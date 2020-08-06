Altında göstergeler aşırı alımda

Altının onsu 2037 doları test ederken gümüş gözünü 30 dolara dikti. Kıymetli madenlerde göstergeler aşırı alımda olsa da pandemi altını zirvede tutmaya devam ediyor











Altın ons fiyatı 1.980 dolar seviyesindeki zirvesini aşmasıyla hızlandı. Dün 2.050 dolar seviyesinin de üzerini gördü. Her defasında zirveyi bir tık yukarı taşıyan altında düzeltme yaşanmadan yükselişin sürmesi kaygıları güçlü tutsa da teknik olarak 2.180 dolar direncine doğru çıkış sürüyor. Teknik göstergeler ise aşırı alım bölgesinde bulunuyor.



Gelişmeler altındaki yükselişi destekliyor. Pandemide yeni bir dalga beklentisi ise kaygıları zirvede tutuyor.



Koşullarda değişmeler yaşanması, TL’nin yatırımcılara alternatif getiriler sunması halinde altında kar realizasyonu görülebilir. Ancak kasım ayına kadar altında ciddi bir düzeltme beklenmemeli. Öte yandan gümüşün de ons fiyatı 26 doların üzerine çıktı. Aşırı alım bölgesine geldi. Hedef 30 dolar.











Neden güçlü yükseliyor?

Altında güçlü seyre sebep olan 10 önemli gelişme var.

1 - Küresel bazda belirsizlik ve geleceğe yönelik öngörülebilirliğin zayıflaması.

2 - Piyasalarda volatilite arttıkça güvenli liman arayışı artıyor. Altının bir sigorta poliçesi olarak görülmesi.

3 - Pandemi sürecinin nasıl seyredeceğine ilişkin kaygıların yüksek olması.

4 - ABD ile Çin arasında gerilimin durulmaması. Kasım ayındaki ABD Başkanlık seçiminin yüksek gerilimle seyredecek olması.

5 - Doların küresel bazda zayıf seyretmesi.

6 - Eksi faiz ile işlem gören 15 trilyon dolar büyüklüğünde tahvillerden kaçış yaşanması.

7 - Türkiye’de altın dolarla fiyatlanması. Dünyada düşmesine rağmen Türkiye’de değerlenen dolar ve yükselen altının onsu cumhuriyet altınına zirve yaptırıyor.

8 - TCMB’nin politika faizinin yüzde 8.25 ve enflasyonun yüzde 11.76 seviyesinde olması yerel yatırımcılarının TL mevduat getirisi elde edememesine yol açıyor.

9 - Altının hareketli olmasından ötürü hedge fonların gündeminde daha fazla yer alması.

10 -Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi 575’i gördükten sonra 556 seviyesinde seyrediyor. Bu da altın ve kıymetli madenlere yönelimi artırıyor.



Yükseliş sürecek mi?



Altın yükselişini sürdürebilir bunun arkasındaki en önemli nedenlere baktığımızda:



1 - Pandemide ikinci dalga beklentisi var. Bu durum altının fiyatını zirvede tutacaktır.

2 - ABD Başkanlık seçimleri nedeniyle küresel bazda gerilim yüksek olacak. Bu da altını destekleyecektir.

3 - Tahvillerde negatif faiz sürüyor ve yurt içerisinde mevduat faizlerinin getirisi enflasyonun altında kalmaya devam ediyor. Bu da yurt içerisinde altına yönelimi yüksek tutuyor.

Londra swap piyasasında TL kıtlığı kuru yükseltti

Dolar kurunda altı hafta boyunca 6.83-6.86 bandında yaşanan yatay hareket sonrasında kur 7 lira seviyesine tırmanınca yabancı yatırımcıların kısa vadeli hareketlerden yararlanma isteği bayram öncesi hissedildi. Kuru dizginlemek adına yoğun döviz satışı ise likiditenin düşmesine yol açtı. Yabancı yatırımcıların almış olduğu TL aleyhine kısa pozisyon için ihtiyaç duyulan TL’nin yani takas için gerekli bakiyenin bulunamaması, faiz hadlerini gecelik vadede sert bir şekilde yükseltti. Londra swap piyasasında gecelik TL faizi önceki gün yüzde 1.050’ye yükseldikten sonra dün yüzde 25’e kadar geriledi. Londra swap piyasalarında gecelik vadede TL faizi Nisan 2019’dan beri ilk kez 1.050’ye kadar yükseldi. 5 yıl vadeli CDS primleri, 575 baz puan ile son 3 ayın en yüksek seviyesine çıktı. Sıkışıklık nedeniyle piyasada bulamadığı likiditeyi Türk varlıklarını elden çıkararak aşmak isteyen yabancıların satışıyla BIST-100 endeksi yüzde 5.5’e yakın kayıpla seyrettikten sonra günü yüzde 3.53 düşüşle tamamladı. Endeks hala 50 günlük ortalamasının üzerinde.

Bu arada faizlerin düşük seyri nedeniyle yabancı ve yerli yatırımcıların TL’den uzaklaşmaları yabancı yatırım kuruluşların gündeminde. Goldman Sachs mevcut politikalar nedeniyle Türkiye’de artık “daha da önden yüklemeli” bir faiz artış süreci beklediğini açıklarken yıl sonuna kadar 175 baz puan önümüzdeki yıl 400 baz puan faiz artışı öngördü.



Küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar. Piyasalarda salgın sürecinde küresel bir ikinci dalga endişesi de yakından izleniyor. Öte yandan Türkiye’de de günlük vakaların yeniden 4 haneli seviyelere çıkması endişe yaratıyor.