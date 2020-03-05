‘Fed kararı’ virüs gibi yayılacak mı?

Amerikan Merkez Bankası (Fed) koronavirüs etkisiyle ‘önden yüklemeli’ bir faiz indirimine gitti. Bu kararı sonrası diğer ülkelerden de faiz indirimi gelebilir





ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizinde 50 baz puanlık indirime giderek politika faizini 1.50 - 1.75 aralığından 1.00 - 1.25 aralığına çekti.

Oy birliği ile alınan kararın detaylarına bakıldığında, Çin’den dünyaya yayılan koronavirüsün ABD ekonomisi için riskler oluşturduğu ve bu riskler nedeniyle de faiz indirimine gidildiği belirtildi. 2008 yılında yaşanan krizinden bu yana Fed ilk kez acil faiz indirimine gitti.



Virüs paniğinin küresel ekonomik seyir üzerine adeta bir kabus gibi çöktüğü görülüyor. Fed’in aldığı bu kararın piyasalar üzerinde belirgin bir etkisi olması beklenmiyor.



Peki devamı...



Fed finansal piyasaları ‘aşılamaya’ çalıştıysa da virüsün aşısı henüz bulunmuş değil. Fed’den 25 baz puan daha faiz indirimi bekleniyor. Bunun fiyatlanma oranına baktığımızda hiç de düşük olmadığını yüzde 54’lü seviyelerde olduğunu görüyoruz.



Zincirleme etki...



Fed faiz kararı sonrası diğer ülkelerden de faiz indirimleri gelebilir. Küresel bazda ekonomileri canlandırma eğilimi sürüyor.

Korku endeksi VIX 32.84 seviyesinde bulunuyor. VIX Endeksi 28 Şubat’ta 48.70 seviyesine kadar yükselmişti.



VIX Endeksi’nin 20’li seviyelerin altına gelmesi risk iştahının artmasını sağlayabilir.



Piyasalarda volatilite arttı



Fed’in faiz kararı sonrasında altının ons fiyatı, hafta başında 1.600 doların altına sarkmasının ardından 1.642’li seviyeleri test etti. Dolar/TL kuru 6.25 seviyesini kıramayınca yeniden destek seviyelerine çekildi. Kurda 6.08’li seviyelerin altında 6.00’lı seviyeler test edilebilir. Bu arada ABD borsaları oldukça hareketli. Pazartesi gecesini yüzde 5 primli tamamlayan ABD borsaları, Fed kararı ardından geceyi yüzde 3’e yakın düşüşle tamamladı.



Fed’in faiz kararı sonrasında Borsa İstanbul’da yükseliş yaşanırken BIST 100 Endeksi 112.577’ye yükseldi. Dolar/TL kuru ise 6.07 seviyesinde bulunuyor. Gelişmelere bakınca Fed’in virüs etkisi ile önden yüklemeli bir faiz indirimine gittiğini görüyoruz.



Türkiye’de asıl takip edilen ise sınırdan gelen sıcak gelişmeler. Jeopolitik riskler şu anda daha fazla ön plana çıkmış durumda. Gelecek ılımlı her haber piyasaları yukarı taşıyacaktır.