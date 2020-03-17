Korona ile merkez bankaları alarmda

Dünya için tehdit haline gelen koronavirüs için 6 merkez bankası birlikte hareket etme kararı aldı. Fed de son indirimiyle faizi neredeyse sıfırladı

Korona virüsünün dünya çapında yayılmasıyla ABD Merkez Bankası (Fed), bir ay içinde ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0 - 0.25 aralığına çekti.

Buna rağmen vadeli piyasalarda yüzde 5’lik değer kayıpları görülürken Borsa İstanbul açılışta yüzde 5 düştü. Dolar kuru 6.39 seviyesinde.

Piyasalarda korona rüzgarı esiyor. Tıpta koronafobi bir endişe bozukluğu olarak tanımlanmakta ve zaman içinde kişinin korku ve endişesinin artması olarak nitelendirilmekte.

Piyasalar da halihazırda ‘koronafobi’yi fiyatlıyor. Koronavirüsün (Kovid-19) salgın endişeleri yeni önlem paketlerini ve fiyat oynaklığını beraberinde getiriyor. Pazar gece yarısı ABD Merkez Bankası’nın (Fed) olağanüstü toplanarak politika faizini sıfıra çekerken 700 milyar dolar ilave tahvil alım programı açıklaması da bunun göstergesi. Fed, 17-18 Mart’taki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı öncesi ikinci kez faiz indirdi. Fed’in olağan toplantıyı beklemeden attığı bu adım piyasalarda paniği artırdı.

Likidite temini

Koronavirüste hem ölü sayılarının artması hem de karantinaların ülke sınırlarına dayanması merkez bankalarını alarma geçirdi.

Dünyanın önde gelen 6 merkez bankası, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldı. Fed, Avrupa Merkez Bankası (ECB), Kanada (BOC), İngiltere (BOE), Japonya (BOJ) ve İsviçre(SNB) merkez bankaları, küresel ölçekte dolar likiditesi sağlanmasını güvence altına almak için swap hattını genişletme kararı aldı. Gelişmelere baktığımızda koronavirüste şu ana kadar 170 bin vaka tespit edildi. 6.526 ölüm var. Kurtarılan kişi 77 bin 788. Türkiye’deki vaka sayısı ise henüz 18.

Yüksek oynak dönem

Perşembe günü yüzde 10 değer kaybeden, cuma yüzde 10 değer kazanan ABD borsalarında vadeli işlemleri yüzde 5 kayıpla açıldı. Türbülansın bir süre daha devam edeceğini görüyoruz.

Bir bakışta piyasalar

Korona virüsünün yayılması ile merkez bankaları alarma geçti. 6 merkez bankası, piyasaların ABD doları cinsinden likidite teminini artırmak için koordineli hareket etme kararı aldı.

Önlemler arttı. Fed ikinci kez faiz indirdi ve politika faizini yüzde 0-0.25 aralığına çekti. Buna rağmen tansiyon düşmedi.

ABD vadeli piyasalarda yüzde 5’lik değer kayıpları görülürken BIST’te borsa açılışta yüzde 5 düştü. Dolar kuru 6.39 seviyesine yükseldi. Altının onsu 1.505 dolara geriledi.

Koronavirüs etkisi geçtiğinde en olumlu etkileneceklerin başında Türkiye geliyor.

Türkiye’de piyasalar

StratejiCo’nun ‘Korona Virüs Gündem Araştırması’na göre koronavirüs hakkında halkın bilgi düzeyi yüzde 65 seviyesinde. Endişe düzeyi ise yüzde 37. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamaları ise yüzde 65 oranında başarılı bulunuyor. Virüsle ilgili gelişmelerin ortalama üç ay içerisinde bitmesi bekleniyor. Şirketlerin yüzde 84’ü ise uzaktan çalışmaya hazırlıklı değil. Piyasalar en kötüyü fiyatlıyor. Koronavirüs için alınan önlemlerin sonuç vermesi halinde Türkiye, petrol fiyatlarındaki düşüş ve küresel düşük faiz ortamında en olumlu etkilenecek ülkelerden biri.

3 ay içerisinde piyasalarda yeni fiyat dengeleri kurulacak. Bu alınan önlemlerle birlikte dolar/TL’de yükselişler sınırlı olacaktır. Borsada dip oluşumu gözlenecek. Türkiye’nin kredi risk primi CDS 476 seviyesinde. BIST 100 Endeksi 89.000 seviyesinin altında kalıcı olarak durmadığı sürece uzun vadede yükseliş eğilimi devam edecek.

Dünya borsaları çakıldı

Dünya genelinde borsalar küresel merkez bankalarının koronavirüs salgını nedeniyle aksayan ekonomiye destek önlemleri almasına rağmen yatırımcılar arasında devam eden paniğin etkisiyle sert geriledi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) hamlesine rağmen Amerikan borsalarında düşüş yüzde 10’u buldu. S&P 500 endeksi yüzde 8 düşünce işlemler 15 dakika durduruldu. Borsa işleme açılınca süren düşüş yüzde 11’i gördü. Avrupa’nın 600 büyük şirketini izleyen STOXX 600 endeksi de yüzde 8’in üzerinde Kasım 2012’den beri en düşük seviyeyi gördü. İngiltere’de FTSE 100 endeksi yüzde 7, Almanya’da DAX yüzde 9.1 ve Fransa’da ise CAC 40 yüzde 10.7 düşüşleri gördü.

IMF: Kovid-19 ile mücadele için 1 trilyon dolarlık kaynak hazır

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıkladı. IMF’nin internet sitesinde bir yazısı yayımlanan Georgieva, “IMF olarak, 1 trilyon dolarlık kredilendirme potansiyelimizi üyelerimiz için hazır bekletiyoruz” dedi.

İlk adımda, acil yardım mekanizması kapsamında 50 milyar dolarlık kaynağı hemen kullandıracak durumda olduklarını vurgulayan Georgieva, “Bunun 10 milyar dolarlık bölümünü düşük gelirli üyelerimize faizsiz kullandırabileceğiz” diye ekledi.

IMF’in halen, toplam 200 milyar dolarlık 40 tane yürüyen düzenlemesi bulunduğuna da işaret eden Georgieva, “Bu aşamada, 20 ülkeden daha bu krediden kullanma talebi aldık ve ilgili görüşmelerimiz sürüyor” dedi.

Felaket fonu

Bunlara ek olarak IMF’in, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu (CCRT) kapsamında en yoksul ülkelere borçlarını ödeme yardımı da yapabileceklerinin altını çizen Georgieva, bu yolla yoksul ülkelerin kaynaklarını borç ödeme yerine sağlık harcamaları, önleyici çalışmalar ve göçler gibi alanlarda kullanabileceklerini vurguladı ve ekledi:

“Bu çerçevede, Birleşik Krallık’ın 195 milyon dolarlık desteğini büyük bir takdirle karşıladım. Bu sayede, Felaketlerden Koruma ve Yardımlaşma Fonu’nun varlıkları 400 milyon dolara ulaştı. Bu tür yardımlarla bu önemli kaynağı 1 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz” diye ekledi.

Bu yolla, IMF’in 189 üye ülkesine destek olarak uluslararası işbirliğinin değerini ortaya koyabileceklerini vurgulayan Georgieva, “Küresel ekonomiyi istikrara kavuşturup, yeniden sağlıklı günlerine ancak paylaşım, koordinasyon ve işbirliği döndürebilir” dedi.