bir Milli Mücadele geçirip ayakta kalmış bir banka, 2001 krizinde bazı arkadaşlarımızın doğru yönetemediği bir süreçten dolayı tarihe mal oldu.”

Yüksek şeref

“Optimizasyona inanan biri olarak beş aldığımda geçebildiğim bir dersten altı almak için çalışmazdım. İlgim ve merakım olan dersler tarih, edebiyat ve matematikti. Fen dersleri pek ilgimi çekmezdi. Üniversite yıllarında ise iyi bir öğrenci olarak yüksek şeref düzeyiyle mezun oldum. Çünkü artık ders konuları şahsi ilgi alanım haline gelmişti.”

Arabanın ön tekeri

“Arabanın ön tekeri nereye gidiyorsa arka tekerler de o tarafa gider. Kimsenin rol model aramaya ihtiyaç duymayacağı, herkesin bir rol model olması gereken bir zaman dilimindeyiz. Hangi yöne gidiyorsanız, tüm ekibinizin aynı yöne gidip gitmediğinden de sorumlusunuz.

Hedefiniz yeni bir strateji ve işletme modelini hayata geçirmek olduğu sürece, organizasyon tasarımı en önemli yardımcınız olacaktır. Dönüşüm yönetiminde bilgi ve becerinin yanında doğru araçlardan destek almayı unutmayın. Yönetişimin bir bilim dalı olarak algılandığı çağımızda, bilimden uzak kalmamayı da son tavsiyem olarak kabul edin.”