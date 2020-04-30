Salgın döneminde ‘küçük şirket’ avı

Borsa 101 bin seviyelerinde hareket ederken BIST 100 şirketlerinin ortalama piyasa değeri/defter değeri oranı 1.01 seviyesinde bulunuyor. Ancak bazı hisselerin defter değeri altı katına çıktı. BIST Tüm-100 Endeksi’nde yer alan 255 hissenin 200 tanesi defter değerinin üzerinde işlem görüyor. Her gün yüzde 10’luk primle açılan bu hisseler belli hikayelerle yükseliyor. Ancak unutulmamalı ki açıldığı anda tavan yapan bu hisselerde satışa dönüldüğünde bu defa da taban taban gitmesi ve satışa dahi imkân vermemesi olasılık dahilinde. Benzer hikayelerin yaşandığı birçok hissede aynı mağduriyetlerin yaşanma ihtimali var.

Un, su prim yaptı

Son bir ayın en fazla değer kazanan BIST Tüm-100 hisselerine bakıldığında tanı kiti geliştiren şirketler ile un sektörünün öncü firmaları, su, bilişim şirketleri öne çıktı. Turizmin dip yaptığı, ekonomilerin durma noktasına geldiği ortamda kapasitenin üzerinde un tüketilmeyeceğine göre bu şirketlerin de defter değerlerinin kat kat üzerinde piyasa değerleri ile işlem görmeleri anlamlı değil.

Söz konusu hisselerin sermayelerinin düşük olması, farklı beklentilerin gündemde olması hisselerin hızlı değerlenmesine neden olabilmekte. Yüksek değer artışları günlük % 0.01’lik marjlarda dolaşan hisselere göre adrenalinlerinin yüksek olması yatırımcıların ilgisini çekiyor. Kısa sürede zengin olma isteği, aylarca beklenen hisseler yerine riski yüksek bu hisselere yönelime yol açıyor.

Güçlü hisselere...

Borsa İstanbul, koronavirüs ile birlikte sert düşüşlerinden birini yaşadı. Ancak hisseler dolar bazında zaten iskontoluydu. Yurtdışı borsalardan daha az gerileme yaşandı. Borsa 30 şirketleri sert düşüş sonrası dipten hareketlendi fakat getiriler yüzde 15’lerle sınırlı. Hisselerde yüzde 30’a varan bir prim potansiyeli olmakla bilirlikte endeks 30 içerisinde defter değerinin dörtte biri fiyatına olan hisseler de bulunuyor. Borsa İstanbul’da önümüzdeki altı aylık sürede ciddi prim potansiyeli bulunuyor. Endeksin 100 binin üzerinde kalması halinde çıkış potansiyeli de sürecektir. 100 binin üzerindeki yönelim 106.000-110.000 ve 124.000 dirençlerine doğru hareketi beraberinde getirebilecektir.

Bir haftadır 7 lira sınırında

Dolar kuru bir haftadır 7 lira sınırında bulunuyor. 7 lira psikolojik seviye halini aldı. Ancak zirvede momentum düştü. Kritik dirençler aşıldığında sert ataklar gelişebilmekte ancak sonrasında sert satışlar beraberinde gelmekte. Bu nedenle dolarda yeni alım değil, artık hangi seviyeden satılacağı düşüncesi ile fiyatlar takip edilmeli.

FED FAiZi SABiT TUTTU

ABD Merkez Bankası (Fed), dünkü toplantısında politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit tuttu. Koronavirüsten ölenlerin sayısının Vietnam Savaşı’nda hayatını kaybedenleri geride bıraktığı ABD’de ekonomide normalleşme tartışmaları sürerken Fed piyasa beklentileri doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmedi. Ancak Fed yakın gelecekte faizleri sıfıra yakın tutacağının sinyalini de verdi.