MERKEZ’İN TL ATAĞI SÜRÜYOR

Merkez Bankası’nın Dolar/TL kurundaki aşırı değerlenmeye yönelik tedbirleri sıkılaşırken ekonominin diğer düzenleyici kurumlarında da bir dizi adımlar gözlenmekte. BDDK, bankaların aktif rasyosunun belirlenmesinde değişikliğe giderken düzenlemeye uyulmaması halinde yaptırım uygulayacağını belirtti. BDDK, yeni düzenlemeyle bankaların verdiği kredileri büyütülmesi yönünde destekliyor. Esasen Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, değişikliğinin özel bankaların geçilen bu zor dönemde reel sektöre yeteri kadar kredi vermedikleri yönünde sert bir uyarısı olmuştu. Bu uyarının ardından gelen uygulama değişikliği fiili olarak bankaları harekete geçirmesi beklenecektir.

Swap hamlesi

Dolar/TL kuru 6.94 seviyesinde. Pazar günü TCMB Başkanı Murat Uysal, “Merkez bankaları ile swap görüşmeleri yapıyoruz” dedi. Uysal’ın bu açıklamaları piyasalar tarafından olumlu karşılanmasına rağmen gerçekleşme oluncaya kadar kur üzerindeki baskı devam edecektir.

İndirim bekleniyor

Goldman Sachs 22 Nisan’da açıklanacak Merkez Bankası’nın faiz kararında kurumun 25 baz puanlık faiz indirimiyle politika faizini yüzde 9.50’ye çekmesini öngörüyor. JP Morgan da 25 baz puanlık indirim öngörüyor. Koronavirüsün henüz kontrol altına alınmamış olması ve kurdaki sert ataktan dolayı indirim sınırlı kalabilir.

Petrolde şok düşüş varil fiyatı: -40 dolar

Koronavirüs kaygıları dün petrolde tarihi bir gün yaşanmasına yol açtı. Petrolde varil fiyatı tarihinde ilk kez sıfırın altına indi ve eksi fiyattan işlem gördü. Yüzde 230’ları bulan düşüş tarihin en sert düşüşü oldu. ABD’de Batı Teksas Petrolü (WTI) mayıs vadeli işlemlerde -40 doları gördü. Dün aslında teknik bir gariplik yaşandı. Piyasa oyuncularının vadenin dolmasından 1 gün önce Mayıs kontratından hızla çıkması ile birlikte, fiyattaki sert düşüş olağandışı bir hal aldı. Sonraki ayın kontratı ise yüzde 12 düşerek varil başına 22.05 dolara geriledi ve bunun sonucu Mayıs ve Haziran vadeli WTI kontratları arasındaki fiyat farkı 20 doların üzerine çıktı. Öte yandan uluslararası piyasalarda gösterge niteliğindeki Brent petrol 26 dolara geriledi. Buradaki düşüş yüzde 10’un altında kaldı. Üretimdeki düşüş, depolama kapasitesinin limitli olması, virüs etkisinin daha uzun süreceğinin öngörülmesi düşüşe yol açarken, kısa vadede yeniden fiyatların yükselebileceği de ifade ediliyor.

Analist yorumu

Analistler, “Şu anda kimse petrol istemiyor veya petrole ihtiyaç duymuyor. Bu yüzden fiyatlar eksi yazıyor. Depolayacak yer olmamasından dolayı, hiç kimse vadesi çok yaklaşmış petrol kontratını almak ya da bulundurmak istemiyor” yorumunu yaptı.

Dolar ve enflasyon tahmini

TCMB Nisan ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Koronavirüs etkisini de kapsayan 60 kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre yıl sonunda dolar/TL kuru beklentisi 6.93 ve enflasyon beklentisi 9.76. Dolar ve enflasyonda yıl sonu itibari ile tek haneli rakamlar bekleniyor.

Altın ve dolar

Altının onsu 1.683 dolar. Kurda ise 6.87’ye doğru bir gerileme yaşansa da doların yeniden toparlandığı ve 6.94’e çıktığı görüldü. 8 günlük ortalama 6.85’te. Üzerinde kaldığı sürece yükselişi zorlayacak. 6.85 aşağı kırılırsa gerileme devam edebilecektir. Altının onsunda 1.700 ve 1.735 seviyeleri güçlü dirençler 1.735 aşılırsa 1.800’ler görülebilir. 1.735 aşılmadıkça 1.680 ve 1.650’ler yeniden test edilebilir.