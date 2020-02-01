Şişecam 4 parçayı birleştiriyor

Şişecam, verimliliği ve sinerjiyi artırmak için borsadaki dört şirketini tek çatı altına alıyor. Bu birleşme ile birlikte uzun vadede verimlilik ve sinerjiyi artırmayı hedefliyor. Birleşme ile birlikte dört şirket; Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda, Denizli Cam hisselerinin işlem sırası kapanırken hissedarları Şişecam’da pay sahibi olacak. Şişecam’ın ise zaten bu şirketlerde belli oranda payı bulunuyor. Birleşme oranlarının belirlenmesinin ardından diğer şirket hissedarlarının hisselerini değiştirme oranları da bu şekilde belirlenecek. Şişecam, birleşmenin topluluğun performansına, karlılığına ve değerinin artırılmasına hizmet edeceğini açıkladı.









Piyasa değeri



Şişecam’ın piyasa değeri bu birleşme sonrasında olumlu etkilenecek. Likiditesi ve derinliği artacağı için kurumsal yatırımcılar için daha cazip hale gelecek.



Soda’da temettü

Birleşecek şirketler içerisinde en fazla temettü verimliliği olan Soda Sanayii. Soda Sanayii hisselerini sadece temettü verimi için alanlar birleşme sonrasında aynı temettü verimliliğini alamayacak.



Öte yandan Paşabahçe’nin halka arz edilmesi beklenirken grup şirketlerinin birleştirilmesi de yatırımcılar açısından çok iyi karşılanmadı. Farklı performansların aynı potada değerlendirilecek olması Şişecam’ın fiyatının hantallaşabileceği eleştirilerine neden oldu.









İlk tepki olumlu



Hisse birleşmesine Şişecam’da ilk tepki olumlu gerçekleşti. Hisse senedi güne yüzde 12,10 oranında değer kazanarak başladı. Hisse fiyatı 5,59 oldu. Gurubun hisseleri zaten karlı. Bu nedenle birleşme uzun vadede şirket hisselerine olumlu yansıyacaktır. Bu arada birleşme ile borsada işlem gören dört tane grup hissesi tek bir hisseye inecek. Yatırımcıların seçim şansı azalmış olacak.







