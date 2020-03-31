PİYASALARDA EN KRİTİK 2 HAFTA

Havayollarının ve gemi seferlerinin durması ve minimuma düşen tüketimle birlikte Brent petrolün varil fiyatını 23 dolar ile 17 yılın dibine indirdi. Yeni tip koronavirüsün (Kovid - 19) yayılma hızına bağlı olarak piyasaların seyri için önümüzdeki iki hafta kritik.

Kovid - 19’un ABD’ye yayılma süreci ve Türkiye’de vaka sayılarının artması piyasaların kısa süreli soluklanmasının önünü kesti. Küresel olumsuzluklar sürüyor ve özel sektörün döviz borcu yüksek. Bu nedenle bol para, düşük faiz döneminde olmamıza rağmen dolardaki geri çekilmeler sınırlı kalıyor.

Kurun yönü ne?

Döviz kurundaki harekette 2018 yılındaki gibi bir atak öngörülmüyor. Ancak virüsün Türkiye’de yayılma hızının yükselmesi ve kontrol altına alınmasında sorun yaşanması halinde hareketlilik gündeme gelebilir. Güçlü direnç 6.60 seviyesinde. 6.60 seviyesi aşılırsa 7.00 seviyesine doğru bir hareketin geliştiğini görebiliriz.

ABD’de Kovid 19’da zirve rakamın görülmesinin 1-2 haftalık süreyi alması bekleniyor. Türkiye’de de bir iki hafta içinde Kovid 19’da zirve rakamlar bekleniyor. Bu nedenle borsalar bir kez daha dip seviyeleri test etme eğilimine girebilir. Yatırımcıların böylesi günlerde al - sat riski almamaları ya da ‘zarar kes’ noktalarını belirleyerek alım yapmaları önemli.

Hisse senetleri yükseliş yönünde dönmeye başladığında bugünlerde yaşanan yüzde 4 - 5 - 9’luk düşüşlerin bile bir anlamı olmayacak. Yükseliş dalgasında alınan mesafeler bu seviyeleri geride bırakacaktır.

Gözler riskli varlıklarda

İlk çeyrekteki dalgalanma sonrası riskli varlıklar yılın ikinci çeyreğinde toparlanma gösterebilir. Bu geçici durum iki hafta içinde en yüksek rakamlarını görmüş olacak. Bir ya da iki ay içinde de tabandaki hareket netleşecek. Bu süreçte beklemede kalmak yatırımcılar açısından en sağlıklı olanı.

Borsada satışların artması halinde yeniden 83.500 - 81.000 ve bunların da altında 650 haftalık ortalama test edilebilir mi? Küresel gelişmeler dip seviyelerde olduğumuza işaret etse de Türkiye’de ve ABD’de vaka sayısı arttıkça satışların baskın gelmesi gözlenebilir. 650 haftalık ortalama 75.220 seviyesinde. Olumsuz gelişmeler halinde bu seviyeleri de gözeterek hareket etmede fayda var.

En kötüsü bitti mi?

Bazı analistler en kötünün geride kaldığını söylüyor. JP Morgan analistleri de bu düşünceye taraf olurken piyasalara yönelik daha olumlu bir beklenti içindeler.

Riskli piyasalar ise Kovid 19’un yayılma alanı ve süresiyle ilgili belirsizliğin devamı süresince volatil kalma ihtimalini güçlendirse de seçici olarak yeterli temel ve teknik değişimlerin gerçekleştiğini belirtmekteler. Devamında ise çoğu riskli piyasaların resesyon için en düşük seviyelerini gördüğünü ifade ediyorlar. Ancak petrolü ayrı tutuyorlar.

ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Küresel bazda dolara yönelimin başlaması ile birlikte altın, euro ve Japon yeni’nde görülen satışlar güvenli limanların yeniden dengelenmesi ile yükselecektir. Bu da altına olan talebi güçlendirebilir.

Altının ons fiyatı virüsle ilgili gelişmelerin biraz durulması ile birlikte yeniden yükselişe geçecektir. Bu nedenle portföyler çeşitlendirmek için altın da bulundurulabilir.

Emeklilik fonlarında hisse oranı düşük olanlar için iyi bir dönemdeyiz. Portföylerde hisse senedi oranları artırılabilir.

Uzun vadede yüksek getiri hedefleyenler için şu anda hisse portföyler uygun seçenekler sunuyor.

Yabancı pay artırıyor

Genel olarak satışlar yoğunlaşırken son 1 hafta içinde yabancıların bazı hisselerde paylarını artırdığı gözleniyor.