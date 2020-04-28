Piyasalar koronavirüs sonrasını fiyatlıyor

Piyasalar normalleşme eğilimini fiyatlamaya başladı. İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, imalat ve inşaat sektöründe bulunan işletmeleri 4 Mayıs’tan itibaren açmayı hedeflediklerini duyurdu. Britanya’dan Başbakan Johnson, salgında tepe noktasının geçildiğini yataya dönüldüğünü dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye’de taburcu olanların sayısının yeni hastaların sayısından fazla olduğunu belirtti. Mayıs ortasında hayatın kademeli olarak normalleşmesi bekleniyor. Piyasalarda da aşırı gerileyen fiyatların yeniden toparlanması pek de şaşırtıcı olmayacak.

Hangi veriler izlenecek?

Bu hafta TCMB’nin enflasyon raporu ve açıklanacak ilk çeyrek şirket bilançoları takip edilecek. Avrupa ve ABD’de tüketici güven endeksi, ilk çeyrek büyüme verisi ve merkez bankaları faiz kararları izlenecek.

106 bin direncini hedefleyen BIST 100 Endeksi 99.000 seviyesindeki direncinin üzerine çıktı. Endeks 99.000-106.000 bandına girdi. Endeks haftanın ilk işlem gününde 8, 20 ve 50 günlük ortalamalarının üzerine çıktı. Bu hareketin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor.

5 risk göstergesinde son durum

1-Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primi CDS 651’li seviyelerden 594’e geriledi. Ancak hala 300 seviyesinin üzerinde seyretmesi olumsuz. Yatırımcıların riskli varlılara yönelmesi noktasında ise 150’ye çekilmesi gerekiyor.

2- Korku endeksi VIX düşüşte. 34,71 seviyesine geriledi. Bu iyi ancak hala 30 seviyesinin üzerinde. 20’lere gerilemesi normalleşme belirtisi olur.

3- Petrol fiyatlarındaki aşırı gerileme ve 20.31’lerin test edilmesi enerji maliyetleri için olumlu gözükse de piyasalar açısından olumsuz sinyal üretiyor. 40’lı seviyelere doğru hareketlenme normalleşme işareti olarak algılanacaktır.

4-Dolar/TL kuru 6.9866 seviyesinde. Kurun 7.00 sınırında olması olumsuz. 6.80’lerin altına kayması TL varlıklardaki hareketlenmeyi destekleyebilir.

5- Yabancının borsadaki payı diplerden dönmüş gibi. Yüzde 59.27 seviyesinde fakat hala sınır seviye olan yüzde 60 aşılmış değil. Emeklilik fonlarındaki hisse oranı 20 Nisan’da yüzde 11.58 seviyesindeyken 27 Nisan’da yüzde 11.33 oldu. Yeniden 13’lerin üzerine çıkması hisselerdeki değerlenmeyi getirecektir. Yatırım fonlarındaki hisse oranı ise 21 Nisan’da yüzde 5.25’ten 27 Nisan’da yüzde 5.08’e geriledi. Yatırım fonlarının da hisse azaltmaması ve yüzde 5’in altına düşürmemesi bu aşamada önemli.