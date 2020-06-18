LGS öncesi ailelere ve çocuklara öneriler

Hafta sonu LGS sınavı var. Milyon-larca öğrenci ve aileleri nefeslerini tutmuş bekliyor. Bu yıl koronavirüs sebebiyle hiç olmadığı kadar stresli ve gerginler. Sosyal mesafe nasıl korunacak? Maskeyle sınav nasıl geçecek? Kafalarda halen soru işareti. Sınav öncesi son bir kez daha yazmak ve sınava girecek tüm öğrencilere bol şans dilemek istedim. Öncelikle kendilerinden, şu andan itibaren medya ve haber kaynaklarını teke indirmelerini, sadece sınavla ilgili güncel gelişmeleri takip edip, diğer tüm söylenenlere kulaklarını kapamalarını rica ediyorum. Aileler için de hiç kolay değil. Ancak çocukların yanında olup, her şeyin başının sağlık olduğunu ve böylesi sıkıntılı bir süreçte, çabalarını takdir etmelerini hatırlatıyorum.

Eğitim Danışmanı Sevgili Elgiz Henden’den aileler ve öğrenciler için son dakika tüyoları istedim. Çok faydalı önerilerde bulundu:

Aileler bir adım geride durmalı

Bu hafta artık aileler bir adım geride durmalı, öğrencilerin yanında sınav hakkında olumlu ya da olumsuz bir yargıda bulunmamalı, çocuklarına güvendiklerini ve çabalarının karşılığını alacaklarına olan inançlarını sadece söylemekle kalmamalı, aynı zamanda onlara göstermeye de çalışmalılar. Psikolojik destek bu dönemde en önemlisi, zira bu sınavlar bilginin yanında psikolojik olarak da hazırlanıp girilen sınavlar haline geldi. Kovid-19’u da düşünürsek çocukların daha çok destekleyici geribildirimlere ihtiyacı var. Özellikle aileler söyledikleriyle söylerken ki beden dilleri ve ses tonlarına çok dikkat etmeliler.

Bildiğiniz sorudan başlamak moral verir

Son haftada kendinizi çözerken zorlandığınız birkaç konu üzerine odaklayın. Kısa dönemli hafızaya gitmesine neden olursunuz ve son dönemde çalıştığınız için hatırlamanız kolay olur. Hatırlamak istediğiniz özel notları, formülleri renkli kâğıtlara yazıp görebileceğiniz ve farkında olmadan okuyabileceğiniz bir yere asmak tekrarlamanıza ve hatırlamanıza neden olur.

Sınavlarda karşınıza 3 tür soru çıkar. Birincisi, çalıştığınız ve kolayca yaptığınız sorulardır. İkinci tür sorular daha önce çözdüğünüz ve üzerinde biraz düşünmeniz gereken sorulardır. Bu soruları daire içine alın. Üçüncü tür sorular ise okuduğunuzda anlamadığınız sorulardır ki bu soruları da üçgen içine alın.

Birinci turda hemen çözülen, alışık olduğunuz soruları yapın, bu size moral kazandıracaktır. İkinci turda daire içine aldığınız soruları çözün ve son turda da üçgen içine aldığınız soruları çözerek sınavı bitirin. Turlama sistemini hem sözel hem sayısal testinde uygulayın.



Hiçbir soruda takılıp kalmayın



Öğrenciler sınava odaklanmalı, rahat ve sakin bir zihinle sınava girmeli ve soruları okurken zihnini susturmalı. Eğer zihninizi susturmak istiyor ama zorlanıyorsanız, kendinize ve zihninize onu biraz sonra dinleyeceğinizi söyleyin ve sorulara dönün. Soru kitapçığınız iki elinizin arasında kalacak şekilde kollarınızı birbirine paralel tutun ve öne doğru hafifçe eğilirken ellerinizi hafifçe kitapçığa doğru yaklaşacak şekilde görme alanınızı daraltarak içe doğru kapatın. Bu odağınızı kitapçığa çevirmenize ve etrafta olanların dikkatinizi dağıtmasına engel olur. Zorlayıcı hiçbir soruya takılıp kalmayın yola devam edin, zamanı etkili kullanın.

Bilmediğiniz soruyu işaretlemeyin

Sınavda 3 yanlış bir doğruyu götürüyor. Bu nedenle bilmediğiniz, emin olmadığınız soruları işaretlemeyin.

Heyecanlandığınızda nefes egzersizi yapın



1. adım burnunuzdan derin bir nefes alın ve tek seferde ağzınızdan verin.

2. adım burnunuzdan derin bir nefes alın ve iki seferde ağzınızdan verin.

3. adım burnunuzdan derin bir nefes alın alırken nefesin vücudunuzda izlediği yola odaklanın, nefesinizi izleyin ve bu kez 3 seferde ağzınızdan verin.

4. Adım burnunuzdan derin bir nefes alın nefesin burnunuzdan girdiği akciğerlerinizi doldurduğu yola odaklanın, bedeninizdeki her yere nefes aldığınızı

hissedin ve bu kez tam 4 seferde ağzınızdan nefesinizi verin.



Bu egzersizi gün içinde 2 kez yapabilirsiniz. Sakinleşmenize ve odaklanmanıza neden olur.



Hadi bunları da yapın...



Kulaklarınızı tıkayın, sınavla ilgili söylenenleri duymayın.

Sosyal medya ve teknoloji kullanımını bırakın (telefon, bilgisayar vb.).

Son hafta için “Çalışırsam iyi olur” dediğiniz konulardan birini seçin ve yapın.

Heyecan hissediyorsanız, 4 adımda nefes egzersizini uygulayın.

Sevdiğiniz ve hareketli bir müzikle evde dans edin.

Daha önce yemediğiniz gıdalardan uzak durun.

Eğer varsa olumsuz düşüncelerinizi olumluya çevirip yatmadan önce tekrarlayın.

Sınava giderken aksesuar takmayın (bilezik, yüzük kolye, küpe).

Maskenizi unutmayın

Sınav saatinden 30 dakika önce okulunuzda olun.

