Piyasalarda Ar-Ge ağırlığı artırılacak

Sermaye piyasaları hareketli. Borsa İstanbul, piyasaya güveni artırmak ve yatırımcıları bilinçlendirmek için TSPB ile iş birliği yaparak aracı kurumlara finansal destekte bulunacak.

Sermaye piyasalarında yatırımcı sayısı 2 milyon 179 bine çıkınca Borsa İstanbul - TSPB iş birliği ile yeni bir adım atıyor. Daha önce sadece yabancı yatırımcılar için 20 ile 30 hisseden oluşan araştırma raporları şimdi borsadaki tüm şirketleri kapsayacak şekilde genişletilecek. Amaç yatırımcıların sosyal medyada Twitter, Telegram, Youtube üzerinden belirsiz kişilerce speküle edilmesine mani olmak. Araştırma uzmanlarının BIST 100 Endeksi dışındaki firmalarla ilgili de rapor hazırlamaları teşvik edilirken bireysel yatırımcıların bu raporlara ulaşması sağlanacak.

Yabancı yatırımcıların paylarının yüzde 46.41 ile dip seviyelere gerilediği bir ortamda yerli yatırımcılar piyasaları domine etti. Yerli kurumsal yatırımcıların yanı sıra genç yatırımcıların borsaya gelmesi piyasa aktörlerinin bu fırsatı değerlendirmesine neden oldu.

Bilgi kirliliğine önlem

Bir piyasanın gelişimindeki en önemli faktör o alanda bilgilenmenin artması, tasarrufların çeşitlilik gösteren enstrümanlara yönelmesi, yatırımcıların risk algılarına göre yeni yönelimler göstermeleridir. Borsa İstanbul ve TSPB’nin attığı bu adımı aracı kurumların ve yatırım bankalarının desteklemesi sektörde çıtayı yukarı taşıyabilir.

Programla ilgili bilgi veren Borsa İstanbul Genel Müdürü Mehmet Hakan Atilla, “Yatırımcılarımızın doğru bilgiye erişmesi noktasında aracı kurumlarımıza büyük görev düşüyor. İyi bir araştırma raporunun deneyimli bir analistin uzun süren emeği ile ortaya çıktığını, zor ve maliyetli bir süreç olduğunu, bu nedenle ister istemez nispeten sınırlı sayıda hisseye odaklanıldığını biliyoruz” dedi.

Maliyetlerin yüksek olması, bu konuda bilgi talebinin de küçük yatırımcılar tarafından gelmemesi şimdiye kadar bu alanda rapor üretilmesini zorlaştırıyordu. Şimdi bireysel yatırımcılardan da bilgi talebi geldiğini görüyoruz. Atilla, “Bireysel yatırımcılarımız çoğaldıkça daha fazla şirketi kapsayan araştırma raporlarının yayınlanması doğru yatırım kararları ve sağlıklı fiyatlamalar açısından çok büyük önem arz ediyor. Borsamızın likiditesi arttıkça kurumsal ve bireysel yatırımcılarımızın alternatifleri de genişliyor. Bu değerlendirmeler ışığında; TSPB’nin belirlediği standartlarda hazırlanmış Ana Pazar ve Alt Pazar şirketlerine dair daha fazla araştırma raporu üretilmesi için aracı kurumlarımıza finansal destekte bulunacağız” açıklamasını yaptı.

Gümüş izlenmeye devam ediliyor

Gümüş hızlı atağı sonrasında geri çekilmesine rağmen güçlü trendini koruyor. 24.5 dolar seviyesinin üzerindeki seyrini koruduğu sürece her geri çekilme alım fırsatı doğuracaktır. 29.7-30.3 dolar seviyesinin aşılması gümüşte alımların artmasını sağlayabilir.

Tesla ile Bitcoin yükselişi

Bitcoin şirketlerin ödeme sistemine giriyor. Tesla, ABD’nin sermaye piyasası kurumuna ocak ayına ilişkin olarak dün yaptığı bildirimde 1.5 milyar dolar tutarında Bitcoin alımı gerçekleştirdiğini ifade etti. Tesla’nın açıklaması 39.406-39.473 dolar aralığında işlem gören Bitcoin’in, 41 bin 940 olan rekorunu aşarak 42 bin 624,75 doları görmesini sağladı. Tesla’nın SEC’e yaptığı bildirimde, Ocak 2021’de yatırım politikasını nakit getirisini çeşitlendirecek ve maksimize edecek şekilde daha esnek hale getirme yönünde güncelleme yaptıklarını ifade etti. Tesla, zaman zaman veya uzun süre için dijital varlıklar alabileceklerini ve bunları ellerinde tutabileceklerini de vurguladı. Tesla ayrıca, “Bunun yanı sıra, Bitcoin’i, yasalara bağlı olarak ve ilk aşamada sınırlı ölçüde olmak üzere, yakın gelecekte ürünlerimiz için bir ödeme aracı olarak kabul etmeye hazırlanıyoruz” dedi. Görülüyor ki dijital paralar hayatımızda daha fazla yer işgal etmeye başlayacak.

Bitcoin’de Aralık 2020’de başlayan yükseliş ivme kazanarak devam ediyor. Teknik olarak 42.000 dolar seviyesinin aşılması halinde yeni hedef 55 bin olacak.