Piyasalarda kriz fiyatlaması yaşanıyor. Son bir haftada, TCMB olağanüstü toplanarak faizi 100 baz puan indirdi. Cumhurbaşkanı 100 milyar TL’lik teşvik paketi açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paket ve adımların devreye girebileceğini belirtti. Piyasalarda aşağı doğru marjlar azalıyor. Panik değil, temkinli olma dönemi.

Piyasalar yüksek oynaklık döneminde ve 2008 küresel krizinin altındaki seviyelere geriledi. Gelinen aşamada değer kayıpları zirve yaptı. Yılbaşına göre Türk Lirası yüzde 9.40 değer kaybetti. Sterlin, Dolar karşısında son 35 yılın en düşük seviyesine inerek yüzde 13 eridi. Petrol yüzde 61 geriledi. Türkiye’de beş yıl vadeli CDS primi 2018 kur şokundaki seviyelerine 578’e yükseldi.

Güçlü tedbirler

Kayıplar hayli yüksek. Kovid 19 virüsü, merkez bankalarının acil toplantılarına, yüksek para dağıtmalarına, ekonomiye teşvik paketleri açmasına yol açıyor. Türkiye’de de TCMB olağanüstü toplanarak faizi 100 baz puan indirdi. Cumhurbaşkanı 100 milyar TL’lik teşvik paketi açıkladı. Bakan Albayrak zamanla ihtiyaç duyulan alanlarda yeni paket ve adımların devreye girebileceğini belirtti. Piyasalar ise 100 milyarlık teşvik paketini gerekli fakat eksik buldu. Ekonomiyi canlandıracak daha güçlü tedbirler beklenirken gelişmeler yakından takip ediliyor.

Piyasalar döndüğünde hızla iyileşme yaşanacaktır.

YAŞANABİLECEK 10 ÖNEMLİ GELİŞME

1 Emeklilik fonları ve yatırım fonları sattıkları hisselerde alıma dönecektir.

2 Şirketler hayli düşen hisselerinde geri alım programı uygulamaya başladı. Alımlar daha da yaygınlaşıp güçlenecektir.

3 Borsa İstanbul marjları dipten çıkış sırasında yüzde 10’un da üzerinde marj ayarlamasına gidebilir.

4 Ekonomi yönetiminin 2018 küresel şok tecrübesi var. Finansal araçları kullanma ve maliye politikaları ile piyasalara can suyu sağlama yeteneğini kullanacaktır.

5 Türkiye’de sermaye piyasaları düşüş öncesi dolar bazında dip seviyelerdeydi. Düşüşle birlikte fiyatlar olabilecek en iskontolu seviyelere geriledi. Bu nedenle gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye öne çıkacaktır.

6 Yurt dışı piyasalarda normalleşme başlaması önemli. Normalleşme sürecinin yakalandığı noktada Türkiye piyasalarına da yansıması olacaktır.

7 Tüm küresel aktörler durumun ciddiyetinin farkında ve bu konuda birlikte hareket etme eğilimi ağırlık buluyor. Bu da piyasaları destekleyecektir.

8 Yabancılar paylarını azaltmıştı. Halihazırda yabancı payları dip limitleri olan yüzde 60’da koruyor.

9 Küresel krizden çıkışta bol likidite ve düşük faizlerle birlikte Türkiye yeni bir hikâye yazma olanağına sahip bulunuyor.

10 Borsa İstanbul tarihi seyri içerisinde dolar bazında zirve seviyeden dip noktalarına en fazla yüzde 82 oranında düşüş yaşadı. Ağırlıklı olarak yüzde 75-79’luk değer kayıplarından sonra geri dönüyor. Şimdi zirve ve dip arasındaki değer kaybı yüzde 72’lerde. Limit seviyelere geliyoruz. Etkisi görülecektir.