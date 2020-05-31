Normalleşirken seçici alım devri

Borsa İstanbul, 106.000 sınırında. Piyasanın lokomotifi Likit Banka Endeksi hacimli olarak dipten kıpırdadı. Banka Dışı Likit 10 Endeksi ise salgın öncesi seviyeleri yakaladı. Normalleşme adımları atılırken borsada yabancılar ve fonlar seçici alımda bulunuyor

Ekonomik hayatta 1 Haziran’dan itibaren normalleşme başlıyor. Türkiye’de 11 Mart’ta ilk vakanın görüldüğünden bu yana yaklaşık üç ay geçti. Ekonomi ve şirketler için üretim ve gelirin minimum düzeyde kaldığı bir dönem geride kaldı. Yeniden normalleşmeye geçilirken yatırım iklimi de değişiyor. Hem küresel bazda hem de Türkiye’de faizler baskı altında tutuluyor. Ülkemizde faizlerin 8,25’lere gerilemesinin ardından dolar ve altına yönelim sürünce yeni kararlar geldi.

Aktif rasyo değişti

BDDK cuma akşamı yayınladığı genelge ile aktif rasyo hesaplamasında yeniden değişikliğe gitti. Böylece döviz kuru baskı altında kalırken diğer yandan reel sektöre yönelik krediler teşvik ediliyor. BDDK, aktif rasyo hesaplamasında KOBİ, yatırım ve ihracata yönelik kredilerin ağırlığını artırdı. Yeni tedbirlerle üretim ve ihracata yönelik firmalar desteklenirken diğer taraftan birikimini dövizde tutanlara dolaylı basınçla birlikte farklı yatırım enstrümanlarına yönelmeleri sağlanacak.

İki endekse dikkat!

Ekonominin yeni yol haritası için haziran önemli gösterge olacak. Vaka sayılarının artmaması, pandeminin tam kontrol altına alınması ekonomik reaksiyonun da rotasını çizecek. Yeni tedbirler birikimin dövizde tutulmasını cazip olmaktan çıkarırken borsa daha fazla öne çıkıyor. Borsanın lokomotif iki sektörünün dinamo göstergesi niteliğindeki iki endeks yatırımcıların yakın izlemesinde bulunuyor. BIST Likit Banka Endeksi ve BIST Banka Dışı Likit 10 Endeksi. Bu iki endekste toplamda 16 hisse senedi var.

Banka Dışı Likit 10 Endeksi, martta koronavirüs salgını ile ilgili alınan tedbirlerin öncesindeki seviyelere döndü. Bu endeks yıla 136 bin seviyesinden başlamış 144 bine kadar çıkmıştı. Pandemi tedbirlerinin başladığı süreçte 106 bine gerilerken şimdilerde yeniden 136.575 seviyesinde.

BIST Likit Banka Endeksi ise hala yıla başladığı seviyenin yüzde 24 altında. Banka hisseleri tarihi dip seviyelerinde. Ancak artan hacim ve gözlenen kademeli artış hareketlenmenin işareti olarak değerlendirilebilir. İki öncü endeks, borsanın seyrini belirlemede önemli göstergeler olurken bu endekslerin hareketini belirleyenin de yerli ve yabancı kurumsal yatırımcılar olduğu göz ardı edilmemeli.

Fonların ve yabancıların radarındaki bankalar

BIST Likit Banka Endeksi’ndeki Yapı Kredi, Garanti ve Akbank kurumsal yatırımcıların takibinde önemli yer tutuyor. Yapı Kredi yabancı saklamasında öne çıkarken Garanti ve Akbank yerli yatırımcıların saklamasında dikkat çekiyor.

MSCI Endeksi neyi değiştirdi?

MSCI Türkiye endeksinden Arçelik çıktı yerine Yapı Kredi geldi. Kordsa, Global Small Cap Endeksinden çıkarken yerine Gübre Fabrikaları eklendi. MSCI Endekslerinde yapılan bu değişikliğin geçtiğimiz cuma günü devreye girmesi MSCI pozisyonunu takip eden fonların satış yapmasına neden oldu. Bu da 29 Mayıs itibari ile Arçelik’ten satışa yol açarken Yapı Kredi Bankası hissesinde alıma yöneltti. Yapı Kredi yüzde 4.5 yükseldi, Arçelik ise yüzde 5.11 düştü. Kordsa yüzde 0.89 değer kaybederken Gübre Fabrikaları yüzde 5.41 yükseldi.

Dolar ve altın ne olacak?

Dolar yeniden 6.80 TL’nin üzerine çıktı. 6.80’in üzerindeki hareketin devam etmesi teknik olarak zirvenin üzerine doğru bir hareketi getirebilir. Marttan bu yana dolar yükselmesine rağmen momentum düşüyordu. Mayıstan itibaren momentum dip yaptı ve yönünü yukarı çevirdi. Bu da kurdaki yukarı hareketin güçlenebileceği anlamına geliyor. Ancak BDDK’nın yayınladığı genelge ile bankaların aktif rasyosunda yabancı para mevduatının ağırlığının negatif yönde artırması bankaların döviz bazlı kredi ve işlemlerini sınırlayacaktır. Bu değişikliğin doların yatırım aracı olarak görülmesihi frenlemesi beklenmeli. Bu durumda kurda gerileme devam edebilir. Dolardaki artışa bağlı olarak altının da yukarı hareketlendi. Dolar 6.80’in altına gelmedikçe ve altının onsu 1.680 seviyesinin altına kaymadıkça gram altında alıcılar güçlü kalacaktır.

Eurobondlar ilgi görüyor

Eurobondlar dolar kuruna verdiği yüksek faiz nedeni ile ilgi görüyor. Parası dövizde olup uzun süre dokunmayacak olanlar için döviz mevduat faizlerinin hayli üzerinde bir getiri sunan eurobondlar alternatif olarak göz önünde bulundurulabilir.