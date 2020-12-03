Dünyada hisseler zirvede

Dünyada hisse piyasalarının göstergesi ‘MSCI Dünya Endeksi’ tarihi zirvede. Aşı haberleri birbirini kovalarken bol para ve düşük faiz yatırımcıları riskli varlıklara yöneltiyor



Pandemideki yeni dalga kısa vadede hasta sayısını artırsa da aşının yapılacağına dair kamuyla paylaşılan tarihler artık tünelin ucunun göründüğünü gösteriyor.

Belirsizliklerin ortadan kalkmaya başlaması uluslararası piyasalarda paranın riskli varlıklara yönelmesine imkân sağlıyor. ABD’de Joe Biden’in başkanlığı devralmasının ardından birinci önceliğinin cömert bir teşvik paketini Kongre’den geçirmesi olacağı beklentisi arttı.

Verilere bakıldığında ‘MSCI Dünya Endeksi’ tarihi zirve seviyelerinde bulunuyor. ABD’de Dow Jones Endeksi yüzde 13 ile Ocak 1987’den beri en iyi aylık çıkışına ulaştı.

Coşku yayılıyor

Kovid 19 aşı çalışmalarıyla ilgili gelişmeler ise olumlu yönde ilerliyor. Moderna, yeni verilerin aşının yüzde 94fazla etkili ve güvenli olduğunu doğruladığını açıkladı. Piyasalarda ise çok yüksek bir nakit bolluğu var ve tüm riskli varlıklarda değerleniyor.

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin geçtiğimiz çarşamba 19.000 doların üzerinde rekor seviyeye ulaştı. Şimdilerde de 19.156 dolardan işlem görüyor. Bitcoin, salgın sırasında en çok değer kazanan enstrümanlardan biri oldu. Yılbaşından bugüne yaklaşık yüzde 150 prim yaptı.

Yatırımcılardaysa yayılan bir coşku var ve bu coşku her geçen gün artmakta. Söz konusu durum daha fazla risk alınmasına neden oluyor. Her gün duydukları büyük getiriler karşısında mevduattaki sınırlı getirilerde kalmak istemeyenler oluyor. Piyasa hareketleri aşırı özgüveni de beraberinde getiriyor.









Altın yerini koruyor



Yatırım araçlarının yıllık ortalama getirilerine bakıldığında dolar ve altının istikrarlı çıkışı yatırımcıların bu enstrümanlarda pozisyonlarını korumalarına neden oluyor. Son yaşanan 475 puanlık faiz artırımına rağmen döviz pozisyonlarında bir azalma olmadı. Dolar kurunun her geri çekilme sonrasında yukarı sıçramasının da bunda etkisi yüksek. Peki bundan sonra nasıl bir seyir gözlenebilir?



Görünen o ki altın ve döviz portföylerde yer almaya devam edecek. Döviz mevduatlarında çözülmeye yol açacak bir para akışını yaratacak gelişmelerin yaşanması halinde ancak geri çekilmeden bahsedilebilir. Veriler ise henüz buna işaret eden nitelikte sinyal üretmiyor. 20 Kasım itibariyle yurtiçi yerleşiklerin hesabında 228 milyar dolar bulunuyor.



Yatırımcı nelere dikkat edebilir?



1 Piyasa dalgalanmalarının yarattığı psikolojik yıpranmadan kurtulmak için güçlü hisseleri tercih edebilirsiniz.



2 Başarısız olduğunuz işlemleri gözden geçirin. Aşırı işlem yapmaktan imtina edin.



3 Mali yapısı bozuk ancak beklenti içinde olduğunuz hisselerde risk almak istediğinizde bunu portföyünüzde yüzde 2 ile sınırlayabilirsiniz.



4 Son bir yılda getirisi yüzde 100’ün üzerine çıkmış hisse senetlerini yeniden gözden geçirebilirsiniz.



5 Trendini yükseliş yönünde koruyan ve yatırım yapan kârlı şirketleri portföyünüzde tutmaya devam edebilirsiniz.



6 Hareketli ortalamalardan aşırı uzaklaşan hisse senetleri düşüş ya da yükseliş yönünde mutlaka ortalamalara yaklaşırlar, göz ardı etmeyiniz.



7 Döviz, altın, hisse, TL varlıklar için çeşitlendirme yapan aktif fonlar olduğunu unutmayın. Bu konuda çalıştığınız kurumla irtibatta olarak fon seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.



8 Yaptığınız işlemlerde enflasyon ve faizin üzerinde getiri hedefleyin. Bu yönde eğilimi olan fonları göz ardı etmeyin.



9 Piyasaların olumsuz yönde aşırı fiyatladığı sektör hisselerini uzun vadeli düşünerek gözden geçirin. Portföyünüzün belli bir miktarını bu hisselere ayırabilirsiniz.



10 Piyasaların her zaman fırsat yarattığını unutmayın kaçan fırsatlara üzülmeyin.