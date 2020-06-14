Küresel risk yükseldi

Küresel bazda risklerin artması borsada kâr realizasyonlarını beraberinde getirdi. Ancak hisse bazında güçlü hareketler BIST 100 Endeksini yukarıda tutuyor

Küresel ölçekte piyasalar haftanın son üç gününde oldukça dalgalı ve olumsuz bir seyir izledi. Korku endeksi VIX, geçtiğimiz perşembe günü 40.79 seviyesine kadar yükseldi. Haftayı 36.09 seviyesinden tamamlayan VIX Endeksi’nin 30 seviyesinin üzerindeki seyri olumsuz. Piyasalardaki olumsuz gelişmenin ana nedeni ise uluslararası kuruluşlardan gelen moral bozucu büyüme tahminleri.

Tahminler geriledi

OECD, IMF ve Dünya Bankası büyüme tahminlerini düşürdü. OECD, koronavirüs salgınının kontrol altına alındığı senaryoda dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 daralacağını 2021’de ise yüzde 5.2 genişleyeceğini öngörüyor. İkinci dalganın yaşanması halindeyse küresel ekonominin bu yıl yüzde 7.6 küçüleceğini tahmin ediyor. Her iki senaryoda da pandemi öncesi seviyelere ulaşmanın uzun zaman alacağı ve krizin yaşam standartları, işsizlik ve yatırımlar üzerinde uzun vadeli olumsuz etkilerinin olacağını öngörüyor.

İkinci dalganın yaşanmadığı senaryoya göre, 2020 yılında ABD ve Euro Alanında GSYH’nin sırasıyla yüzde 7.3 ve yüzde 9.1 daralacağı tahmin ediliyor. Türkiye ekonomisinin de bu senaryolar altında yüzde 4.8 ve yüzde 8.1 küçüleceği yorumları yapılıyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva ise Kovid-19 şokunun gelir eşitsizliğinde artışa neden olacağını belirtiyor. Yeni tahminler çerçevesinde 100 milyona yakın kişinin aşırı yoksulluğa düşebileceği ve bunun da yoksulluğun azaltılmasında son üç yıldaki kazanımları sileceği, uyarısında bulunuyor. Salgınla mücadele kapsamında küresel çapta 10 trilyon dolar civarında teşvik paketleri açıklandığını ifade eden Georgieva, daha fazlasına ihtiyaç olabileceğini vurguladı. Söz konusu gelişmeler karşısında piyasalardaki risk iştahı da birden bire düştü. Küresel piyasaların seyri ister istemez borsaya da olumsuz yönde yansıyor.

Borsada hareket hisse bazında

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi haftayı 109.835’ten tamamladı. Endeks sekiz günlük ortalamasının üzerinde bulunuyor. Bu seviyenin üzerinde tutulması halinde yeniden yükseliş yönünde ivme kazanacak. Endeks, Son beş gündür düşüş kaydettikten sonra haftanın son işlem gününde yükseldi. Hisselerde genelde çanak formasyonunun oluştuğu gözleniyor. Teknik olarak orta ve uzun vadede çıkış eğilimi varlığını koruyor.

Dövize yönelim hâlâ güçlü

Dolar/TL’ye yönelimin hala güçlü olduğunu görüyoruz. Yurtiçi yerleşiklerin bankalardaki yabancı para mevduat toplamı 202 milyar dolar seviyesinde. Dövizin toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 49.3. Reel efektif döviz kuru ise 68.6 seviyesinde bulunuyor. Dolar/TL’de yukarı doğru sert bir atak beklememekle birlikte 6.80 seviyesinin üzerinde kaldıkça güçlü seyrin de korunacağı göz ardı edilmemeli. Dolar kurunun yukarı yönlü hareketinde ilk karşılaşacağı direnç 6.84-6.85 seviyesinde buluyor. Teknik göstergelerden momentumun yönünü yeniden aşağı çevirmesini ise olumlu değerlendirmeli.

Endekste ağırlığı yüksek hisseler

Endekste ağırlığı yüksek hisse senetlerinde alımların gelmesi borsanın güçlü destek seviyelerinde tutunmasına imkan sağladı. Endekste yüzde birin üzerinde ağırlığı olan 29 hisse senedinden 12’si haftayı yükselerek tamamlarken 17’si düştü. Ağırlıklı olarak satış gözükse de bunların marjlarının çok güçlü olmadığı gözleniyor. Bu hisseler içerisinde Emlak Konut GMYO, Şok Marketler, Ford Otosan, Petkim’in yüzde 4’ün üzerinde değer kazanması endekse olumlu yansıdı. 12 hissenin hareketi borsayı güçlü tuttu.

Finansal ve reel performans

Finansal piyasalardaki olumlu havaya rağmen reel ekonomide bunların etkisinin henüz görülmemiş olması kısa vadede yaşanan rallilerde kâr realizasyonlarının gelmesine yol açtı. Bilançolardaki yansımalar görüldüğündeyse olumsuz sonuçlar kuşkusuz yeniden değerlendirilecektir. Ancak ekonomideki açılmayla birlikte sektörel hareketliliğin artması bekleniyor.