Borsada tüm gözler yabancıya çevrildi

Borsada işlem hacmi haftanın son işlem gününde 50 milyar TL olurken hafta başında 40 milyar sınırında kaldı. İşlem hacminin 50 milyarın üzerinde kalıcı bir seyir göstermesi yabancıların alımlarına işaret edecek

Borsada işlem hacmi izleniyor. Hacmin 50 milyar sınırının üzerinde kalıcı olabilmesi yabancı alımlarının işareti olacak. Haftanın son işlem gününde 50 milyara çıkan hacim ilk işlem gününde 40 milyar sınırında. ABD seçimlerinin ardından mali teşvik beklentileriyle küresel piyasalardaki iyimserlik sürüyor. ABD’nin yeni başkanı Biden, koronavirüse karşı tasarladıkları 2 bin dolarlık destek çeklerini de içeren yeni teşvik paketini 20 Ocak’taki görev tesliminden önce, perşembe günü açıklayacak. Paketin odak noktası küçük işletmeler olacak. Likiditedeki artışın ABD borsaları kadar gelişmekte olan ülke borsalarını da olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Yabancı payı % 48

Yabancıların borsadaki payı yüzde 48.72 seviyesinde bulunuyor. Yabancıların payı endeks 1.540’a yükselmesine rağmen hala yüzde 50 seviyesinin altında bulunuyor. Ekonomideki olumlu rüzgârın sürmesi yabancı alımlarının güçlenmesini ve endeksin olumlu seyrini sürdürmesini sağlayabilir.

YÜKSELEN TRENDİN BEŞ DİNAMİĞİ

1 Güçlü ucuz kalan endeks hisseleri harekete başladı.

2 Yerli fonlar ve bireysel yatırımcıların alımları hala güçlü.

3 Yerli ve yabancı kurumlar hisselerde hedef fiyatları yükseltti. Dolar için düşük fiyat önermeye devam ediyorlar.

4 Endeks ortalamaların üzerinde hareket ediyor.

5 Yabancıların alımları yeni başlıyor.

TL’de yurtdışı yatırımcı ilgisi

Türk Lirası varlıklara yabancı yatırımcının ilgisi devam ediyor. Fakat Dolar Endeksi’nin güçlenmesi dolar kurunun yeniden 7.51’e yükselmesine neden oldu. Türkiye’nin beş yıllık CDS’i ise son günlerde 305 baz puan civarında yatayda seyrediyor.

Bitcoin’de sert dalgalanma

Hafta sonu 42 bin dolara çıkan Bitcoin’de, sert dalgalanmalar yaşanıyor. İlk iş gününde 32 bine geriledi. Fiyat, balon olarak değerlendirildiği gibi 100 dolara doğru yükseleceğini bekleyenler de var. Bu varlığa yatırımda bulunanların ciddi zarar edecekleri yönünde öngörüde bulunanlar da var. Bitcoin daha ziyade belirsizlikten besleniyor. Yüksek belirsizlik fiyatlar üzerinde etkisini hissettirmeye devam edecek.

Dolar kurunda yukarı tepki sürecek mi?

Dolar kuru iki aydır düşüşte. Bunun nedeni sıcak para girişinin yaşanması. Yurt içi yerleşikler ise döviz almaya devam ediyor. Normalleşme ile kısıtlamaların kalkması ve faizlerin cazip hale gelmesi yabancıların swap kanalı ile piyasa hareketlerini kolaylaştırdı. Kısa vadeli alınan pozisyonlar var. Bu nedenle yabancılar kâr marjı azaldığı anda pozisyonlarını değiştirecek. Faizler yabancı yatırımcı için cazip. Kur hareketlense bile yine baskı altında kalabilir. Aşağı doğru hareket marjı az. Dolar, ekonomi yönetiminin değişmesiyle ve 7.51’e yükseldi. 7.24’ün altında kalıcı hareket yaşanmadıkça yükseliş eğilimi korunacak. Yerli yatırımcılar alıma devam ediyor.

Dolar Endeksi (DXY) hareketlendi

ABD dolarının altı önemli para birimi karşısındaki değerini gösteren (DXY), 2018’in nisan ayında test ettiği 89 seviyesindeki diplere gerilemesinin ardından ABD tahvil faizleri ile birlikte yeniden yönünü yukarıya çevirdi. 90 seviyesinin üzerine çıktı. Doların değer kazanması sterlin ve euroya değer kaybettirdi.