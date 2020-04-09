 Yabancı yatırımcının ilk çeyrek gözdeleri

Yılın ilk çeyreğinde borsada 2.4 milyar dolarla bugüne kadarki en büyük beşinci satışa imza atan yabancılar 10 hissede alım yaptı

Koronavirüs salgını döneminde hisse senetleri portföyleri ve yatırım stratejileri yeniden gözden geçiriliyor. Peki piyasalar ‘V’yi mi, ‘U’yu mu, yoksa ‘L’yi mi fiyatlayacak? Bu sorunun cevabı aranırken yabancılar tercihlerini yapmış görünüyor. Yılın ilk çeyreğinde 2.5 milyar dolarlık satış gerçekleştirdiler. Bununla birlikte ilk çeyrekte 10 hisse senedinde net alım gerçekleştirdikleri görülüyor.

En fazla aldıkları...

Mart ayı sonu itibariyle yabancı yatırımcıların işlemleri mercek altına alındığında mart ayında Borsa İstanbul’da 10 milyar 793 milyon dolar alım, 11 milyar 831 milyon dolar satım gerçekleştirdikleri gözlenmekte. Böylece ay sonu itibariyle yabancı yatırımcılar Borsa’da 1 milyar 37 milyon dolar net satış gerçekleştirdi. Geçen yılın mart ayında ise yabancılar 657 milyon dolar net satış yapmıştı.

Yabancılar mart ayında 1 milyar dolarlık satışla son 20 yılın en büyük satışlarından birisini gerçekleştirmekle birlikte pozisyon açtıkları hisseler de var. Mart ayında en fazla aldıkları hisseler arasında Aselsan, Sabancı Holding, Tekfen Holding, Petkim, Hektaş, Alkim Kimya, Odaş Elektrik, Olmuksan-IP, Anel Elektrik, Anadolu Efes ilk sırada geliyor.

En fazla sattıkları...

Yabancı yatırımcılar 10 hissede yüksek satışlarda bulundu. Banka ağırlıkta bu satışlardan ilk sıralarda Yapı ve Kredi Bankası, Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Akbank, İş Bankası (C), Turkcell, Vakıflar Bankası, Pegasus, Koza Altın ve Tüpraş geliyor.

Hizmet sektörü öne çıkıyor

Yabancıların son 20 yıldaki en büyük aylık satışını gerçekleştirmesine rağmen 8 Nisan itibariyle BIST 100 Endeksi 93.000’in üzerinde tutunuyor. Endeksin yükselişini sağlayan ise ağırlıklı olarak hizmet sektörü oldu. Endeks üzerinde ağırlığı yüzde 8 olan Bim Mağazalar 17 Mart dip seviyesine göre yüzde 14.21 oranında değer kazanırken Türk Hava Yolları yüzde 28 yükseldi. Türk Telekom yüzde 28 değer kazandı. Pegasus ise yüzde 76 prim yaptı. Yabancıların satış yapmalarına rağmen bu hisseler dipten döndü. Virüs sonrasında hizmet sektörü hisseleri ilgi görmeye devam edebilir.

Salgın önlemleri, borsa ve dolar

Salgına karşı küresel bazda yeni stratejiler geliştiriliyor. Likidite endişeleri dolar kurunu zirvede tutuyor. AB maliye bakanlarının 16 saati aşan acil durum telekonferansında, uzlaşma sağlanamadı. Yeni bir görüşme için perşembe günü belirlendi ancak bir gelişme sağlanacağı konusunda netlik yok. Ortak çözüm önerileri konusunda belli adımlarda bir araya gelinmesi sağlanacaktır. Dolar/TL kuru 6.7814 seviyesinde bulunurken BIST 100 Endeksi 93.156, gösterge faiz ise 12.70 seviyesinde... Ekonomik paketlerde uzlaşmaya varılması dolarda gevşemeyi getirirken likidite baskısını azaltarak borsaların önünü açabilir. Bunun ilk etkisi, fiyat hareketlerinde düzeltme olabilir.