Kulüpler sahada durdu borsada vurdu gol oldu

Korona nedeniyle maçların iptal edilmesiyle spor firmaları martın ilk yarısında borsada ciddi kayıp yaşadı. Salgının kontrol altına alınma beklentisi, dipten çıkışa imkân tanıdı. Spor şirketleri 23 Mart’taki dibe göre yüzde 79 yükseldi. Bu sürede borsa yüzde 10 arttı

Spor şirketleri, Borsa İstanbul’da atakta. Kovid-19 virüsü ile dip seviyelere gerileyen spor hisseleri, aşırı değer kaybının bir kısmını geçen bir ayda geri aldı. Spor şirketlerine ait hisse senetlerinde 23 Mart’tan bu yana ortalama yüzde 79 oranında getiriler oluştu.

BIST 100 Endeksi son bir ayda yüzde 10.61 oranında yükselirken spor şirketleri borsadaki getiriyi yediye katladı. Trabzonspor yüzde 160, Galatasaray yüzde 75, Beşiktaş yüzde 40, Fenerbahçe ise yüzde 36 değer kazandı.

Piyasa değerleri arttı

Trabzonspor 1 milyar 205 milyon TL piyasa değerine ulaşarak Galatasaray’dan sonra piyasa değeri en yüksek ikinci şirket oldu. Galatasaray 1 milyar 382 milyon TL ile piyasa değeri en büyük firma konumunda bulunuyor. Fenerbahçe’nin piyasa değeri 1 milyar 15 milyon TL, Beşiktaş’ın ise 504 milyon TL oldu. Spor firmalarının toplam piyasa değeri 4 milyar 107 milyon TL’ye çıktı.

Spor şirketlerinin hisseleri koronavirüs sürecinde en fazla olumsuz etkilenen hisseler arasında yer aldı. 19 Ocak’ta 92 bin seviyesinde olan BIST Spor Endeksi 23 Mart’ta 28.782 seviyesine kadar geriledi. Hisselerin aşırı gerilemesi ve borsada gelen alımlarla yönünü yukarı çeviren spor endeksi, haftayı 57.352 seviyesinden kapattı.

Avrupa’da zarar 3.5 milyar euro

Oynanmayan maçların küresel bazda spor endüstrisine zarar vereceği kesin. Avrupa’nın beş büyük ligindeki toplam zararın 3.5 milyar euro yani yaklaşık 26 milyar TL olması bekleniyor.

Türkiye’de ise maçların haziran ayında başlaması öngörülüyor. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, maçların 12-13-14 Haziran’da başlayıp 26 Temmuz’da bitmesinin öngörüldüğünü dile getirdi. Hayat normalleştikçe en olumsuz etkilenen sektörlerde de hareketlenme devam edecektir. Spor endeksinin 20 Şubat günü 105.871 ile zirve yaptığı seviyeye hızla ulaşması zor gibi görünse de sürecin psikolojisi fiyatlamalarda çok daha iyimser verilerin görülmesine olanak sağlayacak.

Borsada alıcılar 106.000’e oynuyor

BIST 100 Endeksi haftayı 98.758 seviyesinden tamamladı. Endeks 96.000-99.000 bandında sıkıştı. Benzer durumun yaşandığı hisse senetlerindeki hareketlere baktığımızda ağırlıklı olarak sıkışmaların yukarı yönde geçildiğini görüyoruz. Borsa bundan sonraki hareketinde 106.000 direncine doğru hareket edebilir. Hisse bazında hareketler sürmekle birlikte 106.000’e çıkması halinde bir süre bu seviyelerde oyalanma yaşanacaktır. Bu nedenle 106.000’de tekrar alınmak üzere bir miktar kâr realizasyonu gözlenecektir. Endeksin soluksuz olarak 106.000 direncini aşarak 124 bin direncine ulaşması beklenmemeli. Uzun vadede yön yukarı olsa da her yukarı atak sonrası bir soluklanma olacaktır. 8 günlük ortalamanın bulunduğu 97.507 aşağı kırılırsa kısa vadede 94.000’ler görülebilir. Ancak mevcut verilerde değişiklik olmaması halinde ana eğilim yükseliş yönünde.

Küçükler hızlı

Yabancı yatırımcıların çekilmesi, Kovid-19 etkisi ve ekonomik gelişmeler güçlü hisselerdeki hareketleri sınırlarken küçük hisseler hızlı hareket ediyor. Ulusal endekslerin son bir aydaki seyirlerine baktığımızda BIST TÜM-100 Endeksi son bir ay içerisinde yüzde 37.11 oranında değer kazandı. BIST 100-30 Endeksi ise yüzde 19.22 yükseldi. Borsada işlem gören BIST 30 hisselerindeki değer artışı ise yüzde 8.19’da kaldı. En düşük performansı gösteren hisseler BIST Banka Endeksi oldu.

Dolar/TL’de altı kuruşluk hareket marjı

Dolar kurunda direnç güçlü. 7 lira seviyesinde tepe oluşturuyor. Kısa vadede 6 kuruşluk hareket marjı var. 6.93-6.99 arasında sıkışma yaşıyor. 6.99 seviyesi yukarı kırılırsa 7.05 seviyesine doğru hareket sürebilir. 6.93 kırılırsa 6.87 ve 6.80’ler görülebilir. 6.93’ün aşağı kırılması daha olası gözükse de dirençlerdeki hareket de izlenmeli. Dolar/TL’de gerilemeden bahsedilebilmesi için 6.9285 ve 6.80’lerin altında kalıcı hareketlerin gözlenmesi şart.