Oynaklık yüksek sabırlı olmalı

Teşvik paketleri ile yurtdışı ve yurtiçi piyasalar yükseldi. Virüs etkisi netleşmeden yüksek volatil süreç bir süre daha devam edebilir

Piyasalarda yüksek bir volatil dönem yaşanıyor. Hisse senetlerinde yurtdışı piyasalardaki düzelmeye bağlı tepkiler oluştu. BIST 100 Endeksi 100 günlük ortalamasından yönünü yukarı çevirdi.

Dört beş ay beklemeyi göze alabilecekler açısından mevcut fiyat seviyeleri hayli iskontolu. Ancak önümüzdeki birkaç ayda yüksek oynaklığın devam edeceği anlaşılıyor.

BIST 100’de 83.500-84.500 aralığında tutunma çabası var. Endeks 88 bin seviyesine tırmandı. Gün açılışında yüzde 3,18’e varan bir değer artışı yaşandı.

Kısa vadede tepki için yapılacak alım denemelerinde geri çekilmelerde 85.000 ve 83.500 güçlü destekler. Borsada güçlenen hareketten bahsetmek için yeniden 50 günlük ortalamanın üzerine çıkıldığını görmeliyiz.

Ana gösterge dolar endeksi

Küresel kur talebini, dolar endeksinden takip etmek mümkün. Dolar Endeksi (DXY), doların Japon yeni, euro, Kanada doları, İngiliz sterlini, İsveç kronu ve İsviçre frangından oluşan döviz sepetine karşı değerini gösteriyor. Endeks değeri 100’ün altındaysa dolar bu 6 paraya karşı değer kaybetmiş, 100’ün üzerindeyse değer kazanmış demek. Önceki gün 103 seviyesine kadar yükseldi. Şimdi yeniden kritik eşikte. 100’ün altına kayarsa Dolar/TL’de de bir gevşeme beklenebilir. Ancak yükseliyor ve hedef de 120 seviyesine kadar çıkabilir.