Spor ve bilişim yıla hızlı başladı

Spor ve bilişim sektörü hisseleri yatırımcıların yüzünü güldürdü. 2019’da yüzde 77 değer kazanan spor hisseleri, 2020’nin bir buçuk ayında da yüzde 41 prim yaptı. Geçen yıl yüzde 118 yükselen bilişim sektörü hisseleri ise yüzde 31 arttı

Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi, küçük hisselerin öncülüğünde güçlü seyrini sürdürüyor. Yılın öne çıkan hisseleri spor ve bilişim sektörü şirketleri oldu. Spor firmalarına ait hisseler yılbaşından bu yana yüzde 17,5 ile yüzde 116 arasında değişen oranlarda artışlarıyla dikkat çekti. Trabzonspor hissesi 2,15 TL’den 4,66 TL’ye çıkarken yüzde 116 oranında değer kazandı. Galatasaray yüzde 41,87, Fenerbahçe yüzde 20, Beşiktaş ise yüzde 17,55 oranında yükseldi.

Borsada işlem gören spor firmalarına ait hisseler, özellikle şampiyonluk beklentilerinin öne çıktığı dönemlerde ciddi yükselişler kaydedebiliyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe hisselerinde daha önce yaşanan yükselişin bir benzerini bu defa Trabzonspor hissesinde görmekteyiz. Trabzonspor’un üst sıralarda yer alması hisseye ilgiyi canlı tutuyor.

3 haftada %70 getiri

Trabzonspor hissesi üç hafta içerisinde yatırımcısına yüzde 70 kazandırırken yılbaşından bu yana getirisi yüzde 116 oldu. Şampiyonluk beklentileri hisselere ilgiyi canlı tutuyor.

Hisse senetlerinde yaşanan hareketlilik ister istemez işlem yapanların gözlerinin bu hisselere dönmesine neden oluyor. Şirket hisselerinde 10 Şubat’tan bu yana özellikle de bireysel yatırımcıların mağdur olmaması için bazı tedbirler devreye alındı.

Yaşanan sert fiyat hareketleri nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 28 Şubat günü seans sonuna kadar hissede açığa satışa ve kredili işlemler olamayacak.

Prim potansiyeli

Şüphesiz şampiyonluk beklentisi kadar belki de ondan da fazla etkide bulunan bir diğer neden de piyasadaki olumlu hava. Borsada gözlenen genel çıkış hisselere yayılırken bundan spor firmaları da etkilenmekte.

Bu çerçevede gerçekleşen çıkışın uzun vadeli bir yükselişe dönebilmesi ise firmaların mali yapılarını güçlendirmelerinden geçtiği göz ardı edilmemeli. Aksi taktirde çıkışlar bir süre daha devam etse de sınırlı kalacaktır.

Bilişime ilgi yüksek

Yılbaşından bu yana yüksek değer artışıyla dikkat çeken bir başka sektör bilişim. Sektörde yer alan Escort Teknoloji, yılbaşından bu yana yatırımcısına yüzde 171 oranında getiri sağladı.

Aynı sektörde yer alan Alcatel Lucent Teletaş yüzde 66,28, Link Bilgisayar yüzde 65,51, Arena Bilgisayar yüzde 55 değer kazandı. Sektörde yer alan 18 hissenin de fiyatının arttığı dikkat çekiyor.

Fonların hisse ilgisi sürüyor

Yatırım ve emeklilik fonlarının hisse senetleri ilgisi devam ediyor. Yatırım fonlarında kademeli olarak hisse senedi oranı artıyor. 17 Ocak’ta yüzde 4,81 seviyesinde olan fonlardaki hisse oranı 7 Şubat’ta yüzde 5,47’ye yükselirken 14 Şubat’a gelindiğinde yüzde 5,51’e çıktı. Emeklilik fonlarına bakıldığında ise hisse senedi oranı yüzde 13,22 seviyesinde bulunuyor.

Küçük hisselerde büyük getiriler

Endeks üzerinde ağırlığı yüksek olan hisse senetlerinde geçtiğimiz yıl ortalama yüzde 25 artış gerçekleşirken küçük hisselerdeki yükselişler yüzde 76 oldu. Yılın ilk bir buçuk ayındaki getirilere bakıldığında aynı performansın devam ettiği gözleniyor. BIST 100 hisselerinin ortalama getirisi yüzde 5,76 oranında. BIST 100 dışında kalan hisselerindeki getiri ise yüzde 21,14. Mevduata uygulanan yıllık faizin yaklaşık iki katı bir getiri bir buçuk ay içerisinde borsada BIST 100 Endeksi dışındaki hisselerde şimdiden yakalanmış görünüyor.

Dolar endeksi tırmanışta

Dolar endeksi 99 seviyesine yükseldi. Dolar endeksi doların belli başlı altı para birimine karşı oluşturulmuş sepete göre değerini ifade ediyor. Yılın ilk günü dolar endeksi 96,39 seviyesindeyken geçen süre zarfında yukarı yönlü bir hareket sergiledi ve 14 Şubat günü 99,10’dan kapandı. Bu durum doların altı para birimi karşısında değerlendiğini anlamına geliyor. Bu seviyelerde teknik olarak direnci bulunan dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerine hemen çıkması beklenmemeli.

Dolar ve altında yukarı hareket

Altın ve dolarda yükseliş hareketi sürüyor. Altının onsu 1.584 dolara yükseldi. Korona virüsüne ilişkin gelişmeler devam ettikçe güvenli limanlara sığınma sürüyor. Altının onsuna da ilgi sürmeye devam edecektir. Dolar kurunda 5,80’lerden başlayan yükseliş trendi devam ediyor. 6,02 seviyesinin üzerinde 6,08 ilk direnç bölgesi. Kısa vadede yükseliş yönündeki eğilim devam ediyor. 6,08 seviyesinin üzerinde 6,15 ve 6,24 yeni dirençler olacaktır.

Borsada trend korunuyor

Borsa İstanbul’da yükselen trend korunuyor. 50 günlük ortalamayı test ederek yönünü yukarı çeviren endeks yukarı ataklarda zorlanıyor. Bir süre daha bu seviyelerde hisseler arasında geçişler gözlenebilir. Açıklanan bilançolara bağlı olarak da hisse bazlı hareketler öne çıkabilir. Mevcut durumda BIST 30 Endeksine dahil hisseler hala iskontolu ve bu yönü ile yatırımcıların ilgi odağında kalmayı sürdürecektir.