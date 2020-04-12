Borsa emeklilik fonlarıyla tepki verdi

Borsa İstanbul’da yabancılar martta son 20 yılın en yüksek aylık satışını gerçekleştirirken yılın ilk üç ayında da bir yıllık satışa denk gelen 2.5 milyar dolarlık satışta bulundular. Ancak emeklilik fonlarının alımları borsayı dipten çevirdi

Borsa İstanbul’da 17 Mart günü 81.936 ve 23 Mart’ta 82.528 seviyesinin görülmesinin ardından başlayan yükseliş iki haftadır devam ediyor. Endeks haftayı 96.471 seviyesinden tamamladı. Bir haftada yükseliş yüzde 7.73 oranında gerçekleşti. Endeksteki yükseliş emeklilik fonlarının yeniden alıma geçmeleri ile doğrudan bağlantılı. Emeklilik fonları koronavirüs ile birlikte daha alttan alma fırsatı görerek hisse satışı gerçekleştirirken şimdilerde yeniden alıma geçtiler. Alımların etkisini ise doğrudan kendisini hissettirirken endeks haftayı primli kapattı.









Hisse oranı artıyor

Emeklilik fonlarında hisse oranlarının yükseldiğini görüyoruz. Yüzde 10.36 seviyesine kadar gerileyen emeklilik fonlarındaki hisse oranı, yeninden alıma geçmeleriyle birlikte yüzde 11.70 seviyesine yükseldi. Aynı dönemde BIST 100 Endeksi’nin de yükseldiği gözleniyor. 23 Mart’ta 84.246 seviyesinde olan endeks geçtiğimiz hafta kapanışını 96.471’den gerçekleştirdi.











Hızlı çıkıyorlar

Borsa İstanbul’da düşüş sırasında en hızlı düşen hisseler çıkış sırasında da başı çekiyor. Spor kulüpleri bir haftada yüzde 30 yükseldi. Turizm ve ulaştırma sektörü yüzde 17 değer kazandı. Maden ve bilişim sektöründe yükseliş yüzde 15’i buldu. Spor kulüplerinin hisseleri endeksin bir haftalık yükselişini üçe katladı.



Küresel bazda borsalarda paralel bir hareket gözleniyor. Uluslararası fonların, likite geçme eğilimleri borsalarda geri çekilmeleri getirirken alınan önlemler sonrasında şimdi yukarı doğru bir tepki var. Ancak temkinli bir yükseliş bu. Koronavirüs salgınına yönelik kaygılı mesajların devam etmesi öngörülenden daha fazla ekonomilere tahribat verme olasılığını gündemde tutuyor. Bu ihtimal uluslararası fonları, likit borsalarda nakde dönmeye yöneltiyor. Bununla birlikte salgının kontrol altına alındığına dair işaretlerin gelmesiyle birlikte tekrar alıma geçmeleri şaşırtmayacaktır.



Yüzde 58’e geriledi



Borsa İstanbul’da ise geçtiğimiz ocak-mart döneminde 2.5 milyar dolarlık satış yapan yabancıların payı yüzde 58.31’e geriledi. 22 Ocak günü ise payları yüzde 65.79 idi. Bu gerilemede kuşkusuz kottan çıkan şirketlerin de etkisi var. Ancak satışın olduğu da bir gerçeklik. Global ölçekte bakıldığında ise Borsa İstanbul’da yabancı satışına rağmen piyasanın yükseliyor olması önemli.













19 hisse defter değerinin altında

Borsa 30’da 19 hisse defter değerinin altında bulunuyor. Bu hisseler içerisinde Bankadışı Likit 10 Endeksinde yer alan Türk Hava Yolları, Tekfen Holding, Pegasus, Şişe Cam, Emlak Konut GMYO hisselerinin hem defter değerleri 1 seviyesinin altında hem de fiyat/kazanç oranları 6 seviyesinin altında bulunuyor. Altı likit banka endeksi hissesinin hepsinin defter değerleri 1 seviyesinin altında. Bunlar içinde Halkbank’ın defter değeri 0.21 seviyesinde. Dava süreci devam ettiği için hisseler talep görmüyor.



Banka hisseleri olabilecek en düşük fiyattan işlem görüyor.



Yerli 5 haftadır dövizde satıcı



Yurt içi yerleşiklerin döviz hesaplarındaki gerileme beşinci haftasına girdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Nisan’da sona eren haftaya ilişkin para ve banka istatistiklerini yayımladı.









Bu verilere göre, bir önceki hafta 197.4 milyar dolara olan yurt içi yerleşiklerin döviz hesapları 3.3 milyar dolarlık sert bir düşüşle 194 milyar 148 milyon dolara geriledi.



6 Mart’tan bu yana yurtiçi yerleşiklerin döviz mevduatı geriliyor. Bu gerileme 7.6 milyar dolara yükseldi.





Risk priminde gerileme

Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi geriledi ve 414 seviyesine düştü. 7 Nisan’da 651’e kadar yükselen risk primindeki gerileme olumlu. Ancak sakinleşme için 200-150 seviyesine inmesi gerekiyor.









Kâr satışlarına dikkat edilmeli

Piyasalardaki yüksek tansiyon henüz etkisini kaybetmiş değil. Diplerde olunmasına rağmen çıkışa kar satışı gelebilir. Ancak bu durum geçici olacaktır. Kurumsal yerli yatırımcılar satmadığı sürece aşağı yönlü hareketler sınırlı kalacaktır.

Değerlerinin altında satmayın



Borsadaki son tepki hareketi bir kez daha gösteriyor ki hisse senetleri hızlı değer kayıplarını çok hızlı alabilmekte.



Hisseleri panikleyerek değerlerinin altına satmamalı, şirketlerin virüsten zarar görme durumlarını göz önünde bulundurmakla birlikte özvarlıklarını da incelemenizi öneriyoruz.





Likidite kanalları açılmalı

Dolar kuru kritik bir sınırda. Tarihi zirveye çok yaklaşılması tedirginliği artırıyor. Türkiye’nin IMF’nin açacağı likidite penceresinden yararlanacağı beklentileri dolarda 6.62’ye kadar gerilemeye neden olduysa da hafta sonuna doğru yeniden yükseldi. 6.60 kırılırsa satışlar artar. Yükselişte güçlü direnç 6.90’da... Önümüzdeki hafta koronavirüsün tepe noktasını görmesi bekleniyor. Kurun 7.24 zirvesine hareketlenmesi düşük bir ihtimal. Aksi bir yönelimde ise bunun kısa süreli olması ve kalıcı olmaması beklenmeli.



