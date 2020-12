Dipten dönüş borsaya yarar

2021 yılında hisse senetlerinin yatırımcısına kazandırması bekleniyor. Borsa 50 hisselerine ilgi artacak. Yüksek faiz ve yüksek kur şirket bilançolarını olumsuz etkilese de ekonomilerin açılmasıyla dipten dönüş hisse senetlerinde çıkışı sağlayacak



Borsa için 2020 yılı büyük dalgalanmaların yaşandığı bir yıl oldu. Hisse senetleri piyasasında BIST 100 Endeksi en düşük 819 seviyesini görürken en yüksek 1.432 seviyesine çıktı. Endeks yılı zirvesine yakın tamamlıyor. İşlem hacminde ve yatırımcı sayısında rekorlar görüldü. Pandemi döneminde 29 - 35 yaş arası yeni genç yatırımcı kitlesi borsayla tanıştı.



Sermaye piyasaları yatırımcıların ilgi odağına girdi. Pandemi nedeniyle kredi teşviklerinin verilmesi bunun bir kısmının da borsaya akmasını sağladı.



2021 yılında ihracat ağırlıklı çalışan, temettü ödeyen şirketler yatırımcıların gündeminde olacak. BIST 100 Endeksi’nde zaman zaman dalgalanmalar görülse de ana trendin yukarı yönlü olduğu görülecek. Hisse ve sektör bazında güçlü hareketler dikkat çekecek. Ekonomilerin açılmasıyla birlikte pandemiden en fazla etkilenen sektörler hisselerine ilgi de güçlenecek.









Fonlar zirvede tuttu



Yatırım ve emeklilik fonlarında hisse senedi oranları yükseliyor. 2020’nin ocak ayında yüzde 4.6 olan yatırım fonlarındaki hisse senedi oranı yüzde 10.10 seviyesine yükseldi. Büyük hisselerdeki yüksek iskonto yatırımcıları bu alana çekiyor. Emeklilik fonlarındaki hisse senedi oranları ise korunuyor. Emeklilik fonlarında 2020’nin ocak ayında yüzde 12.66 olan hisse senedi oranı yıl içerisinde yüzde 10.02’ye kadar geriledikten sonra yeniden 12.95 seviyesine geldi. Fonların hisse almaları yabancıdan güçlü bir talep gelmese de hisseleri zirvede tutuyor.



En çok kazandıran ve kaybettiren Borsa 30 hisseleri hangileri?



2020 yılında Gübre Fabrikaları yüzde 627 değer kazandı. Kardemir D yüzde 101, Aselsan yüzde 74.62, Migros yüzde 73.5, Doğan Holding yüzde 72.6 oranında yükseldi. Ereğli, Petkim ve BİM Mağazalar yüzde 50’nin üzerindeki değer artışları ile dikkat çekti. En çok kaybettirenler ulaştırma, banka ve petrol hisseleri oldu. Telekomünikasyon sektörü hisselerindeki getiriler de düşük kaldı. Bu nedenle bu hisseler 2021 yılında daha iyi performans gösterebilir.



Borsada takip edilecek 20 önemli gelişme var



1 Piyasaların gündeminde Kovid 19 salgın hastalığına ilişkin gelişmeler ve enflasyon var. Her ikisinin de seyri piyasalardaki dalgalanmaları etkileyecek.



2 Yabancıların borsa paylarında artış görülecek. Yabancıların hisseleri yeniden hareketlenecek.



3 Risk primi CDS 331 seviyesinde. Risk priminde dalgalanmalar olsa da yön aşağı olacak.



4 BİST 100’de hisseler en az enflasyon oranında değerlenecek. Enflasyon 2020 yılına girerken 14.03 sınırında, 2021 ilk çeyreğinde ise yüzde 15 sınırının üzerinde olacaktır. Önümüzdeki yıl hisse senetlerinde en az yüzde 15’in üzerinde bir prim beklenmeli.



5 TCMB, faizi yüzde 17’ye çıkardı. Bu yüksek seyrin maliyeti şirketlerin bilançolarına da yansıyacak.



6 Borsa İstanbul’da fiyat kazanç oranı 17.98 seviyesinde, 23.15’e kadar çıkabilir. Bu da borsada yüzde 30 oranında bir yükseliş olabileceğine işaret ediyor.



7 ABD’nin yeni başkanı Biden, 20 Ocak’ta göreve başlayacak. Gerek ticaret savaşları, gerekse izlenilen dış politik patika Türkiye ile ilişkilerde zaman zaman gerilimlere yol açacak.



8 Kredi kuruluşlarının not görünümleri takip edilecek. S&P 22 Ocak - 28 Mayıs - 22 Ekim 2021, Moody’s 4 Haziran - 3 Aralık 2021, Fitch 19 Şubat - 13 Ağustos 2021 tarihlerinde görünüm ve notları açıklayacak.



9 Borsada aşırı primli hisselerde dramatik düşüşler görülebilir.



10 Borsa 30 hisseleri enflasyonun üzerinde bir değerlenme gösterebilir.



11 Hisse bazında tüm yatırım araçlarının üzerinde kazandıranlar olacaktır. Bu hisseler için hisse başına kârı ve özkaynak/sermaye oranı yüksek, büyüyen BIST 50 hisseleri gözden kaçırılmamalı.



12 Pandemiden en fazla etkilenen sektör hisseleri hızlı yükselebilir.



13 Borsa İstanbul TL bazında 2020 zirvesinin üzerine çıkacaktır.



14 Yeni halka arzlar gelecek. Her gelen halka arz talep görecektir.



15 Halkbank’a ilişkin gelişmeler izlenecek. Herhangi bir gelişme sağlanması banka sektör hisselerine çok olumlu yansıyacaktır.



16 Sanayi hisseleri talep görmeye devam edecektir.



17 Pandeminin sonlanması halinde hizmet sektörü hisseleri atağa kalkacaktır.



18 Borsa İstanbul 2019 yılında yüzde 25, 2020 yılında yüzde 22.79 değer kazandı. 2021 yılı getirisi her iki yılın üzerinde olacaktır.



19 Endeks 2.5 yıldır dolar bazında 130 - 210 bandında. Şimdilerde de 186 seviyesinde. Yıl boyunca 210’un aşılıp aşılmayacağı izlenecek. Bu seviye aşılırsa endeks 290’a kadar dolar bazında yükseliş sergileyebilecek. Aşılamaması halindeyse yeniden 130’lara doğru geri çekilme gündeme gelecektir.



20 Sermaye piyasaları yatırımcıların ilgi odağında olacak. Yatırımcı sayısı zirvede kalmaya devam edecektir.





Pandemi sektörleri ön plana çıkacak



Pandemiden en fazla etkilenen ve fiyatları gerileyen hisse senetlerinde yükselişler görülecek. Özellikle petrol, ulaştırma gibi sektörlerin hisseleri diğerlerine göre daha fazla göz önünde olacak. Lokomotif banka hisseleri takipteki kredilere bağlı olarak daha temkinli hareket edebilir.









Endeksin hareket aralığı ne olacak?



BIST 100 Endeksi 1.426 seviyesinde. Endeks yılın zirvesinde. Bir yıl için değerlendirdiğimizde 200 günlük ortalama 1.120 seviyesinde bulunuyor.



Yani olası şok gerilemelerde uzun vadeli 200 günlük ortalamaya kadar geri çekilme ihtimali var. Endekste ana trend yukarı doğru. Endeks dolar bazında 130 - 210 bandında dalgalanıyor. Yani TL bazında 985 - 1.591 ana hareket ettiği yatay bant. 1.340 seviyesindeki sekiz haftalık ortalama kırılmadıkça endeksin 1.591’e doğru hareketi sürpriz olmayacaktır. Bu seviyenin aşılması halinde çok daha olumlu gelişmelerin yaşandığı gözlenecektir ki, böylesi bir durumda yeni bir yükseliş kanalına geçilmiş olunacaktır. Ancak mevcut veriler 2021’de 1.600’lerin tavan olarak kalacağını gösteriyor.



Yabancı girişi



Hisse senetlerinde bu yıl 1997’den bu yana en büyük yabancı satışları gözlendi. Kasım itibariyle 1 milyar dolarlık alım yapmalarına rağmen yılık satış tutarları 5.1 milyar dolar oldu. Ekonomideki normalleşme adımları ve BIST 30 hisselerindeki iskonto 2021 yılında hisselere yeni para girişini sağlayabilir.









YARIN: DÖVİZİN 2021’DEKİ SEYRİ