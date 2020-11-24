Piyasada yıl sonu hareketi başladı

Kasımın ikinci haftasında piyasalarda başlayan hareketlilik devam ediyor. Borsada üst üste rekorlar kırılırken yapısal reformlara ilişkin yol haritası bekleniyor.

Piyasalarda kasımın ikinci haftasında başlayan hareketlilik sürüyor. Merkez Bankası’nın (TCMB) 19 Kasım faiz kararı, önceden satın alınmıştı. Ancak kararla birlikte sadeleşme adımının gelmesi, Cumhurbaşkanı’nın hukuk reformu ve AB açılımı konusundaki söylemleri şimdi yeni fiyatlamaları getiriyor. Aşı haberleri de fiyatlamalara olumlu katkı yaptı. Yabancı sermayede girişler görülüyor.

Pandemide piyasalara ilişkin kısıtlamalar kalktıkça fiyatlarda da rahatlama söz konusu. Dinamik ve likit bir piyasa yerli ve yabancı yatırımcılar için her zaman cazip bir özellik taşımıştır.

Aktif Rasyosu...

Aktif Rasyosu (AR) uygulaması, mevduatlar arttıkça bankaları kredi vermeye zorlarken bankacılık sektöründe baskılamaya yol açmakta. Sektördeki beklenti ise bu rasyonun kaldırılması yönünde.

TCMB’nin faiz kararı sonrası dolar 7.50 TL’ye kadar geri çekildi. Ancak sonrasında yeniden 7.63’e yükseldi ve haftanın ilk günü 7.86’yı test etti. Faiz kararı önceden satın alındığı için bunun yansıması sınırlı kaldı.

Dövizdeki durum

Şimdi piyasalar yeni gelişmelere odaklanmış durumda. Aktif Rasyosu’nun kaldırılma beklentisi banka hisselerine alım getirdi. Türkiye’nin kredi risk primi 400’ün altına indi ve şimdilerde 390’lı seviyelerde. Dolar kuru ise kritik bir eşikte. Mevcut seviyelerde kalıcı hareket yeniden yükselen trend içindeki hareketini gündeme getirecektir. Olası bir gerilemeden bahsedebilmek için 7.50’nin aşağı kırılması önemli. İşte o zaman 7.25 ve 6.70 seviyeleri söz konusu olabilecektir.

Halihazırda yükseliş yönündeki eğilim daha güçlü. Bunun nedeni ise doların yükseleceğine ilişkin beklentilerin kırılmamış olması ve dolara yönelik talebinin devam etmesi.

AB açılımı önemli

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonu, “Kendimizi Avrupa’da görüyoruz, geleceğimizi AB ile kurmayı tasavvur ediyoruz” söylemi, piyasaların seyri açısından önem taşıyor.

Aralık ayında AB Liderler Zirvesi gerçekleşecek. Bu zirvede Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında Türkiye’nin izleyeceği politika önemli olacak.

Türkiye’nin hukuk, ekonomi, demokrasi alanında atacağı adımların uzantısını uluslararası ilişkilerinde de daha ılımlı bir havanın esmesi olarak okuyabiliriz. Bu da yabancı yatırımcıların Türkiye’ye ilgisini artıracaktır.

Ralli olur mu?

Piyasalarda gelişmelerin olumlu noktada devam etmesi yıl sonu rallisini getirebilir. Pandemide yaşanan yeni dalgaya rağmen aşının bulunması ve uygulamaya geçmesi en büyük rahatlamayı getiren nedenlerin başında yer alıyor. Yatırım fonları, emeklilik fonları hisse senedi almaya devam ediyor.

Yabancı para girişinin de sürdüğünü görüyoruz. Hisse senetleri son beş yıllık değerleme oranlarının altında seyrediyor bu nedenle hisse ağırlıklı seyrin devam ettiğini görebiliriz. Dolar kurunda geri çekilmelerde alıcıların, artması beklentilerin korunduğunu gösteriyor. Alımların devamı halinde dolarda yukarı yönlü bir hareket halinde 8.20’li fiyatlar tekrar gündeme gelebilecektir.