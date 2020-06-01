TÜRKİYE YERİNDE TEDBİRLER ALDI

Global ekonomik kriz, tüm ülke ekonomilerini etkiliyor. Herkes kendine göre tedbir alıyor. Ekonomi yönetimimiz ve hükümetimiz de şimdiye kadar çeşitli tedbirler aldı. Sokağa çıkmanın yasaklanmasını, ekonomik faaliyetlerin yürütülememesi açısından desteklemiyorum ama diğer tedbirleri destekliyorum.

En son Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV), döviz işlemleri için ciddi ölçüde yükseltildi. Binde 2 olan BSMV, artık yüzde 1 olarak uygulanacak. Eskiden olduğu gibi bankaların kendi aralarında veya devletle yaptıkları işlemlerle, ihracatçıların işlemlerine BSMV uygulanmayacak. Yine, döviz borçlularına bankaların döviz satmaları sırasında ve sanayicilerin ihtiyacı için döviz tahsislerinde BSMV yok. Yani artık, bankalarla döviz işlemi yapan, yüzde 1 vergi ödeyecek. Bu karar umarım, döviz karaborsası yaratmaz.

Diğer tedbirler

Yukarıdaki karardan önce de, ekonomi yönetimi Para ve Maliye Politikası’nda ve diğer konularda çeşitli düzenlemeler yaptı. Bunları toplu bir liste halinde aşağıda sunuyorum.