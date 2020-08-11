PiYASALARDA 3’LÜ TEDBiR

Kur ve faizdeki sert dalgalanmalar sonrasında volatiliteyi azaltma yönlü adımlar gözleniyor. Temkinli hareket edilmesi gereken bir süreçten geçiliyor

Piyasalarda bayram sonrasında yaşanan yüksek dalgalanma sert fiyat hareketlerine neden oldu. Bankalarda var olan döviz tevdiat hesapları (DTH) toplam 213 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaştı. Döviz talebi yükselirken altın ve euro da dolar karşısında değerlendi.

Dövizdeki hareket sonrasında volatiliteyi azaltma yönünde tedbirler ağırlık buldu. Merkez Bankası (TCMB) ve ekonomi aktörleri harekete geçti. Alınan 3 tedbir şöyle:

1 - Merkez Bankası, likidite sıkıştırmasına başladı. Piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitleri yarıya düşürdü. TCMB ayrıca kurda yaşanan oynaklığın ardından açıklamada bulundu. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, tüm araçların piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını belirtti. Bundan sonraki süreçte TCMB politika faizini artırabilir, artırmasa bile alternatif faiz seçeneklerini deneyerek TL’yi cazip hale getirmeye çalışacaktır.

2 - BDDK, Aktif Rasyo değeri hedefini mevduat bankalarında yüzde 100’den yüzde 95’e, katılım bankalarında yüzde 80’den yüzde 75’e düşürdü.

BDDK, yapılan açıklamada, “İhtiyaç oluşması halinde, Aktif Rasyosu düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabilecektir” ifadesine yer verdi. Aktif Rasyo ile reel sektöre yönelik krediler teşvik ediliyordu. Piyasalar aşamalı olarak Aktif Rasyonun kalkmasını bekliyor.

3 - BIST’in ilk eşik olarak yüzde 5 veya daha fazla ve ikinci eşik olarak yüzde 7 veya daha fazla düşmesi halinde işlemlerin durdurulmasına yönelik Endeks Bazlı Devre Kesici Sistemi devreye alındı.

Borsada uzun vadeli trend

BIST 100 Endeksi 50 ve 100 haftalık ortalamalarının üzerinde hareket ediyor. Bu nedenle uzun vadede yükseliş korunuyor. Kısa vadeli dalgalanmalar yaşansa bile endeksin yükseliş eğilimi devam edecektir. Endeks 1.068 seviyesinde bulunuyor. 50 Haftalık ortalama 1.063, 100 haftalık ortalama ise 1.035 seviyesinde.

Güçlü TL adımları

Goldman Sachs, ABD doları / Türk Lirası için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini yükseltti. Goldman Sachs, dolar/TL için 3, 6 ve 12 aylık tahminlerini 7.00, 7.50 ve 8.00’den 7.75, 8.00 ve 8.25 seviyesine çıkardı. TCMB’nin attığı adımlara bakıldığında önümüzdeki dönemde TL’yi güçlendirme adımlarının geldiğini görebiliriz. TCMB, enflasyonu da göz önünde bulundurarak TL’nin yatırımcılar nezdinde ön plana çıkmasını sağlayacak adımlar atabilir.