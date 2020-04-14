Piyasalar koronavirüsten yavaş yavaş kurtuluyor

Piyasalarda koronavirüsün getirdiği şok fiyatlamalar yavaş yavaş etkisini kaybederken normalleşme çabası öne çıkıyor. Küresel boyutta dolara olan talep ve yurt içinde Bakan Süleyman Soylu’nun istifa süreci ile yaşanan gelişmelerle yeniden 5.75’in üzerine tırmanan kur için BDDK swap adımı attı.



Korku geriledi

Yavaş yavaş piyasalarda yeniden dengelerin kurulduğu görülüyor. BIST 100 Endeksi 96.881 seviyesinde. Dolar/TL kuru 6.77, gösterge faiz 12.50, altının onsu ise 1.690 dolar civarında bulunuyor.

Korku endeksi VIX 2008 krizinden sonra test ettiği en yüksek seviye 82’den gerileyerek 44’e düştü. VIX endeksi küresel piyasalardaki korku ve paniği gösteren önemli göstergelerden. Ancak salgının küresel çapta henüz zirve yaparak düşüşe geçtiğini söylemek için erken.





Bununla birlikte kontrol altına alınma yönündeki adımlar ve finansal piyasaları rahatlatan kararlar, morallerin biraz olsun düzelmesine yol açtı. Henüz ‘dip görüldü’ demek için erken olsa da mevcut seyir iyileşme belirtisi.









BDDK’dan hamle

Küresel piyasalarda panikte azalma meydana gelirken bir yandan da kur hareketleri izleniyor. Pazar akşam geç saatlerde kurdaki hareketlenmenin önüne geçmek için BDDK’dan bir kez daha swap hamlesi geldi.

BDDK bu adımı ile yabancı yatırımcıların TL’ye erişimini iyice kısıtladı. Böylece TL üzerindeki olası spekülatif atakları ve açığa satışın önüne geçmek istiyor. Yabancıların, Türk bankalarıyla yaptıkları swap işlemlerinden aldıkları TL’yi kullanarak dolar almalarına engel oluyor.



Pandemi krizi ile en fazla gerileyen ulaştırma ve turizm hisseleri yeniden talep görüyor. Olumlu her haber fiyatlanırken normalleşme sürecine dair gelişmeler etkisini çok hızlı gösterecektir.



Hızlı çözüm krizi önledi

Pazar akşamı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa etti. Fakat istifa kararı Cumhurbaşkanı tarafından kabul görmedi. Bu durum akşam hızla çözüldüğü için piyasadaki fiyatlamalara yansımadı. Piyasalar için kademeli iyileşme devam edecek. Bu sürecin atlatılması halinde ‘v’ye benzer ama düştüğümüz hızdan daha yavaş bir hızla yükseliş eğilimi görebiliriz.



Sanayiden güçlü sinyal

Sanayi üretim endeksinin, şubatta yıllık yüzde 10.5 ile 25 ayın en yüksek artışını sergilemesi, ilk çeyrekte ekonomik büyümenin yüzde 5’i aşabileceğine işaret ediyor.



TÜİK verilerine göre, arındırılmamış sanayi üretim endeksi, 2020’ye pozitif başlamasının ardından şubatta çift haneli artış gösterdi. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi, şubatta yıllık bazda yüzde 10.5 ile Ocak 2018’den bu yana en yüksek artışı yaptı.