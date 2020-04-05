En hızlı tepki küçük hisselerde

Kovid-19, 2020’nin ilk çeyreğinde tüm borsalarda 30 yılın en büyük düşüşlerine neden oldu. 17 Mart’ta 81.936 ile dip seviyeleri test eden borsada en hızlı çıkanlar küçük hisseler. Endeks % 9 artarken, küçükler % 24 değer kazandı

Borsalar için kâbus dolu bir ilk çeyrek geride kaldı. Borsa İstanbul’da da BIST 100 Endeksi 17 Mart’a gelindiğinde 81.996 seviyesine kadar geriledi. Hisselerdeki kayıp 21 Ocak’taki 124.536 zirvesine göre yüzde 34.21 oldu. En hızlı gerileyenler ise likit banka hisseleri oldu. Likit banka hisselerinde satışa geçen ve nakde dönmek isteyenler hisse senetlerinde yüzde 41 gibi önemli bir değer kaybına yol açtı. Banka dışı likit 10 endeksindeki hisselerdeki değer kayıplarıysa yüzde 28’de kaldı.

Piyasaların bu olağanüstü döneminde geçtiğimiz yıl görmeye başladığımız farklı eğilimler devam ediyor. Borsanın hareketleri içerisinde küçük hisselerin tepkilerinin dalga boyları açılıyor. Güçlü endeks hisseleri ise ağır hareket ediyor.

Borsada 20 günlük ortalamanın 50 günlük ortalamayı yukarı kestiği görülünceye kadar sanayi hisselerinde seçici, ağırlıklı olarak küçük hisselerde hareketlerin görülmesi devam edecek.

Sanayi performansı

Sanayi hisselerinin mali hisselere göre tepkisi daha yüksek. Endeksin 124 binli seviyelere tırmanışında da sanayi hisselerindeki yükseliş dikkat çekti. Endeks dip seviyesine göre yüzde 9.26 yükselirken sanayi hisselerindeki artış yüzde 17 oldu. Likit banka endeksi hisseleri yüzde 4.96 oranında yükselirken likit banka dışı sektör hisseleri yüzde 14 yükseldi. Ağırlıklı olarak sanayi hisselerinden hareket devam edecek.

Nisanda toparlanma

Nisan ayının ortasına kadar koronavirüs ile gelişmeler çok yoğun bir şekilde gündemde kalmaya devam edecek. Türkiye ve ABD verileri bizim açımızdan gündemi belirlerken Avrupa’daki gelişmeler izlenecek. Ekonomik aktivitelerde sınırlamalar görülse de devam ediyor. Toparlanma sürecinde belki ilk aşamada eski zirvelere yol alınmayacak ancak hızlı gerileyen güçlü hisselerin kayıplarının büyük kısmını geri aldığını göreceğiz.

Satışlar da bulaşıcı!

Piyasalarda satışların yüksek olmasının en önemli nedeni zincirleme etkisi. Piyasaların birinde başlayan bozulma diğerine de sirayet etmeye başlıyor ve hızlı bir şekilde bulaşıcılık etkisi ile hemen tüm piyasaları etkisi altına alıyor. Ülkelerin, özellikle dünya ekonomisinin dinamosu niteliğindeki büyük ülkelerin ekonomik verilerinin seyri küresel büyümede de tahribat yaratacağı için tüm ekonomilere yansıyor.

Son satış dalgasında ve piyasalardaki kur hareketlerinde şu görülüyor. Aynı anda birkaç pozisyonda olan fonlar birinden çok hızlı kaybetmeye başladıklarında ya da bir kriz gördüklerinde ilk tepkileri nakde dönmek oluyor.

Son döviz hareketlerinde ise kredi kuruluşlarının etkisini görüyoruz. Düşen rating notları ve bu ratinglere bağlı olarak portföylerinde ayarlamalar yapan fonların otomatik olarak satışa geçmelerine neden oldu.

Spor yükseldi

Borsadaki düşüş sırasında en fazla değer kaybeden sektörlerin başında gelen spor kulüplerinin hisseleri borsadaki yukarı tepki sırasında yüzde 41 oranında değer kazandı. Bilişim sektörü hisseleri borsadaki sert düşüşte yüzde 45.92 oranında gerilemişti. Verilere bakıldığında yükselişte sektör hisselerinin yüzde 37.66 oranında değer kazandığı görülüyor.

Dolara küresel talep yüksek

Dolar kuruna küresel bazda yüksek talep sürüyor. Dolar endeksi (DXY) 100 seviyesinin üzerinde. 100’ün altına hafta içerisinde kaydı ancak bu durum kısa süreli kaldı. Buna bağlı olarak içeride de dolar talebi güçlü. Dolar kuru önümüzdeki iki haftalık süreçte yüksek seyrini sürdürebilir. Ancak nisan ortasından sonra beklenmedik başka gelişmeler olmadığı takdirde yeni zirve arayışının durulacağını ve dolar/TL’nin yeniden yataya döneceğini gözlemleyebileceğiz. İlk destek ise 6.60 seviyesinde bulunuyor.