Piyasada gözler Merkez’e çevrildi

Perşembe günü düzenlenecek ekim ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesinde, ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 12.26 seviyesine yükseldi.

Şimdi gözler Merkez Bankası’nda (TCMB). Zira dolar kuru 7.89, euro 9.30, gösterge faiz 13.35 ve BIST 100 Endeksi 1.204 seviyelerinde.

Rekor seviyelerde seyreden döviz kurunu frenlemek için TCMB’den yeni adımlar bekleniyor. TCMB’nin normalleşme adımlarını destekleyecek yeni atakları kurda sakinleşmeye neden olabilir. Belirleyici olan ise faiz kararı ve faiz toplantısında verilecek mesajlar olacak.

Yabancılar ne diyor?

Yabancı kurum değerlendirmelerinde faiz artışı öngörülüyor. JP Morgan perşembe günü gerçekleşecek faiz toplatışında 200 baz puanlık faiz artışı bekliyor.

Kurum, mevcut reel faiz oranı seviyesini düşük görüyor. Türkiye’nin kredibiliteyi yeniden tesis etmek, dolarizasyonunu durdurmak ve bazı sermaye girişlerini çekmek için en az yüzde 2 - 3’lük reel pozitif faiz oranı sunması (ve serbest piyasa uygulamalarına bağlı kalması) gerektiğini söylüyor.

Yabancı kurum değerlendirmelerinde ağırlıklı olarak faiz artış beklentisi ve reel faiz vurgusu var. TCMB’nin nasıl bir adım atacağı, hangi açıklamalarla bunu destekleyeceği izlenecek.

Alınacak karar ve açıklamalar piyasaların da yönünü belirleyecek. Kurun yüksek seyrinin biraz geri çekilebilmesi dövizdeki yükselişin devam edeceği inancının kırılmasından geçiyor. TCMB kararı kurun yükselişini durdurabildiği ölçüde piyasaların da bunu fiyatlaması mümkün olabilecektir.

Borsa İstanbul’da banka yükselişi

Borsada gözler banka hisselerine döndü. Son bir haftada sektör hisseleri yüzde 4 değer kazandı. Tarihi dip seviyelerden hareketlenen hisselerde alımların devamı halinde çıkış da sürecektir. Banka hisselerinin çıkışı borsaya da olumlu yansıyor.

Banka hisseleri yılbaşından bu yana TL bazında yüzde 23.65, dolar bazında ise yüzde 42.68 değer kaybetti. Ancak son bir haftadır sektör hareketli. BIST Banka Endeksi bir haftada yüzde 4.76 oranında yükseldi.

Yatırımcıların gözü dipten hareketlenen banka hisselerinde. Yabancıların bu yıl 2 milyar 194 milyon dolarlık net satış gerçekleştirmesi hisselerin sert düşüşüne neden olmuştu. Yıla 1.609 seviyesinden başlayan BIST Banka Endeksi, yıl içerisinde 1.014 seviyesine kadar gerilerken en yüksek 1.838’e kadar çıktı. Son kapanış itibari ile BIST Banka Endeksi 1.223 seviyesinde bulunuyor.

Temettü beklentisi

Bankaların sermayelerinin tamamı halka arz edilmiş değil. Hisse senetlerinin ortalama yüzde 11.8’i Borsa İstanbul’da işlem görüyor. Bankaların hisse senetlerinin halka arz edilmeyen kısmına sahip büyük ortaklar ağırlıklı olarak temettü beklentisini önemserken borsada alım yapanlar daha ziyade hisse senedine bağladıkları paranın getirisini takip etmeyi tercih ederler. Bu anlamıyla her iki yatırımcı profili açısından da temettü ve hissenin değer artışı önelidir.

Temettüsü güçlü şirketlerin hisselerinin daha hızlı değerlendiği de bir başka gerçekliktir. Neticede temettü beklentisi yatırımcılar açsından önemli bir motivasyon kaynağı olup alımları destekleyen bir unsurdur. Sektöre ilgi arttığında da özellikle temettüsü güçlü şirketlerin daha yüksek çıkış sergilemesi şaşırtmamalı.

Banka hisseleri likit olmaları, piyasa değerlerinin yüksek olması, kurumsal olmaları, BIST 30 hisseleri içerisinde yer almaları nedeniyle hem yerli kurumsal yatırımcılar tarafından hem de yabancılar tarafından tercih edilmekte.