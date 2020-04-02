Likit ve döviz fazlası olanlar öne çıkacak

Piyasalarda koronavirüs etkisi devam ediyor ve önümüzdeki iki haftalık süreçte vaka ve ölüm sayılarına bağlı olarak özellikle ABD ve Türkiye’de dalgalanmalar görülebilir. Bu süreçte kurun yeniden hareketlendiğini görüyoruz. Dolar 6.67 TL’ye yükseldi. BIST 100 Endeksi ise 89.234 seviyesinde. Gösterge faiz 11.83. Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi 556 seviyesine yükseldi.

Mevcut durumda nakit ve nakit benzeri değeri olanlarla döviz pozisyonu artıda bulunanlar olumlu yönde etkilenecek. Nakitte olmak kriz dönemlerinde yeni fırsatları yakalamak açısından da şirketlere büyük avantaj sunmakta.

Piyasaların gevşediği dönemlerde nakit zengini firmalar rakiplerine oranla bir adım öne geçmekte. Bu anlamıyla yatırımcılar da borsadaki nakit ve benzeri değerleri yüksek, döviz fazlası olan borsa şirketlerine daha fazla ilgi duyarken bu firmaların hisselerinin de diğerlerine göre daha olumlu tepki vermesi beklenmeli.

Borsa İstanbul’da işlem gören şirketleri yıl sonu bilançolarına göre incelediğimizde nakit ve benzeri değerleri yüksek, döviz pozisyonu artıda olan şirketler olduğunu görüyoruz. Listeye giren ilk 20 şirket arasında Koç Holding, Sabancı Holding, Turkcell, Şişe Cam, Enka İnşaat, Ülker Bisküvi, İpek Doğal Enerji, Koza Madencilik, Koza Altın, Tekfen Holding, Trakya Cam, TAV Havalimanları, Aselsan, Doğan Holding, Soda Sanayii, Selçuk Ecza Deposu, Anadolu Cam, Kordsa, Eczacıbaşı İlaç ve Aygaz yer almakta.

Emeklilik fonları

Emeklilik fonlarının portföylerinde hisse oranlarında artışlar dikkat çekiyor. Emeklilik fonlarındaki hisse oranı ile BIST 100 Endeksi’nin grafiği incelendiğinde birebir eşleşen bir seyir gözleniyor. Yüzde 13.27’den yüzde 10.,86’ya kadar gerileyen emeklilik fonlarındaki hisse oranı yeniden yüzde 11.13’e yükseldi.

Dövizin hareketi ve kur riski

Bu arada TCMB, yeni adımlar attı. Koronavirüsün ekonomik ve finansal veriler üzerinde yarattığı tahribatı hafifletmek için piyasa likiditesine destek vermeye ve reel sektöre yönelik kredi kanalları açık tutmaya çalışılıyor. Uzmanlar TCMB’nin piyasaya sağlayacağı likiditeyi olumlu ve gerekli bir adım olarak görürken dövize gidebileceğinden de endişe ediyor. Dolar/TL 6.60’daki direnç seviyesinin üzerine çıkarak 6.67 seviyesine yükseldi. Giderek dik bir trendde yükseliş sürüyor. 6.60 aşağı kırılmadıkça 7.00-7.23 seviyeleri hedef dirençler olarak göze çarpmakta. Yeniden bir geri çekilmeden bahsedebilmek için Dolar/TL’nin 6.60’ın altına gelmesi önemli.

Öte yandan yurtdışında da merkez bankalarının adımları dikkat çekiyor. Önemli adımlardan biri ise FED’in, dünyada merkez bankaları ile repo imkânı başlatması. Burada FED’in amacı, dolar talebine karşı ABD tahvillerinin satılarak faizlerde yaşanan oynaklığın önüne geçmek ve bu yolla da küresel bazda dolar talebine cevap vermek. FED’in attığı bu rahatlatıcı adımdan Türkiye sınırlı ölçüde yararlanabilecek. Repo imkanından faydalanmak için ABD tahvillerinin teminat olarak verilmesi gerekiyor. Türkiye’nin ise elinde sadece 2.8 milyar dolarlık tahvil bulunuyor.

Önümüzdeki bir ay küresel bazda tüm piyasalarda sıkışıklık olacak. Asıl mayıstan sonraki seyir

önemli. Döviz ve faiz makası çok fazla açıldı. Dövizdeki bu hareketin yansıması enflasyon olarak dönecektir. TCMB’nin yeni adımlarını görebiliriz.

Özel sektör şirketleri ve döviz borcu olanların kur riski almamasında yarar var.

Panikten uzak durmalı

Piyasaların aşırı oynak olduğu dönemlerde hareketsiz kalmak, olabilecek zararları da sınırlandıracaktır. Böyle dönemlerde özellikle geçici olağanüstü dönemlerde portföyler uzun vadeli olarak düşünmeli. Yaşanan dalgalanmalardan olumsuz etkilenmemek için çok sık harekette bulunmaktan kaçınılmalı.