Negatif reel faiz ortamı fonların önünü açtı. 2020 fonların yılı olacak. Mevduata alternatif borçlanma araçları fonları ve borsadaki yükselişle değer kazanan hisse fonlar, birikim sahiplerinin takibinde.

Piyasalar 2020 yılına güçlü bir başlangıç yaptı. 2019’daki önden yüklemeli faiz indiriminin 2020’de daha sınırlı olmasına rağmen devam etme eğilimi, paranın alternatif adreslere kaymasına yol açıyor. Yatırım fonları ciddi bir seçenek haline geldi.

Gelişmelere baktığımızda Borsa 22 Ocak’ta 124.537 ile rekor seviyelere tırmanırken dolar kurunda oynaklık en düşük seviyelere geriledi. Dolar/TL 6 TL’nin altında hareket ediyor. TCMB ise politika faizini 11.25 seviyesine çekti. Enflasyon oranı ise 12.15 seviyesinde bulunuyor. Merkez Bankası 2020 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8.2 olarak açıkladı. Ekonomi programında enflasyon hedefi ise yüzde 8.5 seviyesinde. Şimdi banka mevduatları da yıllık enflasyon oranı göz önünde bulundurularak yüzde 9 seviyelerinde veriliyor. Ancak güncel enflasyon yüzde 12.5 düzeyinde. Böyle bir ortamda parasının değerinin erimesini istemeyen birikim sahipleri fonlara yöneldi.

Fon seçenekleri

Fonlar; alternatif karma, esnek, koruma amaçlı, altın, hisse gibi farklı alternatiflerle tasarruf sahiplerine mevduat ve enflasyona göre yüksek getiriler sunuyor. Mevcut performanslar ve fonların seyirleri göz önünde bulundurulduğunda parayı fonlarda değerlendirmek en uygun seçenek olarak öne çıkmaya başladı.

2018 kur şoku ile birlikte fonlar cazibesini kaybetmiş, para faizlere kaymıştı. Yatırımcı tercihlerinde fonlar en alt sıralarda yer alıyordu.

Fonbul.com’dan derlediğimiz verilere göre son bir yılda yatırım fonları yüzde 21, emeklilik fonları ise yüzde 27 oranında getiri sağladı. Hem mevduat faizlerinin hem de enflasyonun üzerinde bir getiri oranı ile öne çıkan yatırım fonları ve emeklilik fonları 2020 yılında da en fazla tercih edilen yatırım araçları arasında yer alacak.

Hisse fonlar yüzde 41 kazandırdı

Son bir yılda hisse senedi fonları yatırımcısına yüzde 41 getiri sağladı. Kıymetli maden fonları ise yüzde 34 değer kazandı.

Fon seçimi önemli

Yatırım fonlarında hiç risk alınmadığında getirilerin sınırlı olduğu görülüyor. Yatırımcı, risk alabilirliğine göre, alternatif karma, esnek ve atak fonları deneyebilir.

Mevduatlar fonlara kayıyor

Mevduat faizlerinin enflasyonun altına gerilemesi yatırımcılarda alternatif getiri arayışını arttırdı. Faiz düşünce işlem yapanlar için ilk alternatif normalde döviz olurdu. Ancak yatırımcı portföylerinde çok fazla döviz varken diğer yandan döviz kurunun son aylarda daha az dalgalanması bu ilgiyi altına kaydırdı. Altının fiyat hareketlerinden yararlanmak isteyenler ise altın fonlarını değerlendirmeye başladı.